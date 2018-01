[{"available":true,"c_guid":"a93c7e83-3209-460f-9e79-2e60c298d3a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Andy Murray-nek a csípőjét kellett megoperálni. ","shortLead":"Andy Murray-nek a csípőjét kellett megoperálni. ","id":"20180108_murray_csipomutet_wimbledon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93c7e83-3209-460f-9e79-2e60c298d3a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b3a098-7ffa-420e-8c24-66b8c0b8a6fe","keywords":null,"link":"/sport/20180108_murray_csipomutet_wimbledon","timestamp":"2018. január. 08. 19:28","title":"Megműtötték a teniszsztárt, nyáron térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezlovas elegáns megoldást választott, a névjegykártyáját nyújtotta át.","shortLead":"A lemezlovas elegáns megoldást választott, a névjegykártyáját nyújtotta át.","id":"20180110_Egy_DJ_szolt_Meghan_Marklenek_es_Harry_hercegnek_hogy_jatszana_az_eskuvojukon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48a8ff8-c91e-49be-ab35-63514b50e17e","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_Egy_DJ_szolt_Meghan_Marklenek_es_Harry_hercegnek_hogy_jatszana_az_eskuvojukon","timestamp":"2018. január. 10. 11:20","title":"Egy DJ játszana Meghan Markle és Harry herceg esküvőjén – és tett is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3715ad-6309-4e85-9029-baaa2aa49733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabvánnyal gazdagodik a vezeték nélküli internetelérést biztosító routerek világa. A kód neve: ax.","shortLead":"Új szabvánnyal gazdagodik a vezeték nélküli internetelérést biztosító routerek világa. A kód neve: ax.","id":"20180109_ces_2018_wifi_router_ax_szabvany_6_gbps_dlink_asus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd3715ad-6309-4e85-9029-baaa2aa49733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ace38fd-e6a3-4398-af6d-4bbc02531939","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_ces_2018_wifi_router_ax_szabvany_6_gbps_dlink_asus","timestamp":"2018. január. 09. 09:03","title":"300-szor lesz gyorsabb otthon a wifi: megjöttek az újgenerációs routerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b0626a-9b83-41e7-b5ca-15f9a4e2a110","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megújult három- és ötajtós kisautó hátsó fertálya teljesen egyértelművé teszi a német kézben lévő márka brit eredetét. Tavasszal hazánkba is megérkeznek az első példányok.","shortLead":"A megújult három- és ötajtós kisautó hátsó fertálya teljesen egyértelművé teszi a német kézben lévő márka brit...","id":"20180110_szupermeno_hatsolampaval_tamad_a_most_debutalt_uj_mini","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b0626a-9b83-41e7-b5ca-15f9a4e2a110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c05512-d1ca-44ec-bc46-b0be617f0c6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180110_szupermeno_hatsolampaval_tamad_a_most_debutalt_uj_mini","timestamp":"2018. január. 10. 11:21","title":"Szupermenő hátsó lámpával támad a most debütált új Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt tudni lehetett, hogy a számítógépek szinte mindegyikénél lassulást eredményez majd a múlt héten nyilvánosságra hozott processzorhiba szoftveres javítása, de sok felhasználó még ennél is rosszabbul járt: a szoftverfrissítés után egyáltalán nem kapcsol be a gépük.","shortLead":"Azt tudni lehetett, hogy a számítógépek szinte mindegyikénél lassulást eredményez majd a múlt héten nyilvánosságra...","id":"20180110_meltdown_spectre_hibajavitas_microsoft_windows_szoftverfrissites_amd_processzor_nem_indul_a_gep_kek_halal_nem_bootol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94de68c9-4b41-403f-907a-7ca285681995","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_meltdown_spectre_hibajavitas_microsoft_windows_szoftverfrissites_amd_processzor_nem_indul_a_gep_kek_halal_nem_bootol","timestamp":"2018. január. 10. 08:03","title":"Baj van: leállította a Microsoft a Windows-vészfrissítés kiküldését, miután több gép egyáltalán nem indul el miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029a67d4-dfa9-407e-abfe-ab7b42de08f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt levélben igyekeztek nyomást gyakorolni az Apple-re a vállalat legnagyobb részvényesei, hogy szenteljenek nagyobb figyelmet a társadalmunkban tapasztalható mobilfüggőség kezelésére. De más kérésük is volt: azt szeretnék, olyan fejlesztéseket dolgozzanak ki a vállalatnál, amelyekkel hatásosan kontrollálható az Apple-eszközök használata. A válasz nem sokáig váratott magára, és a benne foglaltak sokakat meglephettek.","shortLead":"Nyílt levélben igyekeztek nyomást gyakorolni az Apple-re a vállalat legnagyobb részvényesei, hogy szenteljenek nagyobb...","id":"20180110_apple_nyilt_level_iphone_fuggoseg_mobil_fuggo_jana_partners","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=029a67d4-dfa9-407e-abfe-ab7b42de08f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5bca88-f85b-4548-b0f1-07946409c2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_apple_nyilt_level_iphone_fuggoseg_mobil_fuggo_jana_partners","timestamp":"2018. január. 10. 10:03","title":"Aggódnak az iPhone-függőség miatt, levelet írtak az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4964d7-1614-4291-b6ed-53ca154c4f19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Karrierje során először Pink énekli majd az amerikai himnuszt az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjén.","shortLead":"Karrierje során először Pink énekli majd az amerikai himnuszt az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL...","id":"20180108_pink_himnusz_super_bowl","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4964d7-1614-4291-b6ed-53ca154c4f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40eb4759-df8c-4a8e-bb56-dacb061bd50d","keywords":null,"link":"/kultura/20180108_pink_himnusz_super_bowl","timestamp":"2018. január. 08. 22:04","title":"Pink is bedobja magát a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Haladékot ígért a miniszter az Állami Számvevőszék által megbüntetett pártoknak, de az egyelőre nem világos, mi lesz azokkal, akik nem hajlandók tárgyalni az adóhatósággal. Megkerestük a megbüntetett pártokat, csapdát vagy lehetőséget látnak-e Varga ajánlata mögött.","shortLead":"Haladékot ígért a miniszter az Állami Számvevőszék által megbüntetett pártoknak, de az egyelőre nem világos, mi lesz...","id":"20180110_Szigetvari_Varganak_Ez_csapda_nem_egyezkedunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9477266e-0553-413e-a433-92fc3c18404c","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Szigetvari_Varganak_Ez_csapda_nem_egyezkedunk","timestamp":"2018. január. 10. 12:36","title":"\"Ez csapda, nem egyezkedünk\" - üzenik Vargának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]