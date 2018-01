[{"available":true,"c_guid":"724b430c-3194-4b28-b714-cd4db3a9b7bf","c_author":"","category":"itthon","description":"Bacskó Ádám egy XII. kerületi gyermekotthonból ment el, eddig nem adott magáról életjelet. A fiút fényképes felhívással keresi a rendőrség. \r

","shortLead":"Bacskó Ádám egy XII. kerületi gyermekotthonból ment el, eddig nem adott magáról életjelet. A fiút fényképes felhívással...","id":"20180102_Eltunt_egy_budapesti_kamasz_szilveszter_ota_nem_talaljak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724b430c-3194-4b28-b714-cd4db3a9b7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cdaa5f-a026-4a17-a775-72ce1cb060b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Eltunt_egy_budapesti_kamasz_szilveszter_ota_nem_talaljak","timestamp":"2018. január. 02. 14:28","title":"Eltűnt egy budapesti kamasz, szilveszter óta nem találják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7e2ad0-3d6c-4bc5-8075-803221d3f92f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy lengyel utas türelme fogyott el a Ryanair Londonból Malagába tartó járatán. ","shortLead":"Egy lengyel utas türelme fogyott el a Ryanair Londonból Malagába tartó járatán. ","id":"20180103_megunta_a_varakozast_a_veszkijaraton_at_tavozott_a_repulobol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c7e2ad0-3d6c-4bc5-8075-803221d3f92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edff549-5f99-4ec4-bed9-f7b73e4a32e0","keywords":null,"link":"/elet/20180103_megunta_a_varakozast_a_veszkijaraton_at_tavozott_a_repulobol","timestamp":"2018. január. 03. 13:04","title":"Megunta a várakozást, a vészkijáraton át távozott a repülőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978d8126-e315-468d-96d1-da4a9636df99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lélfai Koppány január 1-től tölti be a Budapest Bank vezérigazgatói pozícióját.","shortLead":"Lélfai Koppány január 1-től tölti be a Budapest Bank vezérigazgatói pozícióját.","id":"20180103_fideszes_kepviselo_is_volt_korabban_a_budapest_bank_uj_vezerigazgatoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=978d8126-e315-468d-96d1-da4a9636df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c8200-16b3-4754-8960-7629907d398e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_fideszes_kepviselo_is_volt_korabban_a_budapest_bank_uj_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. január. 03. 12:23","title":"Fideszes képviselő is volt korábban a Budapest Bank új vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64254863-c78e-4e7c-8bb5-f23caf2e0687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék kommunikációs igazgatóját kérdezte volna Juhász Péter az ÁSZ épülete előtt tartott sajtótájékoztatóját követően, ám Horváth Bálint látszólagos erőlködés nélkül, önmagát ismételve igyekezett leszerelni az Együtt elnökét. A pár perces közjátékról videó is készült, minden másodperce kincs.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék kommunikációs igazgatóját kérdezte volna Juhász Péter az ÁSZ épülete előtt tartott...","id":"20180103_Juhasz_Peter_vs_ASZkepviselo_Viszont_latasra_papagajur","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64254863-c78e-4e7c-8bb5-f23caf2e0687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81d4180-8dde-41b3-8a57-9da32e2fe4de","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Juhasz_Peter_vs_ASZkepviselo_Viszont_latasra_papagajur","timestamp":"2018. január. 03. 17:11","title":"Juhász Péter vs. ÁSZ-képviselő: \"Viszontlátásra, papagáj úr\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházás várhatóan 2019 közepére készül el. A város csapata évekkel ezelőtt kiesett az élvonalból.","shortLead":"A beruházás várhatóan 2019 közepére készül el. A város csapata évekkel ezelőtt kiesett az élvonalból.","id":"20180103_24_milliardbol_ujul_meg_az_egri_stadion","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc30f19-fc49-4a20-ba86-de6aae1cd1b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_24_milliardbol_ujul_meg_az_egri_stadion","timestamp":"2018. január. 03. 16:56","title":"2,4 milliárdból újul meg az egri stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055c0d49-d360-4c36-b69d-00da3de0cb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat, akik erre korábban felhatalmazást adtak.","shortLead":"A párt kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök a napokban levélben keresi meg azokat a Fidesz támogatókat...","id":"20180102_Orban_penzt_ker_a_fideszesektol_Soros_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055c0d49-d360-4c36-b69d-00da3de0cb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9973fba6-c5bc-4b7d-ae50-7c1b85d1c07f","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Orban_penzt_ker_a_fideszesektol_Soros_ellen","timestamp":"2018. január. 02. 16:47","title":"Orbán pénzt kér a fideszesektől Soros ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Makovecz Imre tervei alapján épült komplexum megnyitása óta veszteséges.","shortLead":"A Makovecz Imre tervei alapján épült komplexum megnyitása óta veszteséges.","id":"20180102_mako_hagymatikum_uszoda_milliardok_bovitesre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a8176f-11e2-49a4-9e42-5458720cc96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b8a9b-754a-49cd-bf15-bad8e9aa6f78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_mako_hagymatikum_uszoda_milliardok_bovitesre","timestamp":"2018. január. 02. 16:48","title":"9,5 milliárdot ad a kormány Makónak fürdőbővítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötése után lenne egy leágazás Rákoskeresztúr felé is. ","shortLead":"A 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötése után lenne egy leágazás Rákoskeresztúr felé is. ","id":"20180102_Tervek_keszultek_a_rakoskereszturi_metro_vonalara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d8c570-5055-4bf1-91d3-669af68afc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64c573-fe51-43db-be57-b33aea31d81e","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Tervek_keszultek_a_rakoskereszturi_metro_vonalara","timestamp":"2018. január. 02. 12:25","title":"Tervek készültek a rákoskeresztúri metró vonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]