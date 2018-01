[{"available":true,"c_guid":"db423bbc-971e-4969-880d-479f21a95b01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb demonstrációkat ígérnek a diákok, ha nem hallgatják meg őket. ","shortLead":"Újabb demonstrációkat ígérnek a diákok, ha nem hallgatják meg őket. ","id":"20180118_Diaktuntetes_Tovabbi_demonstraciok_is_lehetnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db423bbc-971e-4969-880d-479f21a95b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d363466-155c-4832-b2e3-7ba393049ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Diaktuntetes_Tovabbi_demonstraciok_is_lehetnek","timestamp":"2018. január. 18. 11:55","title":"Diáktüntetés: További demonstrációk is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341c6df-074b-4a6f-94a1-9dcbb80dafb0","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zászló a kézbe, átsétálás a zebrán, zászló vissza a tartóba. Pofonegyszerű megoldás, ami sokat javíthat a gyalogosok biztonságán. Utánajártunk a hazai KRESZ által egyelőre nem ismert rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdéseknek és gyakorlati tippeket is adunk.","shortLead":"Zászló a kézbe, átsétálás a zebrán, zászló vissza a tartóba. Pofonegyszerű megoldás, ami sokat javíthat a gyalogosok...","id":"20180118_minden_amit_a_zaszlos_gyalogosatkelohelyekrol_tudni_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0341c6df-074b-4a6f-94a1-9dcbb80dafb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86815cf-78a8-4d88-bc1a-0a0d0290a05b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180118_minden_amit_a_zaszlos_gyalogosatkelohelyekrol_tudni_kell","timestamp":"2018. január. 18. 11:40","title":"Valódi megoldás lesz a sárga zászló a zebrás gázolások ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d00311-ef09-491c-b869-d41468cdaf37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány most 1300 befogadott ember miatt magyarázkodik, de tavaly Orbán Őcsény után nem sietett a különbségtétellel. Sőt, szította a hangulatot.","shortLead":"A kormány most 1300 befogadott ember miatt magyarázkodik, de tavaly Orbán Őcsény után nem sietett a különbségtétellel...","id":"20180118_A_kiutalt_ocsenyi_menekultek_egy_resze_is_tavaly_kapott_oltalmat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2d00311-ef09-491c-b869-d41468cdaf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f6ed30-67da-4c0c-8737-3505f610e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_A_kiutalt_ocsenyi_menekultek_egy_resze_is_tavaly_kapott_oltalmat","timestamp":"2018. január. 18. 17:33","title":"Tavaly kapott oltalmat az Őcsényről kiutált menekültek egy része is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ad2e07-d5ba-4bc9-bc9a-e79a138e8265","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Győri Törvényszék döntött úgy, hogy ki kell adni az utóbbi két év adatait. ","shortLead":"Ezúttal a Győri Törvényszék döntött úgy, hogy ki kell adni az utóbbi két év adatait. ","id":"20180118_Ujabb_birosagi_dontes_szuletett_a_taopenzek_nyilvanossagarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ad2e07-d5ba-4bc9-bc9a-e79a138e8265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1984380-5cb7-41d6-b3bd-6a8cef0946e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_Ujabb_birosagi_dontes_szuletett_a_taopenzek_nyilvanossagarol","timestamp":"2018. január. 18. 17:45","title":"Újabb bírósági döntés született a tao-pénzek nyilvánosságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68639e94-57e7-47d8-9eab-07f9d897d7e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A boldog házasságok az égben köttetnek?","shortLead":"A boldog házasságok az égben köttetnek?","id":"20180118_Ferenc_papa_osszeadott_ket_legiutaskiserot_egy_repulogepen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68639e94-57e7-47d8-9eab-07f9d897d7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a839b80-26ed-4f1f-89bf-9f98bd900ceb","keywords":null,"link":"/elet/20180118_Ferenc_papa_osszeadott_ket_legiutaskiserot_egy_repulogepen","timestamp":"2018. január. 18. 17:14","title":"Ferenc pápa összeadott két légiutas-kísérőt egy repülőgépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most már ki is szállítják az online megrendelt termékeket.","shortLead":"Most már ki is szállítják az online megrendelt termékeket.","id":"20180119_ugy_tunik_megerkezett_az_ikea_varva_vart_szolgaltatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d118ba-8fc7-4c61-b498-7fb738e2c7f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180119_ugy_tunik_megerkezett_az_ikea_varva_vart_szolgaltatasa","timestamp":"2018. január. 19. 21:54","title":"Úgy tűnik, megérkezett az IKEA várva várt szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e299ce12-b00f-4ec7-bca8-ba47454798e0","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180118_A_Figyelo_elso_kerdese_a_cimlapos_interjualanynak_Es_on_kicsoda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e299ce12-b00f-4ec7-bca8-ba47454798e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de84760-b1b9-4143-9ed7-5ffe1371852b","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_A_Figyelo_elso_kerdese_a_cimlapos_interjualanynak_Es_on_kicsoda","timestamp":"2018. január. 18. 11:09","title":"A Figyelő első kérdése a címlapos interjúalanynak: És ön kicsoda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c03a57-6a3a-4e55-8924-a472234cc68f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor vejének egykori cége, az Elios Hódmezővásárhely közvilágítását is korszerűsítette. Lázár János volt a polgármester, amikor a megbízást elnyerték, de Lázár János állítja: nem tudta, kihez kötődik a cég.","shortLead":"Orbán Viktor vejének egykori cége, az Elios Hódmezővásárhely közvilágítását is korszerűsítette. Lázár János volt...","id":"20180118_soron_kivul_vizsgalja_az_ugyeszseg_az_elios_iratait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c03a57-6a3a-4e55-8924-a472234cc68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b977e2-5a98-41b2-b907-233b8febddc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_soron_kivul_vizsgalja_az_ugyeszseg_az_elios_iratait","timestamp":"2018. január. 18. 20:24","title":"Soron kívül vizsgálja az ügyészség az Elios-ügy iratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]