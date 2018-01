[{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 2 milliárd forintból fejlesztik, bővítik a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a Szent Margit Gimnázium tornatermeit, sportcsarnokait – jelentette be Simicskó István honvédelmi miniszter, Újbuda országgyűlési képviselője kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"Több mint 2 milliárd forintból fejlesztik, bővítik a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a Szent Margit Gimnázium...","id":"20180116_Azert_tolnak_2_milliardot_az_ujbudai_egyhazi_gimnaziumokba_mert_a_kormany_szerint_veszelyben_a_kereszteny_civilizacio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbde6c-8ddc-4b39-8d94-023b5d92b3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Azert_tolnak_2_milliardot_az_ujbudai_egyhazi_gimnaziumokba_mert_a_kormany_szerint_veszelyben_a_kereszteny_civilizacio","timestamp":"2018. január. 16. 13:56","title":"Azért tolnak 2 milliárdot az újbudai egyházi gimnáziumokba, mert a kormány szerint veszélyben a keresztény civilizáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így nevezte vasárnak a palesztin elnök Donald Trump azon döntését, amellyel az amerikai elnök Jeruzsálemet ismerte el Izrael fővárosának december elején.","shortLead":"Így nevezte vasárnak a palesztin elnök Donald Trump azon döntését, amellyel az amerikai elnök Jeruzsálemet ismerte el...","id":"20180114_abbasz_trump_terve_az_evszazad_arculcsapasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c09d0dc-6f9d-46d8-863f-c7505b60c769","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_abbasz_trump_terve_az_evszazad_arculcsapasa","timestamp":"2018. január. 14. 21:34","title":"Abbász: Trump terve az évszázad arculcsapása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9f204c-1613-407c-989b-1368ba0f60dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valaki elmagyarázhatná neki, hogy mi zajlik a világban.","shortLead":"Valaki elmagyarázhatná neki, hogy mi zajlik a világban.","id":"20180115_Floyd_Mayweather_nem_nagyon_erti_ezt_a_metoo_dolgot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9f204c-1613-407c-989b-1368ba0f60dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a51fe3-58c4-407a-949c-3842e065e51f","keywords":null,"link":"/elet/20180115_Floyd_Mayweather_nem_nagyon_erti_ezt_a_metoo_dolgot","timestamp":"2018. január. 15. 10:07","title":"Floyd Mayweather nem nagyon érti ezt a #metoo dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar, melynek énekesnője, Dolores O'Riordan ma elhunyt, 1993 és 2012 között 6 új dalokat tartalmazó sorlemezt jelentett meg, melyről jó pár dal sláger lett - ezek közül válogattunk ","shortLead":"A zenekar, melynek énekesnője, Dolores O'Riordan ma elhunyt, 1993 és 2012 között 6 új dalokat tartalmazó sorlemezt...","id":"20180115_Dolores_O_Riordan_Cranberries_5_dal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afeb5adc-59a9-4237-91da-96652e8b5006","keywords":null,"link":"/kultura/20180115_Dolores_O_Riordan_Cranberries_5_dal","timestamp":"2018. január. 15. 21:05","title":"5 dal, amivel a világ a szívébe zárta Dolores O'Riordant és a Cranberriest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52f5041-f3cf-4fc3-ab54-c1ef8f27c2c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó öt évvel az eredeti közérdekűadat-igénylése után kapta meg a választ az erre vonatkozó kérdésére.","shortLead":"Az Átlátszó öt évvel az eredeti közérdekűadat-igénylése után kapta meg a választ az erre vonatkozó kérdésére.","id":"20180115_egymilliot_autozik_el_evente_a_borsodi_fojegyzo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c52f5041-f3cf-4fc3-ab54-c1ef8f27c2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a0e07b-f9f0-4853-a45a-3c31f8de0a74","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_egymilliot_autozik_el_evente_a_borsodi_fojegyzo","timestamp":"2018. január. 15. 19:53","title":"Egymilliót autózik el évente a borsodi főjegyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a9a5f-63fb-4329-85d4-f3253517a07a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 2016 őszén szenvedett balesetet egy érdi bevásárlóközpontban, legurult a lépcsőn. Peren kívül nem tudtak megegyezni a céggel, ezért mennek bíróságra.","shortLead":"Az énekesnő 2016 őszén szenvedett balesetet egy érdi bevásárlóközpontban, legurult a lépcsőn. Peren kívül nem tudtak...","id":"20180115_blikk_mar_nyolcmilliot_kovetel_balesete_miatt_zalatnay_sarolta_egy_bevasarlokozponttol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=538a9a5f-63fb-4329-85d4-f3253517a07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52994bc5-5aff-4c98-b782-22e5ad04ce5c","keywords":null,"link":"/elet/20180115_blikk_mar_nyolcmilliot_kovetel_balesete_miatt_zalatnay_sarolta_egy_bevasarlokozponttol","timestamp":"2018. január. 15. 05:25","title":"Blikk: már nyolcmilliót követel balesete miatt Zalatnay Sarolta egy bevásárlóközponttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3c3fb9-818b-4654-97ad-2b9dba345241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Süli János mellőzése egyszer már nem jött be a Fidesznek, de tanult az esetből. Végleges a kormánypártok egyéni jelöltjeinek névsora. ","shortLead":"Süli János mellőzése egyszer már nem jött be a Fidesznek, de tanult az esetből. Végleges a kormánypártok egyéni...","id":"20180115_suli_janosleszaFideszjeloltjepakson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3c3fb9-818b-4654-97ad-2b9dba345241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489f0390-7c27-4958-b83c-708346012e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_suli_janosleszaFideszjeloltjepakson","timestamp":"2018. január. 15. 19:04","title":"Idén már nem nyúl mellé a Fidesz: a paksi bővítés miniszterét indítja a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatását kezdeményezte a bizottság szocialista elnöke, az 1300, titokban befogadott menekültre is rákérdezne.","shortLead":"A miniszterelnök Nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatását kezdeményezte a bizottság szocialista elnöke, az 1300...","id":"20180115_Molnar_Ha_Orban_nem_jon_el_beismeri_hogy_nincs_bizonyiteka_a_Sorostervre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd4604-fdb1-469f-8f3b-fc633052c4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598edcd-dac9-4a23-8c7b-96481d2b06af","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_Molnar_Ha_Orban_nem_jon_el_beismeri_hogy_nincs_bizonyiteka_a_Sorostervre","timestamp":"2018. január. 15. 10:34","title":"Molnár: \"Ha Orbán nem jön el, beismeri, hogy titkol valamit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]