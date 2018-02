Az internetnek több olyan szeglete is van, ahol a furcsán kielégítő, titkos gusztustalanságoknak lehet hódolni. Ez tett sztárrá több bőrgyógyászt, aki a YouTube-on mutatta be a pattanástalanító képességeit. Milliók hajlandók végignézni közelről, ahogyan egy szakszerű kéz kinyom egy-egy jól megtermett pattanást vagy mitesszert. A jelenség mögött az a furcsa hajlam áll, hogy bár undorodunk az ilyesmitől, mégsem tudunk nem oda nézni. És persze nagyon lehet szurkolni annak is, hogy sikerüljön.

Ezt az érdeklődést lovagolta meg egy amerikai házaspár, Billy és Summer Pierce, és piacra dobtak egy szilikon pattanásnyomó készletet, a Pop It Palt 15 „pattanással”, amelyeket ki lehet nyomni, vagyis legalább olyan jól lefoglalja a kezet, mint a fidget spinner. Nyilván a tartalmuk is műanyag, mielőtt bárki öklendezni kezdene. És akkor itt a videó, amelyet csak akkor indítson el, ha bírja a gyomra az ilyesmit (vagy ha nagy rajongója amúgy is a pattanásos videóknak):