Van a körutazásnak egy olyan módja, amikor nem kell napról napra másik város másik szállodájába hurcolkodni; a látnivalók helybe jönnek. Legalábbis az utazó szempontjából, akinek a hajója mindennap másik parti városban köt ki. Hogy mennyire kurrens dolog a világ-, pontosabban a tenger- és tengerpartlátásnak ez a módja, azt jelzi, hogy például május közepére egyszerre 18 társaság 45 hajójára lehet jelentkezni – csak a hozzánk legközelebbi, földközi-tengeri körökre. És a mediterrán túrák csupán vékonyka szeletét jelentik a hajós üdülések kínálatának; a választék a távol-keletitől a karib-tengeri utakig, a galápagositól a déli-sarki túráig terjed.

A hajók többnyire két–háromezer férőhelyesek, de éppen a mediterrán vizeken mutatkozik be a Royal Caribbean áprilisban elkészülő, 6870 utas elhelyezésére képes új óceánjárója is. A 390 méter hosszú, 70 méter széles, 18 emeletes Symphony of the Seas a világ legnagyobbja lesz. Ezen és a vele egy időben a Földközi-tengeren cirkáló 44 másikon a példaként vett május közepi időpontban egyszerre százezer utas élvezheti a mediterrán klímát. A téli hónapokban persze kisebb a kínálat, de így is évente 3–4 millió utas kényeztetheti magát csak az Európa és Afrika között úszkáló fehér óriásszállodákban.

A földközi-tengeri körutak leggyakoribb állomásai az olaszországi Genova, Livorno (Firenze), Civitavecchia (Róma), Nápoly, Palermo, Messina, a máltai Valletta, a spanyolországi Valencia, Palma de Mallorca, Barcelona és a franciaországi Marseille, a keleti medencében pedig az olasz Velence és Bari, a horvátországi Split és Dubrovnik, a görög Korfu, Szantorini, Heraklion, Mükonosz és Pireusz (Athén). Néhány út programjában olyan egzotikus városok neve is felbukkan, mint az albániai Sarande, a montenegrói Kotor, a törökországi Kusadasi, nyugaton a francia Cannes és Nizza, a monacói Monte-Carlo, a brit korona alá tartozó Gibraltár, az óceánra is kimerészkedő túráknál pedig akár a marokkói Casablanca. Egy hét éjszakás út általában öt kikötést jelent. A kisvárosnyi hajók többnyire reggel érkeznek, és délután szedik fel a horgonyt, hogy a napközbeni bóklászásban megfáradt utasok kipihenhessék magukat, mire a következő kikötőbe érnek.

© AFP / Crowdspark / Gerard Bottino

A tengeri körutazásnak szinte fontosabb része a kényeztető pihenés, mint a világlátás. Az úszó városok felső fedélzetén komplett strandok várják a lazulni vágyókat, természetesen óriáscsúszdával, szaunával és pezsgőmedencékkel. A hajók gyomrában bevásárlóközpontnyi üzlet, étterem és bár kínálja – meglehetősen drágán mért – portékáját. A gyerekek gondját korosztályonkénti klubok veszik magukra, miközben a játékos kedvű – és persze jól eleresztett – felnőttek akár a kaszinóban is elverhetik a pénzüket, esténként pedig több száz személyes színház előadásaira ülhetnek be a kikapcsolódásból is kikapcsolódni vágyók. Az első napi műsor mindjárt a parancsnoki kar bemutatása; a kapitánytól a kaszinómenedzserig minden főnököt olyan csinnadrattával szalasztanak ki a színpadra, mintha valódi sztárokat konferálnának be – nyilván jobban érzik magukat a vendégek, ha sikerül velük elhitetni, hogy a legkiválóbb szakemberek gondoskodnak a pénzük lenyúlásáról.

Az első a csillogás. Európa legnagyobbja, az Olaszországban alapított MSC új hajóinak központi lobbijában például rafináltan megvilágított, Swarovski-kristállyal bolondított üveglépcsőkön fényképezhetik feleségüket a kábult utazók, és ugyanilyen díszletek között nyomakodhatnak a reklamációkat intéző recepcióspult előtt kígyózó sor felé is. Még a liftekben is a csillogásé a főszerep – talán azért, hogy elviselhetőbbé tegye az előttük ugyancsak megúszhatatlan sorállást. Persze, amikor ugyanabban az időben több ezer ember igyekszik a tucatnyi felvonó valamelyikével a vacsorára kijelölt étterembe vagy a fakultatív kirándulások gyülekezőhelyére, törvényszerű a tumultus. Vannak azonban egyenlőbbek. Az MSC-utasok legfölsőbb osztályát jelentő úgynevezett Yacht Club tagjainak speciális liftek is járnak, amelyeket csak az ő vendégkártyájukkal lehet hívni. Azt sajnos még nem sikerült megoldani, hogy ne slisszolhasson be velük együtt néhány közönséges utas is az elit liftbe, de a fejlesztők már nyilván szorgosan dolgoznak a probléma megoldásán.

A "Freedom of the Seas" egyik átriuma © AFP / Junge Heiko

A helytakarékosság frontján viszont máris látványos sikerekkel büszkélkedhetnek. Az MSC zászlóshajója, az idén tavasszal fölavatott, a világ jelenlegi legnagyobbjai közé tartozó, 5700 személyes Meraviglia kabinjaiban például már sokkal kisebb szekrénybe kell belegyömöszölnie a holmiját a jámbor utazónak, mint ugyane társaság előző generációs hajóin. Pedig éppen azon vannak, hogy minél több legyen a gyömöszölnivaló. Heti két–három vacsorára elegáns viseletet ír elő a dress code – régebben állítólag nem is engedték be a zakó és nyakkendő nélkül próbálkozókat, mára szerencsére enyhült ez a szigor –, máskor például olaszos vagy éppen a hatvanas éveket idéző öltözetet várnának.

MSC Meraviglia © AFP / Citizenside / Gerard Bottino

Ami viszont a világlátást illeti, arra csak a szó legszorosabb értelmében alkalmas az effajta hajókázás. Többnyire csupán 6–9 óra jut egy-egy városra, ez pedig igencsak szűkre szabott idő ahhoz, hogy az utazónak a legfelületesebbnél valamivel mélyebb benyomásra alakuljon ki róla. Az óriási hajók fogadóhelyét ráadásul sokszor a városközponttól távoli teherkikötők valamelyik messzi zugában alakították ki, a hajótársaság busza pedig, helyzetével visszaélve, pimaszul drágán visz be a városba. Persze, nyugat-európai pénztárcával a zsebben nyilván nem tűnik soknak például a barcelonai buszozásért kért 10 euró, ahhoz mérten mégis aránytalan a tarifa, hogy alig 2 kilométeres gyaloglást lehet vele megspórolni.

A kényelmesebbek befizethetnek a hajótársaság által szervezett kirándulások valamelyikére is. Ezek persze ugyancsak nem olcsók, jellemzően 50–100 euró a fejenkénti taksa. De ha a kikötővároson kívüli látnivalókra – mondjuk Szicíliában a Csontváry által megfestett görög színházáról ismert Taorminára és az Etnára vagy Marokkóban a Casablancától jó 200 kilométerre lévő Marrákesre – kíváncsi az utazó, akkor nemigen van más választása. Máshol viszont megkockáztathatja a többet ígérő önálló kalandozást is. A Marseille-ből induló avignoni túra például a hajtótársaság busza helyett a TGV szuperexpresszel is kiválóan és jóval költséghatékonyabban megoldható, csak rá kell szánni egy kis időt a menetrendböngészésre. De persze pórul is lehet járni az önállóskodással. Lisszaboni történet: néhány órácskájából az utazó többet töltött az elromlott jegynyomtató miatt bezárt metrópénztár ablaka előtt és a menetrendre fittyet hányva szaladgáló legendás öreg villamosok megállójában várakozva, mint amennyi ideje arra maradt, hogy valóban lásson valamit a portugál fővárosból.

A "The ANthem of the Seas" uszodája © AFP / Glyn Kirk

Mégis: van valami varázsa az óriáshajós körutazásnak. A végtelen tenger, az itthoninál garantáltan jobb idő, a kényeztetés élménye, az, hogy olyan helyekre is eljut az ember, ahová magától talán esze ágában sem lett volna elmenni – meg az, hogy minden reggel egy új város jelenik meg az ablaka előtt. Már persze ha megfizette az ablakos kabin fejenként 100–300 vagy a balkonos elhelyezés ehhez képest is 200–400 eurós felárát.

