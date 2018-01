[{"available":true,"c_guid":"7efb7f73-d7a7-4091-bc73-f2f2c4ab340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselőként dolgozik Veszprémben, korábban megkapta az LMP-től a Veszprém 1-es egyéni választókerületet is, de mégsem indul áprilisban.","shortLead":"Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselőként dolgozik Veszprémben, korábban megkapta az LMP-től a Veszprém 1-es egyéni...","id":"20180122_Visszalep_az_LMP_jeloltje_Veszpremben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7efb7f73-d7a7-4091-bc73-f2f2c4ab340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529beaac-c948-4f04-8e4a-59fedee2322a","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Visszalep_az_LMP_jeloltje_Veszpremben","timestamp":"2018. január. 22. 15:47","title":"Visszalép az LMP jelöltje Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53afbea-0d43-477a-8d2c-3c360a844ac2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében három szettben kerekedett felül a svájci klasszis.","shortLead":"Az ausztrál nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében három szettben kerekedett felül a svájci klasszis.","id":"20180122_szepen_helytallt_fucsovics_de_kikapott_federertol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53afbea-0d43-477a-8d2c-3c360a844ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3257f94-b444-4c7c-a64f-4ed25b83f930","keywords":null,"link":"/sport/20180122_szepen_helytallt_fucsovics_de_kikapott_federertol","timestamp":"2018. január. 22. 07:42","title":"Szépen helytállt Fucsovics, de kikapott Federertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecc87d3-3ca1-48c1-b339-f7c6c3875a47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú példány.","shortLead":"Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú...","id":"20180122_167_millio_forintert_barki_diktatornak_erezheti_magat_ebben_a_40_eves_merciben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ecc87d3-3ca1-48c1-b339-f7c6c3875a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bde8521-406a-49e6-93ec-ae1979b07012","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_167_millio_forintert_barki_diktatornak_erezheti_magat_ebben_a_40_eves_merciben","timestamp":"2018. január. 22. 06:41","title":"167 millió forintért bárki diktátornak érezheti magát ebben a 40 éves gigant Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340cd5f5-d273-4d23-84da-38b617544a71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Februárban a divat világát is beveszi a Sony, miután a Nike-kal való együttműködés során elkészítették a kifejezetten gamereknek szánt PlayStation cipőt.","shortLead":"Februárban a divat világát is beveszi a Sony, miután a Nike-kal való együttműködés során elkészítették a kifejezetten...","id":"20180122_sony_nike_pg_2_colorway_cipo_playstation_cipo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340cd5f5-d273-4d23-84da-38b617544a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4001eb-6aa8-4c34-a283-a8725ab5c65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_sony_nike_pg_2_colorway_cipo_playstation_cipo","timestamp":"2018. január. 22. 11:03","title":"Itt van minden PlayStation-rajongó (lábainak) álma: egy gamercipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gatwick-i repülőtéren felszállásra váró British Airways gép utasainak tűnt fel mintha nem lenne tiszta a kapitány.","shortLead":"A Gatwick-i repülőtéren felszállásra váró British Airways gép utasainak tűnt fel mintha nem lenne tiszta a kapitány.","id":"20180121_pilota_reszeg_british_airways","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd87f2e4-8ce8-423b-b85f-350c207dc28e","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_pilota_reszeg_british_airways","timestamp":"2018. január. 21. 11:24","title":"Rendőrök vitték el a részeg pilótát egy British Airways gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egri közgyűlés elé is olyan előterjesztés kerül csütörtökön, amiben Sorosról és a civiljeiről van szó.","shortLead":"Az egri közgyűlés elé is olyan előterjesztés kerül csütörtökön, amiben Sorosról és a civiljeiről van szó.","id":"20180122_Eger_is_nekimenne_Soros_Gyorgynek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06cbb6-d644-492f-9f6a-d17bb0e541f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Eger_is_nekimenne_Soros_Gyorgynek","timestamp":"2018. január. 22. 13:40","title":"Eger is nekimenne Soros Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9fb0d2-cfff-4765-a3b8-df0f6776c6e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat mától láthatjuk – minden nap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. Az első részben Závada Pál szövegét Polgár Csaba mondja el.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180122_Zavada_Polgar_Csaba_Elo_irok_tarsasaga_1_resz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9fb0d2-cfff-4765-a3b8-df0f6776c6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4a6709-494e-4d1e-bed7-5d88ac422190","keywords":null,"link":"/kultura/20180122_Zavada_Polgar_Csaba_Elo_irok_tarsasaga_1_resz","timestamp":"2018. január. 22. 09:48","title":"Závada: \"Előadás közben is figyeljük önöket\" - Élő írók társasága 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.

","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit.

","id":"20180121_heti_top","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8ecd1a-a7a3-43df-9011-7f7b7d4e008f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180121_heti_top","timestamp":"2018. január. 21. 12:00","title":"Heti TOP: és arról tud, hogy alaposan megváltoztatják a Messengert?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]