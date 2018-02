[{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kőkemény nyilatkozatot adott ki az ENSZ menekültekkel foglalkozó szervezete, az UNHCR. Magyarország szerintük megszegi a nemzetközi kötelezettségeit. A Stop Sorost nem szabad elfogadni. \r

\r

","shortLead":"Kőkemény nyilatkozatot adott ki az ENSZ menekültekkel foglalkozó szervezete, az UNHCR. Magyarország szerintük megszegi...","id":"20180216_Az_ENSZ_bekemenyit_Magyarorszag_lezarta_a_hatarait_nem_teljesiti_nemzetkozi_kotelezettsegeit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a23b8f-02cc-4168-96fe-249e5e84f02c","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Az_ENSZ_bekemenyit_Magyarorszag_lezarta_a_hatarait_nem_teljesiti_nemzetkozi_kotelezettsegeit","timestamp":"2018. február. 16. 12:13","title":"Az ENSZ bekeményít: Magyarország lezárta a határait, nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e23b4d-ee1d-4068-92b1-ccc0235f819d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keresztbe tett ujjakkal várja a világ, hogy a volt álompár ismét egymásra találjon. ","shortLead":"Keresztbe tett ujjakkal várja a világ, hogy a volt álompár ismét egymásra találjon. ","id":"20180216_Most_mar_Jennifer_Aniston_es_Brad_Pitt_is_szingli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05e23b4d-ee1d-4068-92b1-ccc0235f819d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c64e18-bd5c-410e-b6db-7cb983b390a8","keywords":null,"link":"/elet/20180216_Most_mar_Jennifer_Aniston_es_Brad_Pitt_is_szingli","timestamp":"2018. február. 16. 12:43","title":"Most már Jennifer Aniston és Brad Pitt is szingli, a twitterezők pedig megőrültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63a1590-9387-4505-844e-1603ee852d1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírósági iratokhoz, határozatokhoz, valamint a közhiteles nyilvántartáshoz lehet majd hatékonyabban hozzáférni a jövőben a most induló Digitális Bíróság projekt nyomán. Az elektronikus hozzáférést 2,7 milliárd forint európai uniós támogatással építik ki a bíróságok.","shortLead":"A bírósági iratokhoz, határozatokhoz, valamint a közhiteles nyilvántartáshoz lehet majd hatékonyabban hozzáférni...","id":"20180215_27_milliardbol_digitalizalodnak_a_birosagok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63a1590-9387-4505-844e-1603ee852d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3d7104-b2a8-451e-943e-fe4e63b00ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_27_milliardbol_digitalizalodnak_a_birosagok","timestamp":"2018. február. 15. 10:20","title":"2,7 milliárdból digitalizálódnak a bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minden tej magyar lesz a láncnál.","shortLead":"Minden tej magyar lesz a láncnál.","id":"20180216_Ismert_magyar_markat_vett_meg_az_Aldi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e949977-2786-45ed-9eef-c964a739b742","keywords":null,"link":"/kkv/20180216_Ismert_magyar_markat_vett_meg_az_Aldi","timestamp":"2018. február. 16. 13:17","title":"Ismert magyar márkát vett meg az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64c284e-c164-4044-8c07-dc40986e2208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kér az ügyészség. ","shortLead":"Tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést kér az ügyészség. ","id":"20180215_Vademeles_a_kobanyai_gyilkossag_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64c284e-c164-4044-8c07-dc40986e2208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be770f7a-5458-4eab-b481-d13b59d8becc","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Vademeles_a_kobanyai_gyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. február. 15. 09:40","title":"Vádemelés a kőbányai gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af855bc8-23de-43e7-aa8f-eedce5ad2449","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Marseille-ben nem tud pályára lépni a magyar teniszező.","shortLead":"Marseille-ben nem tud pályára lépni a magyar teniszező.","id":"20180215_megserult_fucsovics_klihagyasra_kenyszerul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af855bc8-23de-43e7-aa8f-eedce5ad2449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8eb2f5-8fd0-4df9-ba5b-d9aa518388ce","keywords":null,"link":"/sport/20180215_megserult_fucsovics_klihagyasra_kenyszerul","timestamp":"2018. február. 15. 10:28","title":"Megsérült Fucsovics, kihagyásra kényszerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d60709b-e2bc-4b26-bc65-b4c0f27edb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Komoly változások történtek Jordán Tamás magánéletében; a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész hosszú idő után szakított párjával, legfiatalabb gyerekének édesanyjával.","shortLead":"Komoly változások történtek Jordán Tamás magánéletében; a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész hosszú idő után...","id":"20180216_75_evesen_kell_ujrakezdenie_az_eletet_Jordan_Tamasnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d60709b-e2bc-4b26-bc65-b4c0f27edb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc8dd60-dac0-496e-9946-16d099e54094","keywords":null,"link":"/kultura/20180216_75_evesen_kell_ujrakezdenie_az_eletet_Jordan_Tamasnak","timestamp":"2018. február. 16. 12:44","title":"75 évesen kell újrakezdenie az életét Jordán Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dcb2d8d-7add-494f-b29b-b1477f4f6679","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány is alkothatna rendeletben területrendezési szabályt kivételes, kiemelkedő közérdek fennállása esetén, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokat érintően.","shortLead":"A kormány is alkothatna rendeletben területrendezési szabályt kivételes, kiemelkedő közérdek fennállása esetén...","id":"20180216_Szeptemberig_azt_csinal_Meszaros_a_Balatonnal_amit_akar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dcb2d8d-7add-494f-b29b-b1477f4f6679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7027b03-db39-4298-9f9c-902507d9093c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180216_Szeptemberig_azt_csinal_Meszaros_a_Balatonnal_amit_akar","timestamp":"2018. február. 16. 11:33","title":"Szeptemberig azt csinálhat Mészáros a Balatonnal, amit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]