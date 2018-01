[{"available":true,"c_guid":"78fcaf29-3062-4a5b-a29d-654795e1c298","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Catherine Deneuve vagyok – ezzel a szöveggel osztotta meg a Facebookon Deutsch Tamás egy, a #metoo kampány túlzásairól értekező nyílt levélről szóló cikket.\r

\r

","shortLead":"Catherine Deneuve vagyok – ezzel a szöveggel osztotta meg a Facebookon Deutsch Tamás egy, a #metoo kampány túlzásairól...","id":"20180110_Deutsch_Tamas_is_ugy_latja_joguk_van_a_ferfiaknak_ugyetlenul_flortolni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78fcaf29-3062-4a5b-a29d-654795e1c298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66e949-1b4e-45f4-86d3-7afb682dc70e","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Deutsch_Tamas_is_ugy_latja_joguk_van_a_ferfiaknak_ugyetlenul_flortolni","timestamp":"2018. január. 10. 08:27","title":"Deutsch Tamás is úgy látja, joguk van a férfiaknak ügyetlenül flörtölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezlovas elegáns megoldást választott, a névjegykártyáját nyújtotta át.","shortLead":"A lemezlovas elegáns megoldást választott, a névjegykártyáját nyújtotta át.","id":"20180110_Egy_DJ_szolt_Meghan_Marklenek_es_Harry_hercegnek_hogy_jatszana_az_eskuvojukon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=befe862b-0f8b-4b49-bc2e-5ff400a81689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48a8ff8-c91e-49be-ab35-63514b50e17e","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_Egy_DJ_szolt_Meghan_Marklenek_es_Harry_hercegnek_hogy_jatszana_az_eskuvojukon","timestamp":"2018. január. 10. 11:20","title":"Egy DJ játszana Meghan Markle és Harry herceg esküvőjén – és tett is érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53470ea-a34a-4cee-a1b1-808f698b5455","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180109_Ennel_tisztabban_meg_sosem_latta_hogy_hazudott_a_kormany_a_magannyugdijpenztarakrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e53470ea-a34a-4cee-a1b1-808f698b5455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a05904-2271-48ed-bd7f-2e4bb5b33c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Ennel_tisztabban_meg_sosem_latta_hogy_hazudott_a_kormany_a_magannyugdijpenztarakrol","timestamp":"2018. január. 09. 11:18","title":"Ennél tisztábban még sosem látta, hogy hazudott a kormány a nyugdíjak \"megvédéséről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagyobb áruházláncok versenyeznek a munkaerőért, az elmúlt félévben szinte mindannyian bért emeltek, a számokat többségük már nem is titkolja. Összehasonlítottuk a multik által kínált fizetéseket.","shortLead":"A nagyobb áruházláncok versenyeznek a munkaerőért, az elmúlt félévben szinte mindannyian bért emeltek, a számokat...","id":"20180109_Keres_On_annyit_mint_egy_Aldis_penztaros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79aac057-a30e-4481-92fb-eb721ac52b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f533a-0769-40f8-9d92-9425085eaf82","keywords":null,"link":"/kkv/20180109_Keres_On_annyit_mint_egy_Aldis_penztaros","timestamp":"2018. január. 09. 10:05","title":"Keres ön annyit, mint egy aldis pénztáros? Rekordösszegre emelkedett a fizetésük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63d3abd-aefc-45ee-909c-4526f189bdce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csúcsra járnak a sportcélú beruházások, a stadion- és egyéb focikomplexumok mellett az ország egyik legnagyobb kézicsarnoka is épül, amelyben elfér a város lakóinak egynegyede.\r

\r

","shortLead":"Csúcsra járnak a sportcélú beruházások, a stadion- és egyéb focikomplexumok mellett az ország egyik legnagyobb...","id":"20180110_Luxus_Kisvardan_termalviz_melegiti_az_uj_stadion_gyepet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b63d3abd-aefc-45ee-909c-4526f189bdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed820f1-d58f-4a9d-a40d-ef92b3af0cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Luxus_Kisvardan_termalviz_melegiti_az_uj_stadion_gyepet","timestamp":"2018. január. 10. 07:15","title":"Luxus Kisvárdán: termálvíz melegíti az új stadion gyepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341c6df-074b-4a6f-94a1-9dcbb80dafb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kezdeményezés mindenképpen szimpatikus volt, azonban nem felelt meg a szabályoknak, ezért gyorsan véget vetettek neki. De van remény az újraindulásra.","shortLead":"A kezdeményezés mindenképpen szimpatikus volt, azonban nem felelt meg a szabályoknak, ezért gyorsan véget vetettek...","id":"20180110_a_ketfarku_biztonsagosabba_tette_a_zebrakat_de_a_kozutkezelonek_nem_tetszett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0341c6df-074b-4a6f-94a1-9dcbb80dafb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8852e96f-229e-4243-b508-4cbcd338ca2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180110_a_ketfarku_biztonsagosabba_tette_a_zebrakat_de_a_kozutkezelonek_nem_tetszett","timestamp":"2018. január. 10. 06:41","title":"A Kétfarkú biztonságosabbá tette a zebrákat, de a közútkezelőnek nem tetszett a szabálytalan megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957727f3-3c83-47b4-a097-22d2b7e76b13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétvégén ugrott le a magasból egy kínai munkás, a Foxconn gyár egyik alkalmazottja.","shortLead":"A hétvégén ugrott le a magasból egy kínai munkás, a Foxconn gyár egyik alkalmazottja.","id":"20180109_ongyilkossag_a_foxconn_gyarban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=957727f3-3c83-47b4-a097-22d2b7e76b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f04ef3-14b3-46c2-96f4-8e98863ae72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180109_ongyilkossag_a_foxconn_gyarban","timestamp":"2018. január. 09. 13:00","title":"Újabb munkás lett öngyilkos abban a gyárban, ahol az iPhone X készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9355bfc-97df-4571-9782-0bbf14f8ba07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki kisgyerekként gondolkozott azon, hol töltik a buszok az éjszakát, most boldogan figyelheti, hogyan kommunikál egy igazán profi tömegközlekedési cég.","shortLead":"Aki kisgyerekként gondolkozott azon, hol töltik a buszok az éjszakát, most boldogan figyelheti, hogyan kommunikál...","id":"20180110_Melyik_busz_alhat_a_garazsban_Ilyen_cuki_valaszt_nem_adott_meg_kozlekedesi_ceg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9355bfc-97df-4571-9782-0bbf14f8ba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6b75fc-0f29-4e58-a237-09e12f86cfb3","keywords":null,"link":"/kkv/20180110_Melyik_busz_alhat_a_garazsban_Ilyen_cuki_valaszt_nem_adott_meg_kozlekedesi_ceg","timestamp":"2018. január. 10. 10:05","title":"Melyik busz alhat a garázsban? Ilyen cuki választ nem adott még közlekedési cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]