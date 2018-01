[{"available":true,"c_guid":"9c7a2c6e-7c56-49d4-9a4b-87add982f4c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20180114_heti_top","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c7a2c6e-7c56-49d4-9a4b-87add982f4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc7413f-c80c-4c40-b029-79b83477df13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180114_heti_top","timestamp":"2018. január. 14. 12:00","title":"Heti TOP: és a 4. dimenzióról hallott már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtörtént, amit Németh László plébános már beharangozott: elmondta, kire kell és nem szabad szavazni Hódmezővásárhelyen. Sokan megdöbbentek a szentmise végén lezajlott tízperces politikai kinyilatkoztatás hatására. Márky-Zay Péter ellenzéki jelöltet is elkeserítette az ügy, szerinte az egyház tekintélyén óriási csorba esett.\r

\r

","shortLead":"Megtörtént, amit Németh László plébános már beharangozott: elmondta, kire kell és nem szabad szavazni...","id":"20180114_Megigerte_betartotta_a_hodmezovasarhelyi_plebanos_a_fideszes_jelolt_tamogatasra_szolitotta_fel_a_hiveket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605b3d1-37ed-4199-9f47-0c1dc0371692","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Megigerte_betartotta_a_hodmezovasarhelyi_plebanos_a_fideszes_jelolt_tamogatasra_szolitotta_fel_a_hiveket","timestamp":"2018. január. 14. 14:02","title":"Megígérte, betartotta: a hódmezővásárhelyi plébános a fideszes jelölt támogatásra szólította fel a híveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820abba1-65eb-41b8-9687-20eb2da80ffd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tízezren vonultak az utcára az osztrák fővárosban rendezett kormányellenes tüntetésre, arra szólítva föl Európát, hogy bojkottálja az új jobboldali kabinet szabadságpárti minisztereit.","shortLead":"Több tízezren vonultak az utcára az osztrák fővárosban rendezett kormányellenes tüntetésre, arra szólítva föl Európát...","id":"20180113_Uzent_a_voros_Becs_tobb_tizezren_tiltakoztak_a_Kurzkormany_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820abba1-65eb-41b8-9687-20eb2da80ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88b16c9-ce67-48ab-88d4-0444b668b0e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180113_Uzent_a_voros_Becs_tobb_tizezren_tiltakoztak_a_Kurzkormany_ellen","timestamp":"2018. január. 13. 19:25","title":"Üzent a \"vörös Bécs\", több tízezren tiltakoztak a Kurz-kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d4a565-37e0-4e88-a1cc-76994ed75ef0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jellemzően csapadékos idő várható eső, havas eső, hó, néhol ónos eső is lehet, de olykor a nap is kisüt. A leghidegebb órákban –10, néhol nappal is 0 fok körül marad a hőmérséklet, de a hét második felében ismét melegszik az idő.","shortLead":"Jellemzően csapadékos idő várható eső, havas eső, hó, néhol ónos eső is lehet, de olykor a nap is kisüt. A leghidegebb...","id":"20180114_mindennap_esni_fog_valami_a_jovo_heten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d4a565-37e0-4e88-a1cc-76994ed75ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b82a17-2432-4673-b6d4-f84cb6d9b695","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_mindennap_esni_fog_valami_a_jovo_heten","timestamp":"2018. január. 14. 16:19","title":"Mindennap esni fog valami a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653055a1-956b-4531-a009-e08a854e2ef6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A TV2 hírműsorában mókás hiba csúszott az egyik pénteki tudósításba. Akár a \"Hol szeret a cápa\" és a \"Mária Tarzan\" néven ismert tévés ökörségek méltó utóda is lehet ez a kis elszólás.","shortLead":"A TV2 hírműsorában mókás hiba csúszott az egyik pénteki tudósításba. Akár a \"Hol szeret a cápa\" és a \"Mária Tarzan\"...","id":"20180113_ismet_brilliroztak_a_tenyekben_megszuletett_otodik_nemeth_zsolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=653055a1-956b-4531-a009-e08a854e2ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"facd65e9-1525-44ac-b8f6-aff610a402f5","keywords":null,"link":"/kultura/20180113_ismet_brilliroztak_a_tenyekben_megszuletett_otodik_nemeth_zsolt","timestamp":"2018. január. 13. 22:17","title":"Ismét brillíroztak a Tényekben, megszületett ötödik Németh Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"A színésznő levelet írt Woody Allen nevelt lányának, aki korábban azzal vádolta a híres rendezőt: gyerekkorában molesztálta őt.","shortLead":"A színésznő levelet írt Woody Allen nevelt lányának, aki korábban azzal vádolta a híres rendezőt: gyerekkorában...","id":"20180113_Mira_Sorvino_Rettenetesen_sajnalom_hogy_egyutt_dolgoztam_Woody_Allennel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57a040a-3b25-49b8-bb96-61851195a9b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180113_Mira_Sorvino_Rettenetesen_sajnalom_hogy_egyutt_dolgoztam_Woody_Allennel","timestamp":"2018. január. 13. 10:03","title":"Mira Sorvino: \"Rettenetesen sajnálom, hogy együtt dolgoztam Woody Allennel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78fb79f-c3ba-4871-91ee-f54f5b562957","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Nagy lépések helyett kis bakugrások jellemzik a kínai–magyar egészségügyi kapcsolatok alakulását. ","shortLead":"Nagy lépések helyett kis bakugrások jellemzik a kínai–magyar egészségügyi kapcsolatok alakulását. ","id":"201802__kinai_gyogyaszat__magyar_betegek__konnyitett_mukodes__selyem_kozeput","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e78fb79f-c3ba-4871-91ee-f54f5b562957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cce66af-83ab-4858-8ae4-81c7f3a28125","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__kinai_gyogyaszat__magyar_betegek__konnyitett_mukodes__selyem_kozeput","timestamp":"2018. január. 13. 12:30","title":"Meghökkentő módon támogatja a magyar kormány a kínai gyógyászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177be90b-a9db-4abb-a8a1-54e567215945","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt a nem éppen hétköznapi meghívót a délkelet-franciaországi Drome megye egyik kormánypárti parlamenti képviselője küldte Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszternek.","shortLead":"Ezt a nem éppen hétköznapi meghívót a délkelet-franciaországi Drome megye egyik kormánypárti parlamenti képviselője...","id":"20180113_Miniszter_ur_csapjon_fol_pasztornak_es_vedje_meg_a_nyajat_a_farkasoktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=177be90b-a9db-4abb-a8a1-54e567215945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e514f9ff-c98d-479f-a438-eeb9936f2fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Miniszter_ur_csapjon_fol_pasztornak_es_vedje_meg_a_nyajat_a_farkasoktol","timestamp":"2018. január. 13. 10:29","title":"„Miniszter úr, csapjon föl pásztornak és védje meg a nyájat a farkasoktól!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]