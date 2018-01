[{"available":true,"c_guid":"2a51be24-43a0-456e-afaf-d4f1b9738a3b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Többezres tömeg tüntetett az oktatás reformjáért pénteken. A kezdeményezést diákok hívták életre, mert ahogy fogalmaztak egy igazságosabb és modernebb oktatási rendszert szeretnének, amelyben nincsenek túlterhelve.\r

","shortLead":"Többezres tömeg tüntetett az oktatás reformjáért pénteken. A kezdeményezést diákok hívták életre, mert ahogy...","id":"20180120_Nekem_ez_az_elso_tuntetesem_remelem_hogy_valami_valtozas_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a51be24-43a0-456e-afaf-d4f1b9738a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915979c4-b20a-4fd0-997b-badc15366343","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Nekem_ez_az_elso_tuntetesem_remelem_hogy_valami_valtozas_lesz","timestamp":"2018. január. 20. 11:31","title":"\"Nekem ez az első tüntetésem, remélem, hogy valami változás lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f533c37f-1c88-4186-8a1e-3bdb57f1f647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megyesy Jenő is csak azt mondta, amit az Orbán-kormány tagjai: igazán most nem is fontos nekik a Trump-találkozó. Persze dehogynem, csak Trump nem áll kötélnek.","shortLead":"Megyesy Jenő is csak azt mondta, amit az Orbán-kormány tagjai: igazán most nem is fontos nekik a Trump-találkozó...","id":"20180120_Orban_tanacsadojanak_fogalma_sincs_mikor_fogadja_fonoket_Trump_de_az_uj_amerikai_nagykovet_nyarra_erkezhet_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f533c37f-1c88-4186-8a1e-3bdb57f1f647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a75edb-08fa-4b2f-8a4d-98fe0ed36604","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Orban_tanacsadojanak_fogalma_sincs_mikor_fogadja_fonoket_Trump_de_az_uj_amerikai_nagykovet_nyarra_erkezhet_meg","timestamp":"2018. január. 20. 18:49","title":"Orbán tanácsadójának fogalma sincs, mikor fogadja főnökét Trump, de az új amerikai nagykövet nyárra érkezhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Január 22-én lenne hetvenöt éves Cseh Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész, egy nemzedék kultikus alakja, egy korszaknak és hangulatának legendás tolmácsolója.","shortLead":"Január 22-én lenne hetvenöt éves Cseh Tamás Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész, egy nemzedék kultikus...","id":"20180120_Cseh_Tamas_75_eves_lenne_Kienekelte_a_Kadarrendszert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f51dc1-0110-4377-abc8-038b58b83a9e","keywords":null,"link":"/kultura/20180120_Cseh_Tamas_75_eves_lenne_Kienekelte_a_Kadarrendszert","timestamp":"2018. január. 20. 12:48","title":"Cseh Tamás 75 éves lenne. Kiénekelte a Kádár-rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steve Paddock tavaly októberben hidegvérrel mészárolt le fesztiválozókat egy Las Vegas-i szálloda 32. emeletéről, majd öngyilkos lett. Egy új személy került most a rendőrség látókörébe, de egyelőre semmit sem árultak el róla.","shortLead":"Steve Paddock tavaly októberben hidegvérrel mészárolt le fesztiválozókat egy Las Vegas-i szálloda 32. emeletéről, majd...","id":"20180120_ujra_nyomoznak_a_las_vegasi_tomeggyilkos_ugyeben_akinek_pedofilkepek_is_voltak_a_gepen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c58f4f5-4af5-42f1-9d51-8497e176efc2","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_ujra_nyomoznak_a_las_vegasi_tomeggyilkos_ugyeben_akinek_pedofilkepek_is_voltak_a_gepen","timestamp":"2018. január. 20. 16:52","title":"Újra nyomoznak a Las Vegas-i tömeggyilkos ügyében, akinek pedofilképek is voltak a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b724d5-4de1-475e-bf94-5f96c8c31b12","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De az arab államokban is nagyobb arányú a képviselőnők aránya.","shortLead":"De az arab államokban is nagyobb arányú a képviselőnők aránya.","id":"201751_noferfi_aszimmetriak_pionir_holgyek_szegregalt_urak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57b724d5-4de1-475e-bf94-5f96c8c31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1103f1b-cb60-4ab1-8ea9-d90d70a0fd63","keywords":null,"link":"/itthon/201751_noferfi_aszimmetriak_pionir_holgyek_szegregalt_urak","timestamp":"2018. január. 21. 08:00","title":"Az EU-tagok parlamentjei közül a magyar a legmacsóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"Nógrádi Gábor","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A kormány választási gyűlöletkampányát nem érdekli a magyar jellem lezúzása, tönkretétele. Vélemény.","shortLead":"A kormány választási gyűlöletkampányát nem érdekli a magyar jellem lezúzása, tönkretétele. Vélemény.","id":"20180120_Nogradi_Gabor_lelekpusztitas_menekultek_migracio_kampany_szolidaritas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e0dd45-7c5f-40e9-a795-e94e10ef4437","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180120_Nogradi_Gabor_lelekpusztitas_menekultek_migracio_kampany_szolidaritas","timestamp":"2018. január. 20. 17:18","title":"A lélekpusztítás gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig feltételezettnél jóval régebben, már mintegy hárommilliárd éve is oxigénnel dúsították a vizet bizonyos baktériumok: az oxigéntermelés legrégebbi bizonyítékát találták a Tübingeni Egyetem kutatói.","shortLead":"Az eddig feltételezettnél jóval régebben, már mintegy hárommilliárd éve is oxigénnel dúsították a vizet bizonyos...","id":"20180120_oxigent_termelo_bakteriumok_oxigentermeles_vizben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff4b41c-a4c6-4a6a-9c1b-db1745dedf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98380d4d-5ca6-4b97-9526-77c7f007ec6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_oxigent_termelo_bakteriumok_oxigentermeles_vizben","timestamp":"2018. január. 20. 14:03","title":"Megdőlt, amit eddig hittünk: most derült ki, hogy már 3 milliárd éve is oxigén termelődött a vízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okon használt Facebook Messenger minden előjel nélkül lefagyott, és csak néhány szót enged(ett) írni és elküldeni a felhasználóknak.","shortLead":"Az iPhone-okon használt Facebook Messenger minden előjel nélkül lefagyott, és csak néhány szót enged(ett) írni és...","id":"20180121_facebook_messenger_iphone_ios_bug_hiba_","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f97ec962-4e22-4a0b-bcd4-97fd5687880f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5459a667-5da5-462f-a95d-8d615193962c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180121_facebook_messenger_iphone_ios_bug_hiba_","timestamp":"2018. január. 21. 10:12","title":"Ha furcsán viselkedik az iPhone-ján a Messenger, frissítsen rá, az megoldja a gondot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]