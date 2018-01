Két Michelin-csillag mellé most az Év legjobb európai séfje díjat is besöpörte az osztrák Sebastian Frank, aki a Madrid Fusion bemutató programjába magyar bártendert hívott maga mellé a színpadra.

Sebastian Frank a Madrid Fusión nemzetközi gasztronómiai kongresszusról vihette haza az elismerő címet. A rangos eseményre 68 ország legjobb szakembereinek, sztárséfjeinek, borászainak, bártendereinek részvételével került sor a spanyol főváros Konferenciaközpontjában január 22-24. között. A három nap alatt az elméleti diskurzusok mellett a fő attrakciók a főző- és mixerbemutatók, borkóstolók és különböző kulináris versenyek voltak. A kiemelt figyelmet ezúttal a nyolcvanas években született fiatal generáció kapta, az ő gasztrotechnikai újításaik kerültek előtérbe.

Ebbe a korosztályba tartozik a 36 éves osztrák séf, Sebastian Frank, akit állítólag a szíve húzott Berlinbe. A jelenleg az osztrák-magyar drámaíró/elbeszélő, Ödön von Horváth nevét viselő patinás, elegáns éttermet feleségével, Jeannine Kesslerrel együtt viszik. A Kreuzberg városnegyedben található vendéglátóhely 100 éves múltra tekint vissza, ismertté igazán akkor vált, amikor a Bécsből száműzött Oswald Wiener osztrák író, filozófus Exile néven az 1970-es években éttermet nyitott a falai közt. Olyan híres művészek fordultak meg itt, mint Andy Warhol, Rainer Werner Fassbinder, David Bowie és mások.

A patinás berlini étterem © Facebook

Nyilván az osztrák gyökerek okán később Ödön von Horváth nevére átkeresztelt étteremben Sebastian Frank 2010-ben kezdett el dolgozni. Olyan sikerrel vette át a konyha irányítását, hogy 2011-ben egy, 2015 pedig már két Michelin-csillaggal ismerték el. A Berlin legjobb séfje címet is magáénak mondható osztrák szülőföldje és gyermekkora ételeit, ízeit magyaros elemekkel is ötvözve vált népszerűvé Németországban. Az ő kreatív és modern konyhaművészetét ismerték el most Madridban is az Év legjobb európai séfje díjjal, különös hangsúllyal „az igényes és lázadó konyhára”, s az ételeit jellemző különleges ízvilágra.

© Facebook

Sebastian Frank bemutatót is tartott a Madrid Fusión közönségének. Ennek a prezentációs résznek még egy erősebb magyar vonatkozása is volt. Ugyanis Nagy Zoltán a Boutiq'Bar Budapest tulajdonos bártendere, újabban a bécsi Mr. Mendez Bár társtulajdonosa is szerepelt a bemutató programban.

Sebastian Frank és Nagy Zoltán © Facebook

A Madrid Fusión rendelkezett még más magyar kapcsolódással is, amire büszkék lehetünk. A koktél-show meghívottja volt Erik Lőrincz, a nemrég a világ legjobb bárjának választott londoni American Bar (Hotel Savoy) Nyitrán született, magyar származású vezető bártendere. A madridi gasztronómiai kongresszus keretein belüli Enofusiónon pedig a Barcelonában élő erdélyi (nem tévedés, névrokona a magyar bártendernek) Nagy Zoltán Reinas de Copas – Boros kupák királynői című könyvét mutatták be a szerző és a művében szereplő borásznők jelenlétében, természetesen borkóstolóval egybekötve.