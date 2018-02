[{"available":true,"c_guid":"bf69e067-d815-4e82-8673-970959a6f26e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan közvetlen lehetőség nyílik arra, hogy a sértőnek vagy félrevezetőnek talált kommenteket közösségi erővel száműzzék a facebookozók, ezzel is értékesebbé téve a publikus oldalakon folyó kommunikációt.","shortLead":"Hamarosan közvetlen lehetőség nyílik arra, hogy a sértőnek vagy félrevezetőnek talált kommenteket közösségi erővel...","id":"20180210_uj_facebook_gomb_hozzaszolasok_moderalasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf69e067-d815-4e82-8673-970959a6f26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff40f04c-0c09-4c70-b0df-3b7644d4be08","keywords":null,"link":"/tudomany/20180210_uj_facebook_gomb_hozzaszolasok_moderalasa","timestamp":"2018. február. 10. 11:03","title":"Lesz egy új gomb a Facebookon, leszavazhatja vele az idióta kommenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b66382-ee65-48f5-a70e-cbb77d7caebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen bizarr körülmények között törte át egy autó egy parkolóház második emeleti falát, majd zuhant ki onnan Kínában, Csungking városában.","shortLead":"Egészen bizarr körülmények között törte át egy autó egy parkolóház második emeleti falát, majd zuhant ki onnan Kínában...","id":"20180210_gazra_lepett_mikozben_lehajolt_a_toltojeert_kitort_a_parkolohaz_fala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b66382-ee65-48f5-a70e-cbb77d7caebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2520b7-9132-4c83-bc11-dcc12f73c04b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180210_gazra_lepett_mikozben_lehajolt_a_toltojeert_kitort_a_parkolohaz_fala","timestamp":"2018. február. 10. 18:36","title":"Gázra lépett, miközben lehajolt a töltőjéért, kitört a parkolóház fala – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d8f6f1-fe87-4190-89ed-ff58f2ef2fb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 24-es úton félpályán már újraindult a közlekedés. ","shortLead":"A 24-es úton félpályán már újraindult a közlekedés. ","id":"20180211_teljesen_kiegett_egy_busz_a_matraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d8f6f1-fe87-4190-89ed-ff58f2ef2fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd861e83-84bb-4e9f-b218-b92fe9efc80e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180211_teljesen_kiegett_egy_busz_a_matraban","timestamp":"2018. február. 11. 14:51","title":"Csak a váza maradt, teljesen kiégett egy busz a Mátrában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"176648b4-a8dc-4d99-bd16-e846b39da7fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár ma két magyar síző is versenyzett volna, a Pjongcsangban tomboló viharos szél miatt több számot is elhalasztottak a téli olimpián, köztük a női óriás-műlesiklást is. Az olimpián eddig 177-en fertőződtek meg norovírussal, de sportolók még nem kapták el a betegséget. A pjongcshangi téli olimpia harmadik versenynapján, hétfőn nyolc számban hirdetnek győztest, kövesse velünk a legfontosabb eseményeket! ","shortLead":"Bár ma két magyar síző is versenyzett volna, a Pjongcsangban tomboló viharos szél miatt több számot is elhalasztottak...","id":"20180212_teli_olimpia_3_nap_pp","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=176648b4-a8dc-4d99-bd16-e846b39da7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681fae8e-5227-40ec-9eb4-1f3cab7765d4","keywords":null,"link":"/sport/20180212_teli_olimpia_3_nap_pp","timestamp":"2018. február. 12. 09:38","title":"Járvány és viharos szél a téli olimpián - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfb59cf-6e8c-4b68-80a7-6319c4729f14","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang is elődöntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a pjongcsangi téli olimpián, Burján Csaba viszont kiesett.\r

\r

","shortLead":"Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang is elődöntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében...","id":"20180210_Magyarok_a_teli_olimpia_elodontojeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfb59cf-6e8c-4b68-80a7-6319c4729f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d966fa-9d99-4e03-b98c-1a04e801923e","keywords":null,"link":"/sport/20180210_Magyarok_a_teli_olimpia_elodontojeben","timestamp":"2018. február. 10. 12:13","title":"Két magyar gyorskorcsolyázó is az elődöntőbe jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon lévő gödrök száma napról napra növekszik, a Pest megyei településen egyre nagyobb kihívást jelent a közlekedés. ","shortLead":"Az utakon lévő gödrök száma napról napra növekszik, a Pest megyei településen egyre nagyobb kihívást jelent...","id":"20180211_a_nap_fotoja_sarkovacsi_leanykori_neven_nagykovacsi_dagonyas_utcai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5a69eb-6dc9-429d-b415-f381751289ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180211_a_nap_fotoja_sarkovacsi_leanykori_neven_nagykovacsi_dagonyas_utcai","timestamp":"2018. február. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Sárkovácsi, leánykori nevén Nagykovácsi dagonyás utcái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94af458-fd3c-4b56-9ca5-a1ddd9e9f184","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Liberális Párt elnöke belső harcokat lát annak hátterében, hogy az MSZP és a Párbeszéd szövetsége nem tette fel a listára, még egyéni körzetet sem kap a dolgok jelen állása szerint.","shortLead":"A Magyar Liberális Párt elnöke belső harcokat lát annak hátterében, hogy az MSZP és a Párbeszéd szövetsége nem tette...","id":"20180212_Fodor_Gabor_meg_nem_tudja_mibol_fog_elni_de_megoldja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e94af458-fd3c-4b56-9ca5-a1ddd9e9f184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058c9ba8-d394-40f2-b4ef-79a468f602e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Fodor_Gabor_meg_nem_tudja_mibol_fog_elni_de_megoldja","timestamp":"2018. február. 12. 09:15","title":"Fodor Gábor még nem tudja, miből fog élni, de megoldja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9781fa23-3e5b-4b53-870f-3b96d35514c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Anti-foháX: SpaceX címmel írt verset a humorista. ","shortLead":"Anti-foháX: SpaceX címmel írt verset a humorista. ","id":"20180210_Azt_igertek_boldog_leszekTeslaval_egy_kort_ha_teszek__DolakSalyt_is_megihlette_az_urauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9781fa23-3e5b-4b53-870f-3b96d35514c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f840924d-9a9a-4a22-a17b-a7fc29da7d24","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Azt_igertek_boldog_leszekTeslaval_egy_kort_ha_teszek__DolakSalyt_is_megihlette_az_urauto","timestamp":"2018. február. 10. 14:08","title":"\"Azt ígérték, boldog leszek/Teslával egy kört, ha teszek\" - Dolák-Salyt is megihlette az űrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]