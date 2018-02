[{"available":true,"c_guid":"4a848819-f595-48c8-937e-7a9b2eb7616e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kutatócsapatok hétfőn, pirkadat előtt találták meg az Iran Aseman Airlines nevű légitársaság vasárnap lezuhant repülőgépét – közölte a Press TV angol nyelvű iráni hírtelevízió hétfőn. A járaton mindenki meghalt.","shortLead":"A kutatócsapatok hétfőn, pirkadat előtt találták meg az Iran Aseman Airlines nevű légitársaság vasárnap lezuhant...","id":"20180219_egy_nap_utan_ertek_el_a_mentok_a_lezuhant_irani_repulot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a848819-f595-48c8-937e-7a9b2eb7616e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390d4bfe-eb83-4c4f-8ab6-0c1c7d041b44","keywords":null,"link":"/vilag/20180219_egy_nap_utan_ertek_el_a_mentok_a_lezuhant_irani_repulot","timestamp":"2018. február. 19. 10:04","title":"Egy nap után érték el a mentők a lezuhant iráni repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd1a3b0-1b2b-4a62-b116-78699e74f9c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olyan háromgyerekes családot állítottak pellengérre, akik nem is akarnak szavazni a választáson - írja a Magyar Nemzet.","shortLead":"Egy olyan háromgyerekes családot állítottak pellengérre, akik nem is akarnak szavazni a választáson - írja a Magyar...","id":"20180218_Lopott_keppel_hergelnek_a_hataron_tuliak_szavazati_joga_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fd1a3b0-1b2b-4a62-b116-78699e74f9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a39711-ced3-4618-b22d-7434545633ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Lopott_keppel_hergelnek_a_hataron_tuliak_szavazati_joga_ellen","timestamp":"2018. február. 18. 14:54","title":"Lopott képpel hergelnek a határon túliak szavazati joga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dce9f7e-8858-4573-8c02-9ef770a05409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők negyven percen keresztül küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni.","shortLead":"A mentők negyven percen keresztül küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni.","id":"20180218_eloadas_kozben_meghalt_a_fovarosi_nagycirkusz_porondmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dce9f7e-8858-4573-8c02-9ef770a05409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbc9efd-251e-4a87-9095-4a1434f89ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_eloadas_kozben_meghalt_a_fovarosi_nagycirkusz_porondmestere","timestamp":"2018. február. 18. 21:09","title":"Előadás közben meghalt a Fővárosi Nagycirkusz porondmestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5de9ee2-4de8-43b0-988b-717965fcd64c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180218_ez_chrome_beepitett_hirdetesblokkolo_winamp_zenelejatszo_boston_dynamics_robotkutya_internet_archivum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5de9ee2-4de8-43b0-988b-717965fcd64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0361419-deb9-465e-a991-fc8e90e9513a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180218_ez_chrome_beepitett_hirdetesblokkolo_winamp_zenelejatszo_boston_dynamics_robotkutya_internet_archivum","timestamp":"2018. február. 18. 12:00","title":"Ez történt: feltámasztották a Winampot, most telepítés nélkül is használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8e28d4-5044-4123-a0ec-3faab3ea8915","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akárhogy turbózza fel az LG tavalyi zászlóshajóját, az LG V30-at, mesterséges intelligencia csomagot ad a telefonhoz.","shortLead":"Nem akárhogy turbózza fel az LG tavalyi zászlóshajóját, az LG V30-at, mesterséges intelligencia csomagot ad...","id":"20180217_mesterseges_intelligencia_csomag_a_2018as_lg_v30ban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b8e28d4-5044-4123-a0ec-3faab3ea8915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1874dddb-5394-4d89-825c-eec624c6a418","keywords":null,"link":"/tudomany/20180217_mesterseges_intelligencia_csomag_a_2018as_lg_v30ban","timestamp":"2018. február. 17. 17:00","title":"Ez különleges lesz: mesterséges intelligenciával pakolja tele az LG tavalyi csúcstelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelőhöz benyújtott 802 kérelemből 701 kapott pozitív elbírálást. ","shortLead":"A Nemzeti Egészségbiztosítás Alapkezelőhöz benyújtott 802 kérelemből 701 kapott pozitív elbírálást. ","id":"20180219_2_5_milliardert_gyogyult_tavaly_kulfoldon_a_magyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2167d68d-e097-4721-a7bc-3ab3f13675fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_2_5_milliardert_gyogyult_tavaly_kulfoldon_a_magyar","timestamp":"2018. február. 19. 05:29","title":"2,5 milliárdért gyógyult tavaly külföldön a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb dokumentumot kellene bemutatni az elektromos autók támogatási kérelménél.","shortLead":"Kevesebb dokumentumot kellene bemutatni az elektromos autók támogatási kérelménél.","id":"20180219_Konnyebb_lesz_elektromos_autohoz_jutni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdcbe861-f5ce-435d-ad60-b86718a1e238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05bd0b2-d649-44de-897b-b45a4921812a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180219_Konnyebb_lesz_elektromos_autohoz_jutni","timestamp":"2018. február. 19. 09:16","title":"Könnyebb lesz elektromos autóhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef838a4-c548-4758-8c48-c930ffcbb976","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban súlyos balesetet szenvedett egy Tesla Model 3, erről rengeteg kép mellett egy beszámoló is felkerült a netre.","shortLead":"A napokban súlyos balesetet szenvedett egy Tesla Model 3, erről rengeteg kép mellett egy beszámoló is felkerült a netre.","id":"20180219_tesla_model_3_baleset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ef838a4-c548-4758-8c48-c930ffcbb976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856c9594-d7e5-4212-a7fa-7d7c4e82b3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_tesla_model_3_baleset","timestamp":"2018. február. 19. 08:21","title":"96 km/h-val csapódott álló autóba egy Tesla Model 3, a mentősök sem hittek a szemüknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]