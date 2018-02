[{"available":true,"c_guid":"c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) néhány órával a megnyitó előtt döntött újabb 45 orosz sportoló és két edző fellebbezéséről.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) néhány órával a megnyitó előtt döntött újabb 45 orosz sportoló és két edző...","id":"20180209_orosz_sportolok_cas_pjongcsang","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4dad77-0281-4671-a566-9d841159648c","keywords":null,"link":"/sport/20180209_orosz_sportolok_cas_pjongcsang","timestamp":"2018. február. 09. 10:08","title":"Újabb éremesélyes oroszokat meszeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed28acf-56bb-4e3d-a949-9b3b5d8764b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"62 évvel az után, hogy elkészült az eredeti Jaguar D-type utolsó példánya, újra beindítják az ikonikus versenyautó gyártását Coventry-ben.","shortLead":"62 évvel az után, hogy elkészült az eredeti Jaguar D-type utolsó példánya, újra beindítják az ikonikus versenyautó...","id":"20180208_Jaguar_Dtype","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aed28acf-56bb-4e3d-a949-9b3b5d8764b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d619cb9-362d-43a4-b0ae-aa74662c8b33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180208_Jaguar_Dtype","timestamp":"2018. február. 08. 17:25","title":"Az angolok most megépítenek egy autót, amit 1956-ban abbahagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c86742-2607-4449-8190-140afad46233","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih és a NAV is bejelentést kapott.","shortLead":"A Nébih és a NAV is bejelentést kapott.","id":"20180208_Kinaba_ment_volna_a_silany_nemet_tej_megis_mi_isszuk_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6c86742-2607-4449-8190-140afad46233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85e53c8-6009-4615-8351-7e71501f79ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Kinaba_ment_volna_a_silany_nemet_tej_megis_mi_isszuk_meg","timestamp":"2018. február. 08. 13:51","title":"Kínába ment volna a silány német tej, mégis mi isszuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdetben lehet még gyenge havazás, de aztán egyre kevésbé várható csapadék, többfelé kisüthet a nap. A leghidegebb órákban általában fagypont alatti hőmérsékletre kell készülni, de a maximumok is alig 0 Celsius-fok felett alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Kezdetben lehet még gyenge havazás, de aztán egyre kevésbé várható csapadék, többfelé kisüthet a nap. A leghidegebb...","id":"20180208_hobol_egyelore_ennyit_kapunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c57b45-1b4d-48f7-925d-985c369e9b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_hobol_egyelore_ennyit_kapunk","timestamp":"2018. február. 08. 13:53","title":"Hóból egyelőre ennyit kapunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501a5a52-c161-413a-be25-4f3bcaa88367","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jászai Mari-díjas színművész 81 éves volt.","shortLead":"A Jászai Mari-díjas színművész 81 éves volt.","id":"20180209_Meghalt_Horesnyi_Laszlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=501a5a52-c161-413a-be25-4f3bcaa88367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546dd365-54b5-480a-aa5d-ba1efcd40aba","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Meghalt_Horesnyi_Laszlo","timestamp":"2018. február. 09. 15:48","title":"Meghalt Horesnyi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Retro Rádió a Rádió Q frekvenciáján szólalt meg tavaly év végén, de a médiatanács szerint a korábban vállalt műsortervet nem teljesítették a vizsgált időszakban.","shortLead":"A Retro Rádió a Rádió Q frekvenciáján szólalt meg tavaly év végén, de a médiatanács szerint a korábban vállalt...","id":"20180208_maris_megbuntettek_a_fovaros_egyik_uj_radiojat_a_tul_sok_zene_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65483772-b582-48ae-9f47-8c73e581656b","keywords":null,"link":"/kkv/20180208_maris_megbuntettek_a_fovaros_egyik_uj_radiojat_a_tul_sok_zene_miatt","timestamp":"2018. február. 08. 14:58","title":"Máris megbüntették a főváros egyik új rádióját a túl sok zene miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c2425e-db41-44a8-a3f0-c0e3202d90ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A videót még Stephen King is megosztotta.","shortLead":"A videót még Stephen King is megosztotta.","id":"20180209_Meghozta_a_postas_az_irono_elso_konyvet_zokogva_bontotta_ki_a_csomagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c2425e-db41-44a8-a3f0-c0e3202d90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c44dde0-dc74-473c-9327-bf9f0254f1b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Meghozta_a_postas_az_irono_elso_konyvet_zokogva_bontotta_ki_a_csomagot","timestamp":"2018. február. 09. 12:13","title":"Meghozta a postás az írónő első könyvét, zokogva bontotta ki a csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d31545d-7de8-4ad8-9e9a-fc24b01d8a8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nincs történelmi csúcson a nagyobbik kormánypárt, de még mindig óriási az előnye.","shortLead":"Már nincs történelmi csúcson a nagyobbik kormánypárt, de még mindig óriási az előnye.","id":"20180209_republikon_gyengult_a_fidesz_erosodott_az_ellenzek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d31545d-7de8-4ad8-9e9a-fc24b01d8a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9374e5b4-9b2c-4fb9-9c2b-a2934210f7c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_republikon_gyengult_a_fidesz_erosodott_az_ellenzek","timestamp":"2018. február. 09. 10:44","title":"Republikon: Gyengült a Fidesz, erősödött az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]