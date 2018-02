[{"available":true,"c_guid":"37a2f7fb-4da7-4215-ab14-81936d6c23f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Donald Trump amerikai elnök David B. Cornstein New York-i üzletembert készül az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének jelölni - jelentette kedden a washingtoni Fehér Ház honlapján.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök David B. Cornstein New York-i üzletembert készül az Egyesült Államok magyarországi...
A Fehér Házban már tudni vélik, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet
2018. február. 13. 22:02 Amennyiben A Város Mindenkié Csoport által kezdeményezett javaslat sürgősségi tárgyalásához a bizottság nem járul hozzá, úgy a kilakoltatási moratórium májusi lejártával gyermekes családok sokasága kerülhet utcára. Ma tárgyalja az Országgyűlés Házbizottsága azt, az ellenzéki pártok által benyújtott törvénymódosítást, amely megelőzné...
Gyerekekkel utcára?
2018. február. 14. 09:59 Az Ulefone új, Power 3S okostelefonjában egy nagy teljesítményű 6350 mAh-s akku kapott helyet. Hogy ez mit jelent a felhasználók szempontjából, azt egy videó szemlélteti. Hogy ez mit jelent...
Videó: ezt tudja egy 6350 mAh-s akkumulátor egy igazán olcsó okostelefonban
2018. február. 13. 10:00 A parlament elé került a Stop Soros-törvénycsomag. Az idegenrendészeti távoltartás különösen erősre sikerült. Ha valaki ellen alkalmazzák, az akár saját otthonából is ki lehet tiltva. Ha valaki...
Törvényi abszurd: Pintér Sándor dönti el, ki mehet haza
2018. február. 14. 11:02 A vidékre visszavonult politikus, volt miniszterelnöki tanácsadó 79 körzetben indítana közös jelöltet a Fideszt leváltani akarók nevében. Ebbe bevonná a Jobbikot is. Vona Gábornak konkrét terveiről ír hamarosan levelet. Orbán volt tanácsadója szerint esély lenne az ellenzéki kétharmadra
2018. február. 13. 09:45
Az ellenzéki pártoknak be kéne látniuk, hogy csak együtt erősek, de még nem késő lépniük – mondta el Elek István a Népszavának.