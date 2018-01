[{"available":true,"c_guid":"cbc722ca-11c3-4852-9a22-8a1a60e4d7d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-atlanti szövetség tájékoztatása szerint a himnusz már 1989-ben, a NATO megalapításának 40. évfordulója alkalmából megszületett, de akkor nem hoztak döntést a bevezetéséről, és évtizedekre félretették.","shortLead":"Az észak-atlanti szövetség tájékoztatása szerint a himnusz már 1989-ben, a NATO megalapításának 40. évfordulója...","id":"20180105_nato_himnusz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc722ca-11c3-4852-9a22-8a1a60e4d7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80097306-fd2c-49fb-bed4-36f4edb257d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180105_nato_himnusz","timestamp":"2018. január. 05. 21:16","title":"Hallotta már a NATO vadiúj himnuszát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f5a93e-5e8f-46b4-b5d8-cde04297adcf","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A szaúdi olajbevételeknek több mint a tizede kerülhetett a több ezer fős királyi család magánvagyonába. A dinasztia fényűző élete fenntarthatatlan, a trónörökös korrupcióellenes harca azonban a riválisok kiszorítását is szolgálja.","shortLead":"A szaúdi olajbevételeknek több mint a tizede kerülhetett a több ezer fős királyi család magánvagyonába. A dinasztia...","id":"201801__al_saud_inc__szupergazdag_dinasztia__tisztogatas__nem_egyutt_nevetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f5a93e-5e8f-46b4-b5d8-cde04297adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa14283d-22d4-4185-af40-e41969430223","keywords":null,"link":"/gazdasag/201801__al_saud_inc__szupergazdag_dinasztia__tisztogatas__nem_egyutt_nevetnek","timestamp":"2018. január. 06. 10:00","title":"Dollármilliárdok cserélnek gazdát a szaúdi hatalmi játszmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 19-én ne menj suliba, üzenik a szervezők. Követeléseikkel a Parlament elé, a Kossuth térre vonulnak.","shortLead":"Január 19-én ne menj suliba, üzenik a szervezők. Követeléseikkel a Parlament elé, a Kossuth térre vonulnak.","id":"20180106_Iskola_helyett_tuntetnek_inkabb_a_diakok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e93f2d-8909-4e85-96e3-1e2f53672ebe","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Iskola_helyett_tuntetnek_inkabb_a_diakok","timestamp":"2018. január. 06. 13:39","title":"Iskola helyett tüntetnek inkább a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e002bc1b-9b47-4ade-8398-d42b18d7118b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A várakozásnak megfelelően Kamil Stoch győzött összetettben a 66. síugró Négysáncversenyen.\r

","shortLead":"A várakozásnak megfelelően Kamil Stoch győzött összetettben a 66. síugró Négysáncversenyen.\r

","id":"20180106_A_lengyel_Stoch_olyat_csinalt_ami_eddig_csak_egyetlen_siugronak_sikerult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e002bc1b-9b47-4ade-8398-d42b18d7118b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d150d-8dfe-4e79-914c-2c2d5351f61c","keywords":null,"link":"/sport/20180106_A_lengyel_Stoch_olyat_csinalt_ami_eddig_csak_egyetlen_siugronak_sikerult","timestamp":"2018. január. 06. 21:19","title":"A lengyel Stoch olyat csinált, ami eddig csak egyetlen síugrónak sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8d37f4-64d4-4717-abb6-4de40cbfdaea","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Meddig köteles tűrni egy közszereplő a magánéletét is boncolgató cikkek megjelenését? A kérdés megválaszolása az itthon is kipattanó botrányok kapcsán most különösen időszerű. Dr. Molnár Hellát, az ELTE ÁJK adjunktusát kérdeztük. ","shortLead":"Meddig köteles tűrni egy közszereplő a magánéletét is boncolgató cikkek megjelenését? A kérdés megválaszolása az itthon...","id":"elteajk_20171025_Tenyleg_mindent_megirhatnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8d37f4-64d4-4717-abb6-4de40cbfdaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfa2c64-41c4-44d3-9b1d-123889a02cfc","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20171025_Tenyleg_mindent_megirhatnak","timestamp":"2018. január. 05. 18:05","title":"Tényleg mindent megírhatnak az újságok egy közszereplőről? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"143928cd-838b-4604-8a1c-8eaf158ca365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mégiscsak megkezdődtek a tárgyalások a Németországot eddig kormányzó nagykoalíció továbbéléséről.","shortLead":"Mégiscsak megkezdődtek a tárgyalások a Németországot eddig kormányzó nagykoalíció továbbéléséről.","id":"20180107_Nemet_koalicios_targyalasok_nincs_jobb_mint_Merkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143928cd-838b-4604-8a1c-8eaf158ca365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd5075b-a4b3-4c0c-b576-95835b3b104e","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Nemet_koalicios_targyalasok_nincs_jobb_mint_Merkel","timestamp":"2018. január. 07. 11:50","title":"Német koalíciós tárgyalások: nincs jobb, mint Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86c8d6-e81d-44f4-971f-3d4bf74cc974","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szemtanú riasztotta a zsarukat, a szajré hiánytalanul meglett.","shortLead":"Egy szemtanú riasztotta a zsarukat, a szajré hiánytalanul meglett.","id":"20180106_Ot_perc_kellett_a_rendoroknek_hogy_elkapjak_a_szerszamgeptolvajt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a86c8d6-e81d-44f4-971f-3d4bf74cc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f626a14-0164-4496-905c-9faec635ed08","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Ot_perc_kellett_a_rendoroknek_hogy_elkapjak_a_szerszamgeptolvajt","timestamp":"2018. január. 06. 10:33","title":"Öt perc kellett a rendőröknek, hogy elkapják a szerszámgéptolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8ab15e-e797-4435-b6f7-9552949d502b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány további 3 milliárd forinttal növelte azt az összeget, amennyit a Magyarországon gyártott filmek költsége után a produkció alkotói kedvezményként igényelhetnek.","shortLead":"A kormány további 3 milliárd forinttal növelte azt az összeget, amennyit a Magyarországon gyártott filmek költsége után...","id":"20180106_Maris_megtoldottak_az_idei_filmtamogatasokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8ab15e-e797-4435-b6f7-9552949d502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1bbad9-a952-4124-865d-e7de63bd5286","keywords":null,"link":"/kultura/20180106_Maris_megtoldottak_az_idei_filmtamogatasokat","timestamp":"2018. január. 06. 15:00","title":"Máris megtoldják az idei filmtámogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]