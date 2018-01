[{"available":true,"c_guid":"c6382419-4c9a-439e-9252-d7a24095d5c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a windowsos telefonokról lemondott, azért a Microsoft nem hagyja el a mobilvilágot. Legutóbb egy izgalmas szabadalmáról érkeztek hírek.","shortLead":"Bár a windowsos telefonokról lemondott, azért a Microsoft nem hagyja el a mobilvilágot. Legutóbb egy izgalmas...","id":"20180102_microsoft_szabadalom_iphone_dokkolo_voip_hangszoro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6382419-4c9a-439e-9252-d7a24095d5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f9920-4c7a-44b2-9cfa-621f5337f4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_microsoft_szabadalom_iphone_dokkolo_voip_hangszoro","timestamp":"2018. január. 03. 10:00","title":"Nem tévedés, iPhone-kompatibilis eszközön dolgozhat a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fb930-e3ed-463d-a8b2-830f2fac0a54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem biztos benne, mennyi borravalót illik adnia az országban, ahova készül? Egy interaktív térképen megnézheti, hány százalékot várnak el a taxisok, a szállodai dolgozók és a pincérek. Ezenkívül azt is megtanulhatja, hogy köszönje meg az adott országban a szolgáltatást.","shortLead":"Nem biztos benne, mennyi borravalót illik adnia az országban, ahova készül? Egy interaktív térképen megnézheti, hány...","id":"20180104_Kulfoldre_utazik_Ezen_a_terkepen_megnezheti_mennyit_jattoljon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68fb930-e3ed-463d-a8b2-830f2fac0a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5191b0-e31a-4020-804f-c89ddace2f9d","keywords":null,"link":"/elet/20180104_Kulfoldre_utazik_Ezen_a_terkepen_megnezheti_mennyit_jattoljon","timestamp":"2018. január. 04. 12:02","title":"Külföldre utazik? Ezen a térképen megnézheti, mennyit jattoljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"889184bc-36de-4c94-8c72-3b2d4fbf0797","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár alapvetően nem tűnik túl bonyolult feladatnak, a helyes parkolás egyeseknek komoly gondot okoz. Mutatjuk, hogy mire gondolunk.","shortLead":"Bár alapvetően nem tűnik túl bonyolult feladatnak, a helyes parkolás egyeseknek komoly gondot okoz. Mutatjuk, hogy mire...","id":"20180103_tobbszor_is_jardat_es_mozgasserult_helyet_elfoglalva_parkolt_ez_a_mercedes_terepjaro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=889184bc-36de-4c94-8c72-3b2d4fbf0797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fcbb53-8ec5-46c1-85f4-62bd5e68bf86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180103_tobbszor_is_jardat_es_mozgasserult_helyet_elfoglalva_parkolt_ez_a_mercedes_terepjaro","timestamp":"2018. január. 03. 06:41","title":"Visszaeső: Többször is járdát és mozgássérülthelyet elfoglalva parkolt ez a Mercedes terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péternek az újságcikk nem elég.","shortLead":"Polt Péternek az újságcikk nem elég.","id":"20180102_Hiaba_irnak_barmit_a_letelepedesi_kotvenyekrol_az_ugyeszseg_nem_nyomoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da6c79-04f4-4da2-8e8b-6d68db91a9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Hiaba_irnak_barmit_a_letelepedesi_kotvenyekrol_az_ugyeszseg_nem_nyomoz","timestamp":"2018. január. 02. 14:17","title":"Hiába írnak bármit a letelepedési kötvényekről, az ügyészség nem nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f12d56-cf9c-4cc1-9ca9-bc711ff3cefa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ismeretlen egy Szent László utcai családi háznál vásárolt kutyákat, mint utólag kiderült, hamis bankjegyekkel. A rendőrség az elkövetőkről készült grafikával keresi a gyanúsítottakat. ","shortLead":"A két ismeretlen egy Szent László utcai családi háznál vásárolt kutyákat, mint utólag kiderült, hamis bankjegyekkel...","id":"20180104_Fantomkepekkel_keresik_a_kutyas_penzhamisitokat_a_budapesti_rendorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62f12d56-cf9c-4cc1-9ca9-bc711ff3cefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed88d0c1-d0fb-4b89-8408-d7f796771685","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Fantomkepekkel_keresik_a_kutyas_penzhamisitokat_a_budapesti_rendorok","timestamp":"2018. január. 04. 12:07","title":"Fantomképekkel keresik a kutyás pénzhamisítókat a budapesti rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b5f25-1d98-4417-a1c7-a63cbf8c591d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a telefongyártók számháborúja. Az Apple az iPhone 7 után a 8 mellett rögtön a 10-es iPhone-t mutatta be tavaly, a Huawei pedig, úgy tűnik a P10 után idén rögtön a P20-ra vált.\r

\r

\r

","shortLead":"Folytatódik a telefongyártók számháborúja. Az Apple az iPhone 7 után a 8 mellett rögtön a 10-es iPhone-t mutatta be...","id":"20180104_huawei_p20_pro_verziok_kepernyo_kamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661b5f25-1d98-4417-a1c7-a63cbf8c591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7bacf9-7ebf-4cfb-be6d-ef7a843e801e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180104_huawei_p20_pro_verziok_kepernyo_kamera","timestamp":"2018. január. 04. 12:03","title":"Huawei P11 helyett P20 jöhet: kiszivárgott néhány ábra és infó a tavasz egyik fontos csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e53a842-4620-4348-81e5-5a128a5a9b09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár képek is vannak a rákoskeresztúri szárnyvonalról.","shortLead":"Immár képek is vannak a rákoskeresztúri szárnyvonalról.","id":"20180103_Itt_vannak_az_uj_budapesti_metro_latvanytervei__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e53a842-4620-4348-81e5-5a128a5a9b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269eb52d-cabf-47ba-b131-78c1b323bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_Itt_vannak_az_uj_budapesti_metro_latvanytervei__fotok","timestamp":"2018. január. 03. 15:37","title":"Itt vannak az új budapesti metró látványtervei - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e7fb7f-2bbc-4127-bb13-6e947283888b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először jelent meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) különféle mentális zavarokat összegző kiadványa új verziójának első változatában a videojáték-függőség mint létező betegség. Mindez persze nem azt jelenti, hogy minden digitális produktum veszélyt jelentene az életünkre, de egy ilyen kaliberű jelentést, főleg, ha az a WHO-tól származik, tanácsos a komolyan venni. ","shortLead":"Először jelent meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) különféle mentális zavarokat összegző kiadványa új verziójának...","id":"20180102_videojatek_fuggoseg_szamitogepes_jatek_betegseg_mentalis_zavar_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10e7fb7f-2bbc-4127-bb13-6e947283888b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5651e48-9573-465f-84bf-1f5bfc368574","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_videojatek_fuggoseg_szamitogepes_jatek_betegseg_mentalis_zavar_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2018. január. 02. 17:43","title":"Új betegséget ismert el a WHO: a mentális zavarok közé sorolták be a videojátékoktól való függést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]