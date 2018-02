Megadja magát a digitális zenei szolgáltatóknak a Best Buy, és hivatalosan is beszünteti a zenei CD-k forgalmazását. A döntésben szerepet játszott az is, hogy a CD-eladások több mint 18 százalékkal csökkentek tavaly az Egyesült Államokban. A Best Buy bevételeihez évente mindössze 40 millió dollárt tesznek hozzá a CD-k.

A digitális zenei eladások 2015-ben előzték be a fizikai formátumokat. Az előfizetéses szolgáltatást nyújtó Spotify vagy az Apple Music 2017-et több mint 60 százalékos növekedéssel zárta.

A legnagyobb amerikai elektronikai áruházlánc polcain július elsejétől keresik majd hiába a vásárlók a CD-ket. Érdekes ugyanakkor, hogy a Best Buy továbbra is forgalmaz bakelitlemezeket, amelyeknek az eladása 2017-ben rekordot döntött, a legtöbbet a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band című albumból adtak el.