[{"available":true,"c_guid":"e2db5979-ca2c-4f6a-890d-54febfddc28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerítésbontók címmel országos plakátkiállítást rendez a Fidesz ifjúsági szervezete, az anyagokon Szél Bernadett mellett Vona Gábor és Karácsony Gergely is szerepel majd. ","shortLead":"Kerítésbontók címmel országos plakátkiállítást rendez a Fidesz ifjúsági szervezete, az anyagokon Szél Bernadett mellett...","id":"20180221_Plakatra_teszi_a_hatarzarat_kritizalokat_a_Fidelitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2db5979-ca2c-4f6a-890d-54febfddc28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4698317-030a-42bf-be4d-3b246d974d54","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Plakatra_teszi_a_hatarzarat_kritizalokat_a_Fidelitas","timestamp":"2018. február. 21. 15:18","title":"Plakátra teszi a határzárat kritizálókat a Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kétkezi munkások mellett egy középvezetői szintű beosztott is felkeltette a rendőrség érdeklődését a reptéri poggyászkifosztásokkal kapcsolatban. A Magyar Nemzet értesülései szerint olyan alkalmazottról van szó, aki elvileg nem is kerülhetne kapcsolatba a csomagokkal.","shortLead":"A kétkezi munkások mellett egy középvezetői szintű beosztott is felkeltette a rendőrség érdeklődését a reptéri...","id":"20180222_Nem_csak_a_ketkezi_dolgozok_erintettek_a_ferihegyi_poggyaszfosztogatasban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1068d-91c3-4153-b4fb-332da1d7b706","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Nem_csak_a_ketkezi_dolgozok_erintettek_a_ferihegyi_poggyaszfosztogatasban","timestamp":"2018. február. 22. 07:35","title":"Nem csak a kétkezi dolgozók érintettek a ferihegyi poggyászfosztogatásban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3675dc80-953a-4a32-b8be-887a4753448f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb akadályt vett sikerrel a SpaceX, amely ezúttal három műholdat juttatott a világűrbe. Ezek közül kettő elvezethet minket az olcsó internethez.","shortLead":"Újabb akadályt vett sikerrel a SpaceX, amely ezúttal három műholdat juttatott a világűrbe. Ezek közül kettő elvezethet...","id":"20180222_spacex_falcon9_muholdas_internet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3675dc80-953a-4a32-b8be-887a4753448f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7167d040-f12d-48d2-894d-82b8db3a11fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180222_spacex_falcon9_muholdas_internet","timestamp":"2018. február. 22. 19:03","title":"Sikerült a SpaceX kilövése, hamarosan jöhet az olcsó internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7","c_author":"Kis Miklós","category":"gazdasag","description":"Ahogy egyre többet hallunk az önvezető autók terjedéséről, úgy egyre kevésbé hökkenünk meg azokon a prognózisokon, hogy húsz éven belül, vagy akár hamarabb eltűnhetnek a sofőr állások. De számos olyan foglalkozás van még, amelyet az automatizáció két évtizeden belül megszüntethet, ezekből mutatunk be párat a cikkünkben.","shortLead":"Ahogy egyre többet hallunk az önvezető autók terjedéséről, úgy egyre kevésbé hökkenünk meg azokon a prognózisokon...","id":"20180222_7_foglalkozas_amelyrol_nem_hitte_hogy_eltunhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053d656a-d28e-4c98-9910-07d91923f912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_7_foglalkozas_amelyrol_nem_hitte_hogy_eltunhet","timestamp":"2018. február. 22. 14:35","title":"Hét foglalkozás, amelyről nem hitte, hogy eltűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dolgozók sztrájkja miatt tengerentúli járatainak felét, az Európán belül közlekedőknek pedig negyedét törölte csütörtökön az Air France. Egy budapesti járat is érintett.","shortLead":"A dolgozók sztrájkja miatt tengerentúli járatainak felét, az Európán belül közlekedőknek pedig negyedét törölte...","id":"20180222_Egy_budapesti_jaratot_is_toroltek_az_Air_France_dolgozoinak_sztrajkja_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2199fa0f-e662-4c70-ad3d-82fad7c9cd28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9d444e-4ff9-49f2-ba74-4b6c04b46996","keywords":null,"link":"/vilag/20180222_Egy_budapesti_jaratot_is_toroltek_az_Air_France_dolgozoinak_sztrajkja_miatt","timestamp":"2018. február. 22. 11:50","title":"Egy budapesti járatot is töröltek az Air France dolgozóinak sztrájkja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A speciális öltözet legdrágább darabja a cipő, az ugyanis a pengével együtt több mint 600 ezer forintba kerül. ","shortLead":"A speciális öltözet legdrágább darabja a cipő, az ugyanis a pengével együtt több mint 600 ezer forintba kerül. ","id":"20180222_Shaolinek_majd_egymillios_felszerelesben_kuzdenek_az_eremert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d428e7-ed52-4c2d-a315-1d3e99678351","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Shaolinek_majd_egymillios_felszerelesben_kuzdenek_az_eremert","timestamp":"2018. február. 22. 11:50","title":"Shaolinék majd' egymilliós felszerelésben küzdenek az éremért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8b1600-f235-4288-9240-d337ee7159f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lindt az elmaradt szponzorációs pénzeket kéri számon a szexuális zaklatásokba belebukó hollywoodi produceren.","shortLead":"A Lindt az elmaradt szponzorációs pénzeket kéri számon a szexuális zaklatásokba belebukó hollywoodi produceren.","id":"20180223_Egy_csokigyar_is_beperelte_Harvey_Weinsteint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f8b1600-f235-4288-9240-d337ee7159f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c194844f-a88d-4e7e-ba87-c97c93278629","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Egy_csokigyar_is_beperelte_Harvey_Weinsteint","timestamp":"2018. február. 23. 11:22","title":"A híres svájci csokigyár is beperelte Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egyszerű érdeklődésnek indult: kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökségre az UNESCO magyarországi látogatásával kapcsolatban, sértett és kioktató választ kaptunk irreleváns információkkal. Ami egyre utalhat: nem állnak jól a kormány tárgyalásai a különböző fejlesztések terén.\r

\r

","shortLead":"Egyszerű érdeklődésnek indult: kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökségre az UNESCO magyarországi látogatásával...","id":"20180221_Valami_nagyon_nem_stimmelhet_a_vilagoroksegi_ugyekkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a077533f-f1a2-46b5-bc07-95a1f4e8e0b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Valami_nagyon_nem_stimmelhet_a_vilagoroksegi_ugyekkel","timestamp":"2018. február. 21. 15:12","title":"Orbán várbeli építkezéseivel gondok lehetnek, ha így leveleznek a hvg.hu-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]