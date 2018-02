[{"available":true,"c_guid":"01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Olyan termékeket fognak vizsgálni, amelyek a legtöbb tagállamban forgalomban vannak. A vizsgálatok eredményét várhatóan az év végéig közzéteszik.","shortLead":"Olyan termékeket fognak vizsgálni, amelyek a legtöbb tagállamban forgalomban vannak. A vizsgálatok eredményét várhatóan...","id":"20180202_Rosszabb_minosegu_etelek_KeletEuroaba_Az_EB_is_utananez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01cb2310-c912-442f-aa48-33d4705fefbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500871ae-3b01-478d-b0d2-b8336d3fd9db","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Rosszabb_minosegu_etelek_KeletEuroaba_Az_EB_is_utananez","timestamp":"2018. február. 02. 16:19","title":"Rosszabb minőségű ételek Kelet-Európában? Az EB is utánanéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653f9826-6e66-4018-ae1c-5c6dae0df393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig 1,5 méterre volt az orosz vadászgép az amerikai repülőtől, amikor keresztezte annak útvonalát. Az esetről videófelvétel is készült.","shortLead":"Alig 1,5 méterre volt az orosz vadászgép az amerikai repülőtől, amikor keresztezte annak útvonalát. Az esetről...","id":"20180202_amerikai_felderito_repulo_orosz_vadaszgep_elfogas_incidens_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653f9826-6e66-4018-ae1c-5c6dae0df393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596e9666-6ce2-4e4e-a25c-2235871e2c9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180202_amerikai_felderito_repulo_orosz_vadaszgep_elfogas_incidens_video","timestamp":"2018. február. 02. 08:03","title":"Ritka videó: 150 centire repült egy orosz vadászgép egy amerikai kémrepülőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford népszerű modelljének teljes megújulására egy hónappal többet kell várnunk. ","shortLead":"A Ford népszerű modelljének teljes megújulására egy hónappal többet kell várnunk. ","id":"20180201_kicsit_kesik_de_aprilisban_kijon_a_teljesen_uj_ford_focus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b0db9-34b2-4962-b2fd-263e97fc6020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b25beb-888d-4b23-ada3-3fa1b550c7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180201_kicsit_kesik_de_aprilisban_kijon_a_teljesen_uj_ford_focus","timestamp":"2018. február. 01. 11:25","title":"Kicsit késik, de áprilisban kijön a teljesen új Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122c0d4d-42ab-47be-b381-d5f37bec7488","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyetlen év alatt 414 százalékkal nőtt az összeg, amit a magyar klubok új játékosokra szántak.","shortLead":"Egyetlen év alatt 414 százalékkal nőtt az összeg, amit a magyar klubok új játékosokra szántak.","id":"20180201_Mar_a_FIFAnak_is_feltunt_milyen_elkepeszto_koltekezes_indult_be_a_magyar_fociban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=122c0d4d-42ab-47be-b381-d5f37bec7488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f22133-70ec-4538-9fa3-675bc37593fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_Mar_a_FIFAnak_is_feltunt_milyen_elkepeszto_koltekezes_indult_be_a_magyar_fociban","timestamp":"2018. február. 01. 12:12","title":"Már a FIFA-nak is feltűnt, milyen elképesztő költekezés indult be a magyar fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc5f9f3-25f8-444e-b2f1-f1be907b64a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Királyi családhoz cseppet sem méltó események soráról számol be az e heti HVG, amelynek cikke a román király gyerekeinek viselt dolgairól ír.\r

\r

","shortLead":"Királyi családhoz cseppet sem méltó események soráról számol be az e heti HVG, amelynek cikke a román király...","id":"20180201_A_roman_kiralyi_csaladban_tobb_a_botrany_mint_egy_brazil_szappanoperaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc5f9f3-25f8-444e-b2f1-f1be907b64a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c1906f-70a5-423b-bf16-0459ca6479ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180201_A_roman_kiralyi_csaladban_tobb_a_botrany_mint_egy_brazil_szappanoperaban","timestamp":"2018. február. 01. 12:22","title":"A román királyi családban több a botrány, mint egy brazil szappanoperában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elindult a határon túl élő családokat segítő Köldökzsinór program. A támogatásokkal a kormány anyagilag is el akarja ismeri azokat, akik magyar gyermeket vállalnak a világ bármely pontján - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára.","shortLead":"Elindult a határon túl élő családokat segítő Köldökzsinór program. A támogatásokkal a kormány anyagilag is el akarja...","id":"20180201_A_kormany_tamogatja_a_magyar_gyermeket_vallalokat_barhol_is_eljenek_a_vilagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfe13cd-feda-4dd4-9a64-cfc3af9e5305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180201_A_kormany_tamogatja_a_magyar_gyermeket_vallalokat_barhol_is_eljenek_a_vilagon","timestamp":"2018. február. 01. 11:00","title":"A magyar kormány támogatja a magyar gyermeket vállalókat, bárhol is éljenek a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8c24dc-5522-47e0-80ab-2e0a903b01b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb lépéseket tesz a vásárlók még hatékonyabb kiszolgálása érdekében a következő hónapokban az áruházlánc.","shortLead":"Újabb lépéseket tesz a vásárlók még hatékonyabb kiszolgálása érdekében a következő hónapokban az áruházlánc.","id":"20180202_valtozasok_jonnek_tobb_tesco_aruhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c24dc-5522-47e0-80ab-2e0a903b01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f9bb8b-220a-44e5-8632-a652f3cb3c3a","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_valtozasok_jonnek_tobb_tesco_aruhazban","timestamp":"2018. február. 02. 15:05","title":"Változások jönnek több Tesco-áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült, hogy az alkotók között vannak szexuális zaklatási ügyekben érintett filmesek. ","shortLead":"Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült...","id":"20180202_Tobb_filmet_is_zaklatasi_ugyek_miatt_utasitottak_el_a_Berlinalerol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde7e781-e257-4420-8760-4a755df0e220","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Tobb_filmet_is_zaklatasi_ugyek_miatt_utasitottak_el_a_Berlinalerol","timestamp":"2018. február. 02. 21:57","title":"Több filmet is zaklatási ügyek miatt utasítottak el a Berlinaléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]