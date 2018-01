[{"available":true,"c_guid":"83ec1f64-d380-49d4-be9c-69230ddf552c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona szerint ő csak Istenről beszélt, akit az arab keresztények történetesen így hívnak. ","shortLead":"Vona szerint ő csak Istenről beszélt, akit az arab keresztények történetesen így hívnak. Vona szerint ő csak Istenről beszélt, akit az arab keresztények történetesen így hívnak. Allahozással vádolja a jobboldali média Vona Gábort 2018. január. 25. 11:38 A veszélyes szlalomozás nem sokáig tartott, néhány méterrel arrébb belevágódott egy szemből érkező járműbe. És nem ez a legmeghökkentőbb rész a történetben. Brutális karambollal végződött egy autós üldözés Amerikában - videó 2018. január. 25. 20:28 Németh Szilárd közölte, Szél Bernadett jelenléte miatt nem lehet a Soros-tervről beszélni az egyébként nyilvánosan ülésező bizottságban. Orbán nem ment el, a fideszesek kivonultak a nemzetbiztonsági bizottság üléséről 2018. január. 25. 08:15 Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat e héttől láthatjuk – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. A mai részben Kárpáti Péter szövegét Hámori Gabriella mondja el. Kárpáti Péter: "Istenem, mi ez? Csak nem a János-kórház?" – Élő írók társasága 3. rész 2018. január. 24. 09:10

Első fokon is neki adtak igazat, a másodfok pedig helybenhagyta a korábbi ítéletet. Másodfokon is nyert Gulyás Márton az Origo és a Ripost ellen 2018. január. 24. 12:59

Orbán bukása: Ne sírj, Ráhel, még nem megy börtönbe! 2018. január. 24. 09:50

Az erőteljes megszorítások jobban lefékezik a gazdasági növekedést, mint ahogy az IMF-nél korábban feltételezték – bizonyította be Olivier Blanchard, aki két héttel a Lehman Brothers csődje előtt lett a szervezet szellemi vezetője. Válságteóriák 2018. január. 24. 00:00 Most már aztán hivatalosan is finisbe fordult az Oscar-szezon, hiszen kihirdették a jelölteket.

Innentől tényleg minden héten bemutatnak a magyar mozik akár több nominált alkotást is. Most épp kettőt. S még egy régen várt, új magyar filmmel is megpróbálkozhatunk! A többször meggyilkolt hentes, a plakátoló anya és az igazi Dagobert bácsi 2018. január. 25. 20:10