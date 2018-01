[{"available":true,"c_guid":"bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapok óta dübörög a \"Soros az illegális migrációt támogatja\" mantra – a belügyminiszter pedig azt mondta, nem így van. Orbán Viktor is erre hivatkozva kért pénzt híveitől – átverné őket? Ön mit gondol?","shortLead":"Hónapok óta dübörög a \"Soros az illegális migrációt támogatja\" mantra – a belügyminiszter pedig azt mondta, nem...","id":"20180118_Kamumeter_Orban_Viktor_es_Soros_Gyorgy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc67be25-17f8-4ace-acca-078ac0b704f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Kamumeter_Orban_Viktor_es_Soros_Gyorgy","timestamp":"2018. január. 18. 09:37","title":"Kamuméter: Orbán Viktor és Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Akart New York-i számvevő lenni, de elbukott. Felvetődött benne, hogy kormányzó is lehetne, de végül George Patakit támogatta. Dolgozott neki Arthur Finkelstein, jó barátja Rudy Giuliani, imádja a lovakat, vezetett bukmékerhálózatot, és hát persze ott volt az ékszer-kereskedelem. Kikutattunk pár érdekességet a leendő budapesti amerikai nagykövetként emlegetett David B. Cornstein életéből. ","shortLead":"Akart New York-i számvevő lenni, de elbukott. Felvetődött benne, hogy kormányzó is lehetne, de végül George Patakit...","id":"20180119_Nyugalmazott_uzletember_lehet_az_uj_amerikai_nagykovet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a84442-ff36-4eef-99a5-2de02f888664","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_Nyugalmazott_uzletember_lehet_az_uj_amerikai_nagykovet","timestamp":"2018. január. 19. 19:05","title":"Ékszerek, haverok, lovak: az út, mely Manhattan háborús zónájából a pesti USA-követségre vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234dbbac-a210-4db6-a065-cac4b0bc34cc","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány számára rekordot jelentő összegért, összesen 30 milliárd forintért vásárolt 2017 folyamán gépjárművet a rendőrség. Pintérék bevásárlócetlijén 580 darab Mercedes is szerepelt.","shortLead":"Az Orbán-kormány számára rekordot jelentő összegért, összesen 30 milliárd forintért vásárolt 2017 folyamán gépjárművet...","id":"20180118_Pinter_rekordja_tobbet_koltott_rendorautokra_mint_elotte_hat_ev_alatt_osszesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=234dbbac-a210-4db6-a065-cac4b0bc34cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93cd3ce-3646-46b0-99b4-961c464d2a74","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Pinter_rekordja_tobbet_koltott_rendorautokra_mint_elotte_hat_ev_alatt_osszesen","timestamp":"2018. január. 18. 17:23","title":"Pintér rekordja: többet költött rendőrautókra, mint előtte hat év alatt összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765825cb-8b11-41a0-9d9b-e6563b499f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kevesen kételkednek ma már abban, hogy a kormánypártnak „tisztázatlan pénzügyei” vannak, írja a csütörtökön megjelent HVG-ben Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Kevesen kételkednek ma már abban, hogy a kormánypártnak „tisztázatlan pénzügyei” vannak, írja a csütörtökön megjelent...","id":"20180118_A_fideszesek_szerint_is_Orban_stromanja_Meszaros_Lorinc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765825cb-8b11-41a0-9d9b-e6563b499f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d4ef81-5277-4317-a763-5a3d1019b9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_A_fideszesek_szerint_is_Orban_stromanja_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. január. 18. 10:04","title":"A fideszesek szerint is Orbán strómanja Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755ca6dd-e7fb-44ba-8d8d-9cba0366f8dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé pszichedelikus élményt nyújt, ha valaki 121 másodpercbe sűrít össze 4000 képet. Adnaan most pontosan ezt csinálta, az eredmény pedig lenyűgöző lett.","shortLead":"Kissé pszichedelikus élményt nyújt, ha valaki 121 másodpercbe sűrít össze 4000 képet. Adnaan most pontosan ezt...","id":"20180119_google_earth_videoklip","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755ca6dd-e7fb-44ba-8d8d-9cba0366f8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f96601e-e5ba-496a-ab5d-dbe5b3f2b832","keywords":null,"link":"/tudomany/20180119_google_earth_videoklip","timestamp":"2018. január. 19. 09:03","title":"4000 Google-műholdképből készítettek videóklipet, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a7139d-a22d-4408-bc91-07156dc781b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dylan Farrow most egy tévéinterjúban részletezi, hogy mit csinált vele a nevelőapja, amikor hétéves volt.","shortLead":"Dylan Farrow most egy tévéinterjúban részletezi, hogy mit csinált vele a nevelőapja, amikor hétéves volt.","id":"20180118_Folytatodik_Woody_Allen_ostroma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79a7139d-a22d-4408-bc91-07156dc781b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc13f31-774c-47d3-9027-cabf56fdede2","keywords":null,"link":"/elet/20180118_Folytatodik_Woody_Allen_ostroma","timestamp":"2018. január. 18. 08:45","title":"Folytatódik Woody Allen ostroma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1394edf3-a406-42eb-9233-973d706bb4e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Forma 1-es autónak annyira tükröződik a karosszériája, hogy akár sminkelni is lehetne a segítségével.","shortLead":"Ennek a Forma 1-es autónak annyira tükröződik a karosszériája, hogy akár sminkelni is lehetne a segítségével.","id":"20180118_csupa_krom_csillogo_f1auto__onnek_hogy_tetszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1394edf3-a406-42eb-9233-973d706bb4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dededc7-6eec-4a9e-a93e-c341c00e2ada","keywords":null,"link":"/cegauto/20180118_csupa_krom_csillogo_f1auto__onnek_hogy_tetszik","timestamp":"2018. január. 18. 09:21","title":"Csupa króm csillogó F1-autó – Önnek hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy jár a német lánc, mint a Tesco?","shortLead":"Úgy jár a német lánc, mint a Tesco?","id":"20180118_Ugy_tunik_nem_jott_be_a_Lidl_nagy_dobasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5244497-b3a8-4786-b160-0a0a953c2c74","keywords":null,"link":"/kkv/20180118_Ugy_tunik_nem_jott_be_a_Lidl_nagy_dobasa","timestamp":"2018. január. 18. 16:45","title":"Úgy tűnik, nem jött be a Lidl nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]