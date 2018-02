[{"available":true,"c_guid":"1ccf7c32-36fa-44f3-bd4f-ece00835b712","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Rendezett, biztonságos migráció világszerte, a küldő és fogadó országok szempontjainak figyelembe vételével – ezt szeretné az ENSZ elérni a migrációs elvek közös kialakításával. A tárgyalásokból a magyar kormány kilépne, ha nem változik a szöveg irányultsága – holott a kormány is folyton azt követeli, hogy mindenki tartsa be a szabályokat. Az ENSZ célja az, hogy a migrációból mindenki profitáljon. Elkészült a tárgyalási alapszöveg, ami még rengeteget fog változni. ","shortLead":"Rendezett, biztonságos migráció világszerte, a küldő és fogadó országok szempontjainak figyelembe vételével – ezt...","id":"20180206_Elkeszult_a_kormanyt_kiborito_ENSZfele_migracios_szoveg_nulladik_verzioja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ccf7c32-36fa-44f3-bd4f-ece00835b712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2e9013-c07f-491f-9cb1-b2c8d323e409","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Elkeszult_a_kormanyt_kiborito_ENSZfele_migracios_szoveg_nulladik_verzioja","timestamp":"2018. február. 06. 11:50","title":"Elkészült a kormányt kiborító ENSZ-féle migrációs szöveg nulladik verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hó és ónos eső is esni fog. ","shortLead":"Hó és ónos eső is esni fog. ","id":"20180206_ket_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d8b86-5c70-4538-9c39-ad1f2e605894","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_ket_figyelmeztetest_is_kiadott_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. február. 06. 13:01","title":"Két figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erős, 1 százalékot meghaladó csökkenéssel nyitottak kedden a New York-i tőzsde irányadó indexei. Az amerikai piacokat megrázó zuhanás Európában is érezteti hatását.","shortLead":"Erős, 1 százalékot meghaladó csökkenéssel nyitottak kedden a New York-i tőzsde irányadó indexei. Az amerikai piacokat...","id":"20180206_Az_europai_piacot_is_megrazta_az_amerikai_bezuhanas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6bc9a7-89cf-4a7d-9b0a-5f7ba449e18f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180206_Az_europai_piacot_is_megrazta_az_amerikai_bezuhanas","timestamp":"2018. február. 06. 16:08","title":"Tovább esnek a New York-i indexek, az európai piacot is megrázta az amerikai bezuhanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0061f6f0-7fb5-48da-86b5-d7c671ed8488","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Andrzej Duda bejelentette: aláírja a történelemről mondott véleményeket sokak szerint korlátozó törvényt, amely így hatályba léphet, de egyúttal megvizsgáltatja az Alkotmánybírósággal: nem mond-e ellent a jogszabály az alkotmányban garantált szólásszabadságnak.","shortLead":"Andrzej Duda bejelentette: aláírja a történelemről mondott véleményeket sokak szerint korlátozó törvényt, amely...","id":"20180206_alairja_a_lengyel_elnok_a_vitatott_torvenyt_de_az_ugynek_meg_nincs_vege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0061f6f0-7fb5-48da-86b5-d7c671ed8488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e473df-6e03-41d8-9272-758e645f8a10","keywords":null,"link":"/vilag/20180206_alairja_a_lengyel_elnok_a_vitatott_torvenyt_de_az_ugynek_meg_nincs_vege","timestamp":"2018. február. 06. 12:11","title":"Aláírja a lengyel elnök a vitatott törvényt, de az ügynek még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86b83e-49eb-417c-9522-5d5cd68ef12d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány óra alatt több mint tízmilliószor nézték meg azt a videót, amelyen a SpaceX hatalmas rakétájának kedd esti fellövése, illetve az utána történt, űrtörténelmi fontosságú események láthatók.","shortLead":"Néhány óra alatt több mint tízmilliószor nézték meg azt a videót, amelyen a SpaceX hatalmas rakétájának kedd esti...","id":"20180207_spacex_falcon_heavy_raketa_felloves_video_stream","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b86b83e-49eb-417c-9522-5d5cd68ef12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92402ba6-eab6-4f83-bc42-25ed83b8d6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_spacex_falcon_heavy_raketa_felloves_video_stream","timestamp":"2018. február. 07. 10:03","title":"35 perc történelem: itt végignézheti a SpaceX Falcon Heavy rakéta fellövését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a700ca-eaab-4ea2-9187-d90b58c7fe7d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Izgatottan figyelhetik a dolgozók Európa-szerte, hogy Németországban néhány nagy cégnél kipróbálják a 28 órás munkahetet. Megnéztük, mit jelentene nálunk egy ilyen munkaidő-rövidítés, és egyáltalán lenne-e esély rá. Ön bevállalná? Szavazzon! ","shortLead":"Izgatottan figyelhetik a dolgozók Európa-szerte, hogy Németországban néhány nagy cégnél kipróbálják a 28 órás...","id":"20180207_A_dolgozok_buknanak_az_orszag_belerokkanna_a_28_oras_munkahetbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a700ca-eaab-4ea2-9187-d90b58c7fe7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e801ae-0d3c-4390-9121-9aa76f66fef6","keywords":null,"link":"/kkv/20180207_A_dolgozok_buknanak_az_orszag_belerokkanna_a_28_oras_munkahetbe","timestamp":"2018. február. 07. 20:30","title":"28 órás munkahét? A dolgozók buknának, az ország belerokkanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018-as választások előtti szövetségi politikáról egyeztetne az LMP Fekete-Győr András pártjával.","shortLead":"A 2018-as választások előtti szövetségi politikáról egyeztetne az LMP Fekete-Győr András pártjával.","id":"20180207_Kozeledne_az_LMP_a_Momentumhoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9103c722-11fd-4a3b-952f-db13d0c5a19a","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Kozeledne_az_LMP_a_Momentumhoz","timestamp":"2018. február. 07. 13:48","title":"Közeledne az LMP a Momentumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3426d4-34ca-4468-afc1-af327ade9c5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a pénzügyi, a külügyi és a munkaügyi minisztert is az SPD adhatja. ","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a pénzügyi, a külügyi és a munkaügyi minisztert is az SPD adhatja. ","id":"20180207_Megvan_a_nemet_nagykoalicio_fontos_tarcakat_kapnak_a_szocdemek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b3426d4-34ca-4468-afc1-af327ade9c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31272aff-3916-4526-b59a-9a03811d3c7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180207_Megvan_a_nemet_nagykoalicio_fontos_tarcakat_kapnak_a_szocdemek","timestamp":"2018. február. 07. 10:43","title":"Megvan a német nagykoalíció, fontos tárcákat kapnak a szocdemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]