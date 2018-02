A cikkben leírt próbatételeket inkább ne próbálják ki otthon!

„Ha a másik a kútba ugrik, te is ugrasz utána” – ez lehetne a jelmondata azoknak az elsősorban kamasz youtubereknek, fiatal és lelkes twitterezőknek, akiknek köszönhetően az internetből az emberiség kihozta a benne rejlő egyik legrosszabbat: kiásták az internetes kihívások végtelen pöcegödrét. A virálisan terjedő netes megmérettetések lehetnek bármilyen elrettentők, veszélyesek és gusztustalanok, az elszánt lájk-, nézettség- és megosztásgyűjtő felhasználók nem riadnak tőlük vissza.

Az efféle netes őrületekről legtöbben a Mark Zuckerbergtől kezdve Falus Ferencig az egész világot megmozgató jeges vizes kihívás (Ice Bucket Challenge) kapcsán hallottak először, pedig az inkább kivételnek számít, mivel a próbának volt célja (hogy az ALS nevű betegségre ráirányítsa a figyelmet), és az emberi szervezetre nézve ártalmatlan vállalásnak bizonyult. Az internetes kihívások többségéről ez már egyáltalán nem mondható el.

Az Egyesült Államok internetes bugyraiban például már több mint egy éve töretlenül népszerű a mosószerevés próbája, amelyet Tide Pod Challenge-nek hívnak. Az orbitális hülyeségnek hangzó kihívást valós történések idézték meg: a Procter & Gamble 2012 februárjában dobta piacra a Tide mosópormárka forradalmi újítását, a gélt tartalmazó mosókapszulákat, amelyeket kisgyerekek előszeretettel próbáltak megenni. A kapszulák ugyanis színesek, illatosak és fényesek, cukorkákra emlékeztetnek. A Consumer Reports fogyasztóvédelmi oldal jelentése szerint a kapszulák debütálása után pár hónapon belül már több mint hétszáz kisgyereket vittek kórházba Tide-mérgezéssel.

Eating laundry pods can be dangerous, even deadly. Learn the science behind why you shouldn’t take part in the #TidePodChallenge https://t.co/D36htScrzv pic.twitter.com/CEZBIOkaPX — Let's Talk Science (@LetsTalkScience) January 31, 2018

Hogy mikor lett a közegészségügyi problémából idióta hóbort, az pontosan meghatározható. Az online kihívások a népmesékhez hasonlóan szájról szájra, vagyis webkameráról webkamerára terjednek, de a digitális technológia miatt általában visszakövethetők egyetlen emberre, aki a videójával egyszer csak elindította a kihíváslavinát.

Az internet szennyesének archívumaként funkcionáló Know Your Memes nevű oldal szerint 2016-ban egy Cyr nevű youtuber érezte meg a nézettséget generáló potenciált a mosókapszula elfogyasztásában, és feltöltött egy videót magáról, ahogy ráharap a színes párnácskára. Ezzel vélhetően nagyobb kárt okozott, mint gondolta volna. Bár a Tide Pod Challenge végrehajtói között vannak, akik csak imitálják az evést – vagy sikertelenül próbálkoznak vele –, hivatalos adatok szerint 2017-ben így is több mint 10 ezer, öt év alatti gyereket vittek kórházba mosókapszulás mérgezés miatt, és körülbelül 220 kamasz is így jutott el a gyomormosásig. Az esetek 25 százalékában pedig szándékosan haraptak rá az emberek a párnácskákra, vélhetően ők voltak azok, akik elfogadták a kihívást. 2018-ban eddig 37 tinit vitt el a mentő ugyanezen okok miatt.

Mostanra a Tide kénytelen volt több platformon is jelezni, hogy a mosószerük nem táplálkozásra, hanem a ruhák tisztítására való, a YouTube-ról pedig nagyrészt lekerültek a kapszulás videók. Zömével lehet viszont olyan felvételeket találni, ahol kifejezetten arra hívják fel az intelligensebb youtuberek a többiek figyelmét, hogy semmiképpen sem jó ötlet enni a kapszulából.

A mosószerevés csak a jéghegy csúcsa

Meglepődünk a netezők őrültségén? Nem kéne, hiszen ennek már évtizedes – elsősorban a Egyesült Államokból induló, de Európába és Magyarországra is átgyűrűző – hagyománya van. Kiindulópontnak a sóskeksz-kihívást szokás tekinteni (Saltine Cracker Challenge), már 1996-ban tett róla említést print újság. Lényege, hogy hat darab Saltine Crackers márkájú harapnivalót kell megennie a delikvensnek 60 másodperc alatt, de mivel rágás közben a keksztől teljesen kiszárad a szája, gyakorlatilag nem tudja lenyelni az ételt. Az internetre a kétezres évek elején költözött fel a kihívás, és számos undorító és primitív megmérettetést hívott életre.

A fahéjas kihívást például, ami első hallásra ártalmatlan dolognak tűnik, mégis az egyik legveszélyesebbként tartja számon az erre szakosodott netes irodalom. Le kell nyelni egy evőkanál őrölt fahéjat, és egy percen keresztül nem szabad inni rá. A porszerű fűszer azonban teljesen kiszárítja a torkot, fulladást okozhat, sőt lejuthat a tüdőbe is, ezzel legrosszabb esetben a tüdő összeesését eredményezheti. Rossz nézni, ahogy a kihívást vállalók prüszkölnek, köhögnek, erőlködnek a levegőért. A kihívásról először 2001-ben tesznek említést, de majd csak 2012-ben (amikor már naponta 4 milliárd videómegtekintés volt a YouTube-on) teljesedett ki a fahéjas téboly. 2012 első három hónapjában 139-szer kellett kihívni a mentőket Amerika-szerte a fahéj okozta fulladás miatt, 2015-ben pedig egy kisfiú bele is halt a fahéjtúladagolásába.

2006-ban jutott el nagyobb nyilvánossághoz az a kísérlet, melynek lényege, hogy az ember sóval beszórja az egyik testrészét (jellemzően a karját), majd hosszabb időre jeget tesz az így kezelt bőrfelületre. Merész és fájdalmas vállalkozás, fagyási sérülésekre emlékeztető sebeket okoz, égeti a bőrt. Az ugyancsak értelmetlen kísérletből 2013-ban lett trend a kamasz youtuberek körében (magyarok között is). A só és jég kihívás fogalommá vált, bekerült az Urban Dictionary szlengszótárba is. Népszerűsége csúcsán több fiatalt is égési sérülésekkel kezeltek emiatt, 2013-ban pedig letartóztattak egy bébiszittert, aki egy kilencéves kislányon tesztelte a próbát.

Az orális kihívások sorát gyarapítja a Ghost Pepper Challenge is, amely a világ egyik legcsípősebb paprikájának az elfogyasztását jelenti. Hogy az ember szemmel láthatóan a kénköves pokolban érzi magát, amikor szétrágja a zöldséget, és izzad, mint a ló, könnyezik, sír és üvölt, az egy dolog. A videók tanúsága szerint többeket viszont az ájulás mentett meg a paprika további kínzásától, mások hánytak és fulladoztak tőle. Hogy érzékeltessük a ghost pepper (itthon inkább naga jolokia néven ismert paprika) erejét, elmondjuk, hogy a paprika nagyjából négyszázszor erősebb, mint a Tabasco-szósz. A paprikafajták csípősségét mérő Scoville-skálán egymilliósra mérték az erejét, ez azt jelenti, hogy a paprikakivonatot annak az egymilliószorosára kellett hígítani cukros vízzel ahhoz, hogy azt már ne érezzék csípősnek. Az édes paprikáknak a Scoville-értéke (SHU-érték) nulla (egyáltalán nem kell hígítani), az Erős Pista 2500-6000 SHU között mozog, a sztenderd paprikaspray viszont akár az ötmilliós SHU-t is elérheti.

Egy időben a felhasználók a rajzfilmek klasszikus gegjének kivitelezésével szórakoztak: a saját bőrükön próbálták ki, hogy valóban csúszik-e a banánhéj. Az elsősorban Twitterre posztolt rövid videók szinte mindegyike nagy fenékre eséssel végződött. A banánhéjas, könnyen kivitelezhető kihívás azon netes próbák egyike, amelyik a nagy taknyolások ellenére is kevésbé tűnik veszélyesnek. Ilyen őrültségekből is van elég az interneten: Kyle Jenner – a celeb, aki arról híres, hogy celeb – például egy ideje már telt ajkaival tartja lázban a fiatalokat, ezért sok vállalkozó kedvű Twitter-felhasználó egy egyszerű házi praktikával próbálja lekoppintani a jenneri szájat. Egy pohár segítségével vákuumba szorítják az ajkaikat, így néhány másodpercre a normál méret duplájára is fel tudják azt dagasztani.

Emlékszik még a plankingre? Egy amerikai rögbijátékos, David „Wolfman” Williams indította el a planking hagyományát 2011-ben, amikor hasra vágta magát a zöld gyepen. Ezt követően az egész világ befeküdt az új őrületnek, Justin Biebertől kezdve Demi Moore-ig mindenki plankingelt. Bár az összes kihívás közül ez a legártalmatlanabb, sajnos szedett halálos áldozatot: egy ausztrál fiatal egy hetedik emeleti erkélyen hasalt le, de elvesztette az egyensúlyát és lezuhant.

Elérkeztünk az internetes kihívások legaljához. Az online próbatételek között lassan alműfajt képeznek ugyanis az óvszeres kísérletek, ezek közül is a legkellemetlenebb az egyik orrlyukon felszívott, majd a szájüregen át, alul kihúzott gumióvszer próbája (Condom Challenge). A kísérlet spinoffja a vízzel megtöltött kotongumi ráengedése a másik fejére. Egyesek ez utóbbit a jeges vödrös kihívás parafrázisaként is szokták emlegetni.

Az eddig említettek közül a legveszélyesebb a tüzes kihívás (Fire Challenge), amelynek során a kamaszok nemes egyszerűséggel meggyújtják magukat. Van, aki a ruháját, mások gyúlékony folyadékot (alkoholt) öntenek a bőrükre, és addig hagyják azt lángolni, ameddig csak bírják. Az ilyen videók láttán az ember erősen elgondolkodik, hogy a YouTube miért nem szabályozza keményebben a megjeleníthető tartalmakat. A kihívást 2012-ben egy a mellkasszőrét meggyújtó férfi, a 1BlazinEagle1 nevű felhasználó indította el, azóta többen szenvedtek komoly égési sérüléseket. 2014-ben letartóztattak egy anyát, aki a saját 16 éves gyerekének segített elkészíteni a gyújtogatós videóját.

Vakmerő, de nem féleszű

Hogy a tinédzserek miért teszik kockára az életüket az internet szeme láttára, arra elég sok magyarázat született már. Nem vitás, hogy egy ilyen kihívásos videó gyorsan generál nagy nézettséget, a kamaszok meg eleve szeretik feszegetni a saját határaikat, bátor, különc tetteikkel kijelölni helyüket egy közösségben. A YouTube ehhez csak egy platformot biztosít, és esetleg plusz egy motivációt ahhoz, hogy a fiatalok a saját bőrüket vigyék vásárra, de a rizikó keresése nyilván nemcsak a mai tinik sajátja. A jelenségre adott lehetséges válaszok közül az egyik érdekes megközelítést amerikai kutatók a sejtek szintjén találták meg. A Kaliforniai Egyetem pszichiátriai tanszékének munkatársai hangsúlyozzák, hogy a kamaszkori vakmerőség a szürkeállomány fejlődésével van összefüggésben.

Agyunk 95 százaléka hatéves korunkig eléri a végleges, felnőttkori állapotot, a maradék 5 százalék viszont serdülőként fejlődik ki. Ebben a korban nagymértékben szelektálja az agyunk az idegsejtek közötti szükségtelenné vált kapcsolatokat annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen a tanulás. Rég nem használt szinapszisok szűnnek meg, és újak jönnek létre a neuronok között. Ennek eredménye, hogy a fiatalok különösen jól és gyorsan tudnak elsajátítani képességeket, például nyelveket.

A gond az, hogy miközben tiniként az agyunk készen áll a rengeteg új tapasztalásra, addig a prefrontális kéreg még nem fejlődött ki egészen. Holott ez a terület lenne felelős többek között azért, hogy racionális érvek mentén tudjunk meghozni döntéseket. Ez azt jelenti, hogy miközben a kamasz szomjazik az új dolgok elsajátítására, az idegrendszere még nem elég érett ahhoz, hogy felmérje egyes döntések kockázatát, amitől egyszerűen vakmerőbb lesz.

Mindehhez hozzájárul a serdülőkori hormonburjánzás is, amelynek része a dopamin fokozott termelődése is. A neurotranszmitternek a jutalmazásban van fontos szerepe, akkor aktiválódik, amikor az embert pozitív hatás éri, vagy amikor az illető elve számít a jutalmazásra. Hogy azonban a jutalom étel, szex vagy a még több lájk formájában jelentkezik-e, az a dopamin számára teljesen mindegy. Mivel tinédzserkorban a dopamin gyakorlatilag elönti a szervezetünket, minden más életkornál jobban élvezzük ilyenkor azokat a dolgokat, amiket eleve is élveznénk.

A Temple Egyetem pszichológus professzora, Laurence Steinberg szerint lehet, hogy kellemetlen fulladozni a fahéjtól, de ezért bőven kárpótolja a fiatalt a kellemes érzés, amelyet a videóért kapott lájkok és megosztások váltanak ki belőle. Steinberg így foglalja össze: a felébresztett jutalmazási rendszer és az önszabályozásért felelős agyi terület fejletlensége együttesen azt eredményezik, hogy be merjük vállalni a legkockázatosabb tevékenységeket is.