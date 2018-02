[{"available":true,"c_guid":"3b9070be-d941-42d8-b8a0-c0f3ee5fb885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított lakásában tartott házkutatáson nagy mennyiségű - feltehetően több bűncselekményből származó - értéktárgyat találtak a rendőrök.","shortLead":"A gyanúsított lakásában tartott házkutatáson nagy mennyiségű - feltehetően több bűncselekményből származó...","id":"20180218_Ujabb_repteri_rakodomunkas_bukott_le_lopas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9070be-d941-42d8-b8a0-c0f3ee5fb885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c123c91-1ab5-489f-a54d-d0ed69fdf265","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Ujabb_repteri_rakodomunkas_bukott_le_lopas_miatt","timestamp":"2018. február. 18. 13:11","title":"Újabb reptéri rakodómunkás bukott le lopás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan módon az előterjesztéshez ellenzéki képviselők is csatlakoztak.","shortLead":"Szokatlan módon az előterjesztéshez ellenzéki képviselők is csatlakoztak.","id":"20180218_Megemlekezes_a_450_eves_vallaszabadsagtorvenyrol__Kover_Laszlo_lengyel_mintat_kovet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d327d81-9489-4641-addd-bbc94caf55db","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Megemlekezes_a_450_eves_vallaszabadsagtorvenyrol__Kover_Laszlo_lengyel_mintat_kovet","timestamp":"2018. február. 18. 10:33","title":"Megemlékezés a 450 éves vallászabadság-törvényről – Kövér László lengyel mintát követ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f111d-8f27-43c0-b79e-2898ab0c02b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román sofőr nem tudta meggyőzni a rendőröket, hogy minden rendben van az autóval.","shortLead":"A román sofőr nem tudta meggyőzni a rendőröket, hogy minden rendben van az autóval.","id":"20180219_lopott_auto_mercedes_kiszombor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f111d-8f27-43c0-b79e-2898ab0c02b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d499b38-5da8-4601-b3ef-a9d963622d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_lopott_auto_mercedes_kiszombor","timestamp":"2018. február. 19. 09:16","title":"Rögtön kiszúrták a rendőrök, hogy ennél a Mercedesnél nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint, ha az oroszok célja az volt, hogy bizalmatlanságot és zavart keltsenek az amerikaiak között, akkor most röhöghetnek a markukba.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint, ha az oroszok célja az volt, hogy bizalmatlanságot és zavart keltsenek...","id":"20180218_Trump__az_oroszok_rohognek_a_markukba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4e611f-262a-49d0-8fa8-43f6cef0c0a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180218_Trump__az_oroszok_rohognek_a_markukba","timestamp":"2018. február. 18. 15:11","title":"Trump: az oroszok röhögnek a markukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelőhöz benyújtott 802 kérelemből 701 kapott pozitív elbírálást. ","shortLead":"A Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelőhöz benyújtott 802 kérelemből 701 kapott pozitív elbírálást. ","id":"20180219_2_5_milliardert_gyogyult_tavaly_kulfoldon_a_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2167d68d-e097-4721-a7bc-3ab3f13675fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_2_5_milliardert_gyogyult_tavaly_kulfoldon_a_magyar","timestamp":"2018. február. 19. 05:29","title":"2,5 milliárdért gyógyult tavaly külföldön a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878de00f-69d7-4dcc-a594-1590eddded2e","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Zeneszerző, karmester, zongorista, pedagógus, író, polgárjogi aktivista, békeharcos, a társaság lelke. A reneszánsz és a modern ember csodálatos szintézisének tartott fenomén ismét a koncerttermek ünnepelt sztárja. ","shortLead":"Zeneszerző, karmester, zongorista, pedagógus, író, polgárjogi aktivista, békeharcos, a társaság lelke. A reneszánsz és...","id":"201807__leonard_bernstein_100__kockazatos_mise__megfigyelt_zseni__magaval_ragad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878de00f-69d7-4dcc-a594-1590eddded2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417a0a6f-ffbb-4375-9566-339f8e85d3b1","keywords":null,"link":"/kultura/201807__leonard_bernstein_100__kockazatos_mise__megfigyelt_zseni__magaval_ragad","timestamp":"2018. február. 18. 20:00","title":"Bernstein szenvedélye a magyarokat is elsőre megbolondította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Na jó, egyet: Tiborcz Istvánt nem ismerem, mondta egyikük. Az Orbán Viktor évértékelőjére igyekvő, majd onnan távozó képviselőket kérdeztük, de csak a migránsokról, Soros katonáiról és a magyar választási kampányba beszálló Brüsszelről szóló kliséket hajtogatták.","shortLead":"Na jó, egyet: Tiborcz Istvánt nem ismerem, mondta egyikük. Az Orbán Viktor évértékelőjére igyekvő, majd onnan távozó...","id":"20180218_A_Tiborczugyrol_egy_szot_se_sikerult_kihuznunk_a_fideszesekbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33058c5-7d3f-40a7-9b73-47b5cba7a7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e048be-ecd9-4e62-8c06-290917847938","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_A_Tiborczugyrol_egy_szot_se_sikerult_kihuznunk_a_fideszesekbol","timestamp":"2018. február. 18. 20:06","title":"A Tiborcz-ügyről egy szót sem sikerült kihúznunk a fideszesekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c263968-685d-48b8-8a20-c5ab1d0da1f1","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A magyar autópiacot egyértelműen a nyugati használt import hajtja már évek óta. Az utakon futó személygépkocsik átlagéletkora 14,5 év, a dízelüzemű kocsik aránya pedig 28 százalék. Így nem is meglepő - írja a G7.hu hírportál - hogy a népességhez képest Magyarországról évek óta messze a legtöbben keresnek rá a kettőstömegű lendkerék témakörre","shortLead":"A magyar autópiacot egyértelműen a nyugati használt import hajtja már évek óta. Az utakon futó személygépkocsik...","id":"20180218_Ha_valami_a_kettostomegu_lendkerek_elhelyezi_Magyarorszagot_a_vilagterkepen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c263968-685d-48b8-8a20-c5ab1d0da1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68bcced2-d5c9-4c02-91a3-1dbdd4868026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180218_Ha_valami_a_kettostomegu_lendkerek_elhelyezi_Magyarorszagot_a_vilagterkepen","timestamp":"2018. február. 18. 08:27","title":"Ha valami, a kettőstömegű lendkerék elhelyezi Magyarországot a világtérképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]