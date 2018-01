[{"available":true,"c_guid":"da0ff47b-bc47-4638-a721-3647f381e98e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját kriptopénzt vezet be a Kodak, s ez néhány szakértőt már a dot.com-lufira emlékeztet.","shortLead":"Saját kriptopénzt vezet be a Kodak, s ez néhány szakértőt már a dot.com-lufira emlékeztet.","id":"20180115_eastmen_kodak_sajat_kriptopenz_blokklanc_szolgaltatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0ff47b-bc47-4638-a721-3647f381e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90003114-222c-4938-957e-89e99159479d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_eastmen_kodak_sajat_kriptopenz_blokklanc_szolgaltatas","timestamp":"2018. január. 15. 19:00","title":"Kriptopénze lesz a Kodaknak is, de nem biztos, hogy ez jót jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7a2c6e-7c56-49d4-9a4b-87add982f4c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.","id":"20180114_heti_top","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c7a2c6e-7c56-49d4-9a4b-87add982f4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc7413f-c80c-4c40-b029-79b83477df13","keywords":null,"link":"/tudomany/20180114_heti_top","timestamp":"2018. január. 14. 12:00","title":"Heti TOP: és a 4. dimenzióról hallott már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok tart a tisztességes versenytől az energiaszektorban és saját, drága cseppfolyósított földgázát akarja eladni a kontinensen – fejtette ki sajtóértekezletén az orosz külügyminiszter.","shortLead":"Az Egyesült Államok tart a tisztességes versenytől az energiaszektorban és saját, drága cseppfolyósított földgázát...","id":"20180115_Lavrov_megfejtette_hogy_az_Egyesult_Allamok_miert_furja_az_uj_europai_gezvezetek_tervet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ac517c-2605-4c73-9846-14ab633a38bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180115_Lavrov_megfejtette_hogy_az_Egyesult_Allamok_miert_furja_az_uj_europai_gezvezetek_tervet","timestamp":"2018. január. 15. 12:39","title":"Lavrov megfejtette, hogy az Egyesült Államok miért fúrja az új európai gázvezeték tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3c3fb9-818b-4654-97ad-2b9dba345241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Süli János mellőzése egyszer már nem jött be a Fidesznek, de tanult az esetből. Végleges a kormánypártok egyéni jelöltjeinek névsora. Idén már nem nyúl mellé a Fidesz: a paksi bővítés miniszterét indítja a városban

Trump most először reagált közvetlenül az őt ért vádakra, miután csütörtökön a Haitiból, Salvadorból és afrikai országokból érkező bevándorlók szülőföldjét "pöcegödör országoknak" nevezte.
Trump: Én vagyok a legkevésbé rasszista ember

Csak az Egyesült államokban már 32 úgynevezett csoportos igényérvényesítési perrel néz szembe az Apple amiatt, mert úgy gondolta, nem szükséges tudniuk a felhasználóknak, hogy szándékosan lassítják a telefonjaikat.
32 per indult az Apple ellen az iPhone-ok szándékos lassítása miatt

Ha Orbánék korábban a megfelelő adatvédelmi intézkedések után nyilvánosságra hozták az OLAF-jelentéseket, akkor most is tegyék meg, követeli Ujhelyi István. 12 milliárd forint forrás visszafizetése a tét.

Az MSZP-s EP-képviselő: a kormány hozza nyilvánosságra az OLAF-jelentést!

Összefoglaltuk a hét autós híreit, nehogy lemaradjon valamiről.
Tolatóradar: ezeket az autókat lopják most a tolvajok – önnek is ilyen van?