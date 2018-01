Persze, hogy a whiskey köti össze őket. Na, hányan tippeltek helyesen?

Churchill ideái

Az emblematikus brit államférfit szinte nehéz is elképzelni egy szivar és whiskyspohár nélkül. A róla szóló feljegyzések szerint már reggel 8.45-kor whiskyt ivott szódával. Ez a szokása saját bevallása szerint az angol-búr háború idején alakult ki. „Amikor segédtisztként szolgáltam a háborúban, nem volt megfelelő minőségű az ivóvíz Dél-Afrikában. Csak úgy ihattunk belőle, ha whiskyt öntöttünk hozzá" – híresült el Churchill magyarázata. Az életrajzírói ugyan igyekeztek szépíteni, hogy közel sem ivott annyit, mint ahogy az a köztudatban élt. Mindenesetre például a Netflixen futó Erzsébet királynőről szóló sorozatban nemigen van olyan churchilles jelenet, ahol ne lenne a kezében a pohár. Még a fürdőkádban is, amihez egy praktikus pohár- és hamutartó (naná, hogy a szivar miatt) asztalka csatlakozik. Nem is csoda, hiszen azt is bevallotta, hogy: „… életszabályom egyetlen szent szertartást ír elő, szivar és szeszes ital csak étkezés előtt, étkezés után, és ha szükséges, étkezés közben.”

© sxc.hu

Sinatra kabalaszáma

A többszörös Grammy- és Oscar-díjas művész élete a hetes szám bűvöletében telt el. De még utolsó útjára is elkísérte, hogy odaát is szerencsét hozzon. A legendás énekest egy palack aranyszínű itallal, egy Jack Daniel’s Old No. 7-nel temették el. „Lehet, hogy az alkohol az ember legnagyobb ellensége, de a Biblia azt mondja, szeresd az ellenségeidet” – vallotta. A tennessee-i lepárló nem is maradt hálátlan egyik legnagyobb barátjának, az emlékére főzték le 2015-ben a Sinatra Selectet.

Hillary, az emancipált

Az Amerikai Egyesült Államok történelmének első női elnökjelöltje sosem tagadta, hogy egy pohár bor helyett szívesebben választja a whiskey-t. Az egykori First Lady egyike azoknak a befolyásos nőknek, akik kiemelten fontosnak – és egyben nyereségesnek – tartják az amerikai whiskey-ipar fellendítését. Bár nem Clinton nyert a 2017-es választásokon, egy washingtoni székhelyű lepárló limitált kiadású whiskey-vel tisztelgett előtte.

Mark Twain, a mértékletes

Az olyan irodalmi örökzöldeket, mint a Tom Sawyer kalandjait és a Koldus és királyfit ránk hagyó amerikai író sem vetette meg a jó whiskey-t. Kortárs feljegyzések humoros és mindenkire mély benyomást keltő személyiségként írják le, aki ugyan nem volt éppenséggel hedonista. Úgy vélte: „A túl sok semmiből sem jó... – hozzátéve: – … de a jó whiskey-ből sosem elég.”

Christina Hendricks, a jó asszony

A Mad Men – Reklámőrültek című amerikai televíziós sorozat révén nemzetközi ismertségre szert tevő színésznő a vásznon Joan szerepében sokszor látható whiskey-vel a kezében. Hogy ennek is köszönheti-e, amiért többször is a világ legszexibb nőinek listájára került, nem tudjuk. De azt maga vallotta be, hogy nemcsak a mozi-whiskeyzést kedveli. A férje kapatta rá, és vezette be az „élet vizének” aromás világába. S ő rá is érzett a whiskey ízére.

Az olyan borongós, rideg napokon, mint amik mostanában vannak, ránk is férne valami melengető. Persze csak este, és csak egy pohárral.