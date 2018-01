[{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK azt írja a Facebook oldalán, hogy egy szakaszon pótlóbusz jár.","shortLead":"A BKK azt írja a Facebook oldalán, hogy egy szakaszon pótlóbusz jár.","id":"20180106_Baleset_miatt_nem_jar_a_kettes_metro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f6dc52-c067-4b8d-aaa0-2032e9b625c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Baleset_miatt_nem_jar_a_kettes_metro","timestamp":"2018. január. 06. 13:59","title":"Gázolt a kettes metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b76941-9089-42e8-a83b-537401f79857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tréfa természetesen nem kizárólag önmagáért való: a szimfonikus együttes a Jurassic Park zenéjét adja elő.","shortLead":"A tréfa természetesen nem kizárólag önmagáért való: a szimfonikus együttes a Jurassic Park zenéjét adja elő.","id":"20180105_T_Rex_Jurassic_Park_szimfonikus_zenekar_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b76941-9089-42e8-a83b-537401f79857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53660510-f4e5-420e-90bb-2bcf8c0e2c9f","keywords":null,"link":"/elet/20180105_T_Rex_Jurassic_Park_szimfonikus_zenekar_video","timestamp":"2018. január. 05. 17:13","title":"Nem jellemző, de van olyan, hogy egy T-Rex vezényel egy szimfonikus zenekart – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be180d7a-664f-4044-9c64-7f11c7712530","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1978. január hatodikán hazatért a Szent Korona, a magyarság első számú ereklyéje - a közmédia csatornái ismeretterjesztő műsorokkal és dokumentumfilmekkel emlékeznek e jeles napra.","shortLead":"1978. január hatodikán hazatért a Szent Korona, a magyarság első számú ereklyéje - a közmédia csatornái...","id":"20180106_Negyven_eve_tert_haza_a_Szent_Korona","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be180d7a-664f-4044-9c64-7f11c7712530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5d7de5-bf9c-4abd-8588-d7db990ecd2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180106_Negyven_eve_tert_haza_a_Szent_Korona","timestamp":"2018. január. 06. 13:11","title":"Negyven éve tért haza a Szent Korona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mai emberiség életútját a napkeleti bölcsek Betlehembe vezető útjával hasonlította össze Ferenc pápa a római Szent Péter-székesegyházban vízkereszt ünnepén szombaton bemutatott szentmisén, amelyen számos nyelv mellett magyarul is fohászkodtak. Magyarul is imádkoztak a Szent Péter-székesegyházban Vízkeresztkor

Hidvéghi Balázs szerint nincs elvárás, mindenki annyival segíti a Soros György elleni harcot, amennyivel akarja.

Legalább százezret dob Orbán kalapjába a Fidesz kommunikációs igazgatója

Most a Millió dolláros bébi és az Ütközések forgatókönyvíróját vádolta meg négy nő.

Újabb világhírű filmes keveredett a szexuális zaklatási botrányba

Bár meg kell küzdeniük jó pár város vezetésével, no meg a szállodalobbival is, azért az Airbnb hihetetlen növekedést produkált az elmúlt kilenc évben. A szilveszteri foglalások száma is alátámasztja ezt.

Szilveszteri bizonyíték: ilyen tempóban nő az Airbnb

Arról beszélnek, hogy keveset akarnak beszélni és sokat dolgozni.

Német koalíciós tárgyalások: a pártvezérek optimisták