[{"available":true,"c_guid":"5994ddaf-ee07-4252-adab-a7685e89d3a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov Gábor évértékelő beszédében azt mondta, az osztrák élcsapatok költségvetésével már összejöhet az előrelépés a focicsapatnak. Ehhez a jelenlegi 14 millió eurós költségvetést kellene megduplázni szerinte.","shortLead":"Kubatov Gábor évértékelő beszédében azt mondta, az osztrák élcsapatok költségvetésével már összejöhet az előrelépés...","id":"20180102_A_Fradi_elnoke_szerint_tobb_penz_kellene_a_klubnak_a_nemzetkozi_kupaszerepleshez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5994ddaf-ee07-4252-adab-a7685e89d3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c26798-14ea-49ff-806c-0e5d77238a8e","keywords":null,"link":"/sport/20180102_A_Fradi_elnoke_szerint_tobb_penz_kellene_a_klubnak_a_nemzetkozi_kupaszerepleshez","timestamp":"2018. január. 02. 11:14","title":"A Fradi elnöke szerint több pénz kellene a klubnak a nemzetközi kupaszereplés eléréséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A polgári légi közlekedés legbiztonságosabb éve volt 2017: világszerte 67-en vesztették életüket kilenc halálos kimenetelű repülőszerencsétlenségben az Aviaton Safety Network nevű repülésbiztonsági vállalat adatai szerint. [Frissítve.]","shortLead":"A polgári légi közlekedés legbiztonságosabb éve volt 2017: világszerte 67-en vesztették életüket kilenc halálos...","id":"20180102_repulesbiztonsag_statisztika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5797c95-9556-4bff-91b4-53898111f5b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_repulesbiztonsag_statisztika","timestamp":"2018. január. 02. 10:03","title":"Már olyan biztonságos a repülés, hogy többen haltak meg repülőbaleset miatt a földön, mint a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b711c1-de9c-4ba1-b095-87195478be68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szolnokon sérülten talált német juhászkutyát egy budaörsi menhely fogadta be. ","shortLead":"A Szolnokon sérülten talált német juhászkutyát egy budaörsi menhely fogadta be. ","id":"20180102_amputalni_kellett_a_petardazastol_megserult_kutya_labat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2b711c1-de9c-4ba1-b095-87195478be68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b84b29-1e8a-4ebf-bf0b-e69e2aa90392","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_amputalni_kellett_a_petardazastol_megserult_kutya_labat","timestamp":"2018. január. 02. 20:15","title":"Amputálni kellett a petárdától megsérült kutya mancsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf84661-fe55-4628-a133-e82d0a44de17","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha kifejezetten játékra optimalizált hordozható számítógépet szeretnénk vásárolni, de nem szívesen költenénk rá sokat, akkor igencsak szűkül a választék. A Lenovo kisebbik Legion modellje éppen ebben a kategóriában indul. Kipróbáltuk.","shortLead":"Ha kifejezetten játékra optimalizált hordozható számítógépet szeretnénk vásárolni, de nem szívesen költenénk rá sokat...","id":"20180102_lenovo_legion_y520_teszt_velemeny_olcso_gamer_laptop_notebook_belepo_szint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baf84661-fe55-4628-a133-e82d0a44de17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1c4e80-2af5-4185-979b-edc176a2a10f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_lenovo_legion_y520_teszt_velemeny_olcso_gamer_laptop_notebook_belepo_szint","timestamp":"2018. január. 02. 20:00","title":"Bivalyerős laptop nyomott áron: teszteltük a Lenovo játékos erőgépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e817269-8b57-44a8-b604-0dd538eed36f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig csak egy egyszerű street food ételről van szó.","shortLead":"Pedig csak egy egyszerű street food ételről van szó.","id":"20180102_Multimilliomossa_tette_apja_elveszettnek_hitt_receptje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e817269-8b57-44a8-b604-0dd538eed36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91042861-0fee-4d11-ba45-0b085f2156b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Multimilliomossa_tette_apja_elveszettnek_hitt_receptje","timestamp":"2018. január. 02. 13:06","title":"Multimilliomossá tette apja elveszettnek hitt receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3d5ebf-d7a8-4328-a071-5e7d505362d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van egy remek előadás évente néhányszor a budapesti Katona József Színházban. Az Össz-hang egyfajta irodalmi all-star felolvasóest minőségi zenei betétekkel. A kortárs magyar irodalom három nagyágyúja, Parti Nagy Lajos, Spiró György és Závada Pál olvas fel saját, s Esterházy Péter-szövegeket. Dés László, Dés András és Barcza Horváth József pedig zenével hoz hangulatba vagy éppen poentiroz a szerzők felolvasásai között.","shortLead":"Van egy remek előadás évente néhányszor a budapesti Katona József Színházban. Az Össz-hang egyfajta irodalmi all-star...","id":"20180102_Tudja_kik_azok_az_ellenorangyalok_Spiro_elmagyarazza_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3d5ebf-d7a8-4328-a071-5e7d505362d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e4ef0-3f35-4817-8999-e9a9226007ea","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_Tudja_kik_azok_az_ellenorangyalok_Spiro_elmagyarazza_video","timestamp":"2018. január. 02. 11:20","title":"Tudja kik azok az ellenőrangyalok? Spiró elmagyarázza (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b711404c-873f-4857-bfb1-12a75f1ec781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már-már szürreális fotókkal tarkított hírről számolt be a rendőrség honlapja szerdán: egy 48 éves kazincbarcikai férfi kétszer is Berentére autózott éjnek idején azért, hogy eltulajdonítson két műanyag dekorációt. ","shortLead":"Már-már szürreális fotókkal tarkított hírről számolt be a rendőrség honlapja szerdán: egy 48 éves kazincbarcikai férfi...","id":"20180103_Muanyag_baranyt_es_kost_lopott_lopott_a_betlehemi_jaszolbol_a_kazincbarcikai_fosztogato","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b711404c-873f-4857-bfb1-12a75f1ec781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733095f9-9ccd-44b5-97b9-43e705accda3","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Muanyag_baranyt_es_kost_lopott_lopott_a_betlehemi_jaszolbol_a_kazincbarcikai_fosztogato","timestamp":"2018. január. 03. 12:00","title":"Műanyag bárányt és kost lopott a betlehemi jászolból a kazincbarcikai fosztogató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ebf0b11-27b9-4b6c-9a13-a187ed35d7d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerencsére a Galaxy Note8-cal kapcsolatos akkumulátorgond csak nagyon kevés telefont érint, és közel sem olyan veszélyes, mint a Note7 akkumulátorproblémája.","shortLead":"Szerencsére a Galaxy Note8-cal kapcsolatos akkumulátorgond csak nagyon kevés telefont érint, és közel sem olyan...","id":"20180102_samsung_galaxy_note8_lemeritett_akkuk_problemaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ebf0b11-27b9-4b6c-9a13-a187ed35d7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afbe6c8-e9c0-42b1-9a38-7eb64b82995a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_samsung_galaxy_note8_lemeritett_akkuk_problemaja","timestamp":"2018. január. 02. 19:00","title":"Elismerte a Samsung: a Galaxy Note8-cal is lehetnek akkuproblémák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]