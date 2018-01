[{"available":true,"c_guid":"e22c806c-a0cd-4216-92ee-7c0782efbe44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állítólagos sértett egy egyetemista, az esetről viszont nem ő, hanem ismerőse számolt be a BKV-figyelőnek, mert elmondása szerint fél a bepanaszolt sofőrtől. A történet, melynek részleteit levélben írták meg, úgy kezdődött, hogy a buszvezető kedvesen flörtölni kezdett utasával, de pár megálló után durva fordulatot vett a beszélgetés. ","shortLead":"Az állítólagos sértett egy egyetemista, az esetről viszont nem ő, hanem ismerőse számolt be a BKV-figyelőnek, mert...","id":"20180117_Flortolni_kezdett_majd_alpari_beszolassal_akarta_szexre_invitalni_utasat_egy_buszvezeto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e22c806c-a0cd-4216-92ee-7c0782efbe44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cca56c-01ea-4ee2-a984-19711f8a9a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Flortolni_kezdett_majd_alpari_beszolassal_akarta_szexre_invitalni_utasat_egy_buszvezeto","timestamp":"2018. január. 17. 16:15","title":"Flörtölni kezdett, majd alpári beszólással akarta szexre invitálni utasát egy buszvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c7f2a-2aef-45e0-ad2b-31ed4a6aa3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés nem a Fidesz volt oligarchájára, Simicska Lajosra vonatkozott, hanem Soros Györgyre.","shortLead":"Pedig a kérdés nem a Fidesz volt oligarchájára, Simicska Lajosra vonatkozott, hanem Soros Györgyre.","id":"20180117_Lazar_simicskazassal_valaszolt_egy_ujsagiroi_kerdesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89c7f2a-2aef-45e0-ad2b-31ed4a6aa3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410cf461-4369-4f91-af7a-2b4e95e8508b","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Lazar_simicskazassal_valaszolt_egy_ujsagiroi_kerdesre","timestamp":"2018. január. 17. 10:37","title":"Lázár simicskázással válaszolt egy újságírói kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6222062f-b1ad-4676-b9d5-0989e8a18801","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EB elnöke szerint még meggondolhatják magukat. ","shortLead":"Az EB elnöke szerint még meggondolhatják magukat. ","id":"20180117_Juncker_azert_szeretne_ha_a_britek_az_EUban_maradnanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6222062f-b1ad-4676-b9d5-0989e8a18801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59932043-c871-4e88-9e7d-06a4f61c1b3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_Juncker_azert_szeretne_ha_a_britek_az_EUban_maradnanak","timestamp":"2018. január. 17. 12:11","title":"Juncker azért szeretné, ha a britek az EU-ban maradnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b1bec-d6c8-4ab8-a292-5b6e655fccbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több dolgozó is jelezte, hogy a novemberi és a decemberi béreket csak januárban utalták át nekik, és úgy fest, extra adófizetői forintokból oldották meg a problémát.","shortLead":"Több dolgozó is jelezte, hogy a novemberi és a decemberi béreket csak januárban utalták át nekik, és úgy fest, extra...","id":"20180117_Nem_tudott_bereket_fizetni_az_evente_tobb_szazmillio_forintos_allami_tamogatast_kapo_Antall_Jozsef_Politika_es_Tarsadalomtudomanyi_Tudaskozpont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b1bec-d6c8-4ab8-a292-5b6e655fccbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc48942a-0bd2-4b3f-aeb9-f4d6cb2c18af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_Nem_tudott_bereket_fizetni_az_evente_tobb_szazmillio_forintos_allami_tamogatast_kapo_Antall_Jozsef_Politika_es_Tarsadalomtudomanyi_Tudaskozpont","timestamp":"2018. január. 17. 11:10","title":"Nem tudott béreket fizetni az évente több százmillió forintos állami támogatást kapó Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"","category":"elet","description":"Több színész megbánta már, hogy együtt dolgozott a rendezővel. Most sokan a fizetésből sem kérnek, amit a szerepért kaptak.

","shortLead":"Több színész megbánta már, hogy együtt dolgozott a rendezővel. Most sokan a fizetésből sem kérnek, amit a szerepért...","id":"20180116_Egyre_tobben_visszadobjak_Woody_Allen_penzet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fef004-1f8d-405b-95ef-d69e86495315","keywords":null,"link":"/elet/20180116_Egyre_tobben_visszadobjak_Woody_Allen_penzet","timestamp":"2018. január. 17. 12:40","title":"Egyre többen visszadobják Woody Allen pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b020d9-a4aa-451e-8491-b9b63b5e901a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxusórákat gyártó svájci TAG Heuer félig-meddig újdonsága érdemelte ki a világ legdrágább androidos okosórája címet.","shortLead":"A luxusórákat gyártó svájci TAG Heuer félig-meddig újdonsága érdemelte ki a világ legdrágább androidos okosórája címet.","id":"20180117_Ilyen_a_vilag_legdragabb_okosoraja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b020d9-a4aa-451e-8491-b9b63b5e901a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb9001e-bbc1-4548-822f-1afd727171a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180117_Ilyen_a_vilag_legdragabb_okosoraja","timestamp":"2018. január. 17. 17:00","title":"Ennek az okosórának az árából egy jobb lakást vehet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df9fd68-a945-4f13-8b80-8228bcf9143d","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Társadalmi vitát kezdeményez a kormány, mielőtt a törvényeket meghozná. Ez önmagában elég ok, hogy egy pillanatra elgondolkodjunk, milyen betegség gyötri Orbán Viktort. Az \"illegális migrációt elősegítő\" szervezetekkel szembeni tervezett fellépés azt mutatja, hogy a kormány attól tart, épp a kampányban unhat rá az ország a sorosozásra, így emeli a tétet. Ami most még mókásnak mondható, egy újabb fideszes kétharmad esetén véresen komollyá válhat. Hírmagyarázat.","shortLead":"Társadalmi vitát kezdeményez a kormány, mielőtt a törvényeket meghozná. Ez önmagában elég ok, hogy egy pillanatra...","id":"20180117_Orban_kinos_helyzetbe_kerult_kormanya_fustgranatot_dobal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6df9fd68-a945-4f13-8b80-8228bcf9143d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349dad45-3a96-4673-81cc-695caf4c5858","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Orban_kinos_helyzetbe_kerult_kormanya_fustgranatot_dobal","timestamp":"2018. január. 17. 16:53","title":"Orbán kínos helyzetében füstgránátot dobott a civilekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2836c6-4b73-4670-afd0-62779f92bdd1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Máshová járnak már a spórolni akaró magyar vásárlók. ","shortLead":"Máshová járnak már a spórolni akaró magyar vásárlók. ","id":"20180117_Rossz_hir_a_turkaloknak_mar_nem_olyan_meno_a_hasznalt_ruha","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b2836c6-4b73-4670-afd0-62779f92bdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d3b353-f49b-4d9f-82e3-3c5ebe76dece","keywords":null,"link":"/kkv/20180117_Rossz_hir_a_turkaloknak_mar_nem_olyan_meno_a_hasznalt_ruha","timestamp":"2018. január. 17. 16:35","title":"Rossz hír a turkálóknak: már nem olyan menő a használt ruha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]