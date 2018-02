[{"available":true,"c_guid":"4dce9f7e-8858-4573-8c02-9ef770a05409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők negyven percen keresztül küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni.","shortLead":"A mentők negyven percen keresztül küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni.","id":"20180218_eloadas_kozben_meghalt_a_fovarosi_nagycirkusz_porondmestere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dce9f7e-8858-4573-8c02-9ef770a05409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbc9efd-251e-4a87-9095-4a1434f89ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_eloadas_kozben_meghalt_a_fovarosi_nagycirkusz_porondmestere","timestamp":"2018. február. 18. 21:09","title":"Előadás közben meghalt a Fővárosi Nagycirkusz porondmestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BAFTA vasárnap esti, londoni díjátadójáról a Három óriásplakát Ebbing határában összesen öt díjat vitt haza. Frances McDormand lett a legjobb női, Gary Oldman pedig a legjobb férfi főszereplő.","shortLead":"A BAFTA vasárnap esti, londoni díjátadójáról a Három óriásplakát Ebbing határában összesen öt díjat vitt haza. Frances...","id":"20180219_Agyon_dijaztak_a_Harom_oriasplakatot_az_idei_BAFTAgalan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa013980-b5f6-4852-96d4-bb128b2f4b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07955d77-e878-4e00-a9ad-66c87143fbf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180219_Agyon_dijaztak_a_Harom_oriasplakatot_az_idei_BAFTAgalan","timestamp":"2018. február. 19. 10:32","title":"Agyondíjazták a Három óriásplakátot az idei BAFTA-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe már közel 30 éve tudósítja a világot a magyarországi eseményekről a BBC munkatársaként.","shortLead":"Nick Thorpe már közel 30 éve tudósítja a világot a magyarországi eseményekről a BBC munkatársaként.","id":"20180219_A_BBC_tudositojanak_ugyanaz_jutott_eszebe_Magyarorszagon_mint_30_evvel_ezelott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810102fc-1304-4a83-8b10-dda53d96d3ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_A_BBC_tudositojanak_ugyanaz_jutott_eszebe_Magyarorszagon_mint_30_evvel_ezelott","timestamp":"2018. február. 19. 07:38","title":"A BBC tudósítójának ugyanaz jutott eszébe Magyarországon, mint 30 évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940020b6-1105-4544-a9d3-3b587ae4cc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a lap neve önmagában egy gyöngyszem, mert észrevétlenül belecsempészték a kerület nevét. ","shortLead":"Már a lap neve önmagában egy gyöngyszem, mert észrevétlenül belecsempészték a kerület nevét. ","id":"20180219_egy_aranyos_kisfiu_simicsko_istvan_fotoja_szinesiti_az_ujbudai_kampanylapot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=940020b6-1105-4544-a9d3-3b587ae4cc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde664fc-3f93-49a6-9d18-b98aa073b179","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_egy_aranyos_kisfiu_simicsko_istvan_fotoja_szinesiti_az_ujbudai_kampanylapot","timestamp":"2018. február. 19. 21:25","title":"Egy aranyos kisfiú, Simicskó István fotója színesíti az újbudai kampánylapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan módon az előterjesztéshez ellenzéki képviselők is csatlakoztak.","shortLead":"Szokatlan módon az előterjesztéshez ellenzéki képviselők is csatlakoztak.","id":"20180218_Megemlekezes_a_450_eves_vallaszabadsagtorvenyrol__Kover_Laszlo_lengyel_mintat_kovet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d327d81-9489-4641-addd-bbc94caf55db","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Megemlekezes_a_450_eves_vallaszabadsagtorvenyrol__Kover_Laszlo_lengyel_mintat_kovet","timestamp":"2018. február. 18. 10:33","title":"Megemlékezés a 450 éves vallászabadság-törvényről – Kövér László lengyel mintát követ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99af3d09-350d-4908-b884-d69b9bdcd8c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesen gondolnánk, hogy a szovjetek hidegháborús fejlesztésű terepjárója még 2018-ban is jelen van az új autók piacán. Például hazánkban is.","shortLead":"Kevesen gondolnánk, hogy a szovjetek hidegháborús fejlesztésű terepjárója még 2018-ban is jelen van az új autók piacán...","id":"20180218_ami_mellett_a_lada_niva_is_modern_610_millio_forintos_vadiuj_uazokat_arulnak_gyongyoson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99af3d09-350d-4908-b884-d69b9bdcd8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c8fb37-d508-4102-83ac-c576d20c7bbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180218_ami_mellett_a_lada_niva_is_modern_610_millio_forintos_vadiuj_uazokat_arulnak_gyongyoson","timestamp":"2018. február. 18. 08:21","title":"Ami mellett a Lada Niva is modern: 6-10 millió forintos vadiúj UAZ-okat árulnak Gyöngyösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a fél világ a soron következő Galaxy telefonra koncentrál, a Samsung szép csendben levédetett egy logót, amely a hírek szerint egy teljesen új termékcsoportra utalhat. És bár erről semmilyen hivatalos megerősítés nincs, könnyen lehet, hogy az eszköz még csak nem is telefon lesz, hanem valamilyen másfajta, de hordható okosság.","shortLead":"Miközben a fél világ a soron következő Galaxy telefonra koncentrál, a Samsung szép csendben levédetett egy logót, amely...","id":"20180219_samsung_logo_okosszemuveg_okoslencse","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b466f51-d15e-4b04-a514-0e9eb2dfd768","keywords":null,"link":"/tudomany/20180219_samsung_logo_okosszemuveg_okoslencse","timestamp":"2018. február. 19. 07:02","title":"Levédetett egy új logót a Samsung – úgy tűnik, hogy valami izgalmas újdonságon dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d68b21-aa85-4dcc-98e2-862c8190ff6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdődik az Országgyűlés tavaszi szezonja, a ciklus utolsó felvonása. Ilyenkor a kormányfő szokott számot adni ügyeink állásáról, de mivel az ügy most az OLAF-jelentés volna veje viselt dolgairól, így inkább Szófiában védi a határt. Mi azért követjük az eseményeket.","shortLead":"Kezdődik az Országgyűlés tavaszi szezonja, a ciklus utolsó felvonása. Ilyenkor a kormányfő szokott számot adni ügyeink...","id":"20180219_Kitavaszodik_a_Hazban_csak_Orban_repult_messze_Tiborcz_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d68b21-aa85-4dcc-98e2-862c8190ff6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7c494a-825c-48ab-88f0-9681efd338c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_Kitavaszodik_a_Hazban_csak_Orban_repult_messze_Tiborcz_elol","timestamp":"2018. február. 19. 12:58","title":"Kövér szerint Szél Bernadett egy óvodás képességeit is alulmúlja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]