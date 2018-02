[{"available":true,"c_guid":"3c83520c-828c-44d6-bde0-2b158bca71d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiss Tibiék esztétikájához természetesen egy kisüzemi sörfajta jár.","shortLead":"Kiss Tibiék esztétikájához természetesen egy kisüzemi sörfajta jár.","id":"20180215_Quimby_sor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c83520c-828c-44d6-bde0-2b158bca71d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f107af-da11-408f-8b4f-96df63bb4be4","keywords":null,"link":"/elet/20180215_Quimby_sor","timestamp":"2018. február. 15. 11:58","title":"A sördög magyar hangja – Quimby-sört dobtak Marseille-ben nem tud pályára lépni a magyar teniszező.
Megsérült Fucsovics, kihagyásra kényszerül Éppen öt éve, 2013. február 15-én mutatta be a Forte Társulat Horváth Csaba rendezésében A nagy füzetet a Szkénében, most pedig már 87. alkalommal tűzik műsorra. Öt éve műsoron A nagy füzet a Szkéné Színházban Teljesen megújult a dél-koreai gyártó népszerű kompakt modellje, mutatjuk az élőben elsőként a Genfi Autószalonon megtekinthető új Ceedet.
Itt az új koreai VW Golf: leleplezték a 2018-as Kia Ceedet, ami már önvezetésre is képes Az összkép is elég kedvező, mert magyar autósok negyede venne már elektromos autót.
10-ből kilenc magyar újautó-vásárlónak már nem csak a benzines meg a dízelkocsik jutnak eszébe Minden idők egyik legjobb animációs meséje elevenedik meg a Disneylandbe látogató gyerekek (és felnőttek) nagy örömére.  Toy Story-univerzummal bővül a floridai Disneyland A gyártók állnak a háttérben.
Ez az év is jól kezdődik: drágult a sör
Egy éveken át tartó konfliktus eredményeként szorította ki az orosz állami atomvállalat, a Roszatom a magyar tulajdonost egy olyan cégből, amely fontos szerepet játszhat majd a paksi bővítésben – derült ki a Direk36 új cikkéből, amely a 444-en jelent meg.
Kiszorították az oroszok a magyarokat Paks II. egyik fontos cégéből