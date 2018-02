[{"available":true,"c_guid":"7320aae5-5b18-4455-a814-b885ab3c4c5b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Napokon belül megoldják, hogy valamilyen átmenetileg kialakított megoldással ne a betegek szenvedjék meg, hogy szolgáltatóváltás miatt egy udvarra beállított kamionban végzik a létfontosságú diagnosztikai vizsgálatokat a Bajcsy-Zsilinszky kórházban. Ehhez az kellett, hogy a hvg.hu megírja, hogyan hurcolják a betegeket egy csúszós rámpán a hidegben.","shortLead":"Napokon belül megoldják, hogy valamilyen átmenetileg kialakított megoldással ne a betegek szenvedjék meg...","id":"20180222_Kapitulal_a_korhaz_a_botrany_miatt_rogton_lett_betegbarat_megoldas_a_CTre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7320aae5-5b18-4455-a814-b885ab3c4c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d40335-dce5-4413-b68c-e01aa87662eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Kapitulal_a_korhaz_a_botrany_miatt_rogton_lett_betegbarat_megoldas_a_CTre","timestamp":"2018. február. 22. 09:10","title":"Kapitulál a kórház: a botrány miatt rögtön lett betegbarát megoldás a CT-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bb938c-90d8-4a58-80a1-5116e0376806","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Ijedtség, félelem, hárítás – általában ezt érzik a szülők, ha azt tapasztalják, hogy gyerekük még nem beszél, miközben a kortársai már igen. De az első ijedtség után jobb lépni.","shortLead":"Ijedtség, félelem, hárítás – általában ezt érzik a szülők, ha azt tapasztalják, hogy gyerekük még nem beszél, miközben...","id":"20180222_korai_fejlesztes_beszedfejlesztes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1bb938c-90d8-4a58-80a1-5116e0376806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f97f701-4dcc-4a5e-a14e-d4f8fe172d01","keywords":null,"link":"/elet/20180222_korai_fejlesztes_beszedfejlesztes","timestamp":"2018. február. 22. 20:00","title":"Nem rossz szülő, csak nem beszél a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b099b3f3-0e92-42b2-ba17-514a1374e248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentették a 2018-as Fishing on Orfű zenei programját. Brit garázsrocktól kezdve a női öntudatra ébredő punk-rockon át a legnépszerűbb magyar zenekarokig soroljuk a fellépőket. ","shortLead":"Bejelentették a 2018-as Fishing on Orfű zenei programját. Brit garázsrocktól kezdve a női öntudatra ébredő punk-rockon...","id":"20180221_Erik_Sumo_Band_The_Subways_Fishing_on_Orfu_2018_zene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b099b3f3-0e92-42b2-ba17-514a1374e248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d1648b-35c0-4052-9c7b-754e4087d32f","keywords":null,"link":"/kultura/20180221_Erik_Sumo_Band_The_Subways_Fishing_on_Orfu_2018_zene","timestamp":"2018. február. 21. 16:57","title":"Erik Sumóval és a The Subwayszel erősít a Fishing on Orfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a számítógépes korszakból jól ismert panaszok. A gyártók évről évre érkező kijelzőtechnológiai újításai ellenére a szembántalmak reneszánszukat élik.","shortLead":"A monitor és a tévé mellett a telefonok képernyőit néző tömegeknél is egyre sűrűbben jelentkeznek a számítógépes...","id":"20180222_pwm_impulzusszelesseg_modulacio_telefon_teve_monitor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81752874-1ed4-4629-9462-5e661140bb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8796a2e5-9ace-4674-87be-0abdb5667775","keywords":null,"link":"/tudomany/20180222_pwm_impulzusszelesseg_modulacio_telefon_teve_monitor","timestamp":"2018. február. 22. 12:03","title":"Egy kis telefonnyomkodás után mintha fájna a feje? Jó esély van rá, hogy nem csak beképzeli magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ed669-f909-4e36-8c88-534b4fbf5305","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyiptomi hatóság két járőre épp az egyik bank előtt teljesített szolgálatot, amikor különös dologra lettek figyelmesek: egy gyermek csüng az egyik harmadik emeleti iroda ablakából. A fiatal életét csodával határos módon sikerült megmenteni.","shortLead":"Az egyiptomi hatóság két járőre épp az egyik bank előtt teljesített szolgálatot, amikor különös dologra lettek...","id":"20180222_A_nap_hose_a_rendor_aki_puszta_kezzel_kapta_el_a_harmadikrol_kizuhant_gyermeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=043ed669-f909-4e36-8c88-534b4fbf5305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efafebe-03db-4a78-918d-c08cedf121bc","keywords":null,"link":"/elet/20180222_A_nap_hose_a_rendor_aki_puszta_kezzel_kapta_el_a_harmadikrol_kizuhant_gyermeket","timestamp":"2018. február. 22. 12:40","title":"A nap hőse a rendőr, aki puszta kézzel kapta el a harmadikról kizuhant gyermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32a712e-a9b6-4e45-8852-847fe0feaa43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bajai András azt mondja, eltéréseket talált a mérlegben, és hogy kizárták a székházból. Csütörtökön az épület előtt tart sajtótájékoztatót.","shortLead":"Bajai András azt mondja, eltéréseket talált a mérlegben, és hogy kizárták a székházból. Csütörtökön az épület előtt...","id":"20180221_kitort_a_haboru_a_siszovetsegben_bajai_andras","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e32a712e-a9b6-4e45-8852-847fe0feaa43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a8ba1f-d8a6-41a5-b423-0c358a6e02cb","keywords":null,"link":"/sport/20180221_kitort_a_haboru_a_siszovetsegben_bajai_andras","timestamp":"2018. február. 21. 17:58","title":"Kitört a háború a síszövetségben – kemény vádak az elnöktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 2873 egészségügyi dolgozóról derült ki, hogy nem védett megfelelően a kanyaró ellen, ezért újra védőoltást kellett kapniuk.","shortLead":"Eddig 2873 egészségügyi dolgozóról derült ki, hogy nem védett megfelelően a kanyaró ellen, ezért újra védőoltást...","id":"20180222_tamad_a_kanyaro_oltjak_az_apolokat_orvosokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330085dd-8365-4283-b922-bb1ad2f425d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_tamad_a_kanyaro_oltjak_az_apolokat_orvosokat","timestamp":"2018. február. 22. 05:27","title":"Támad a kanyaró, oltják az ápolókat, orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Hűtlen kezelés és a számvitel rendjének megsértése miatt is nyomoznak az orosházi diákélelmezési intézménynél, már két ízben is feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"Hűtlen kezelés és a számvitel rendjének megsértése miatt is nyomoznak az orosházi diákélelmezési intézménynél, már két...","id":"20180221_Megdezsmalhattak_a_gyermeketkeztetest_Oroshazan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77bafc5-8537-4874-bed9-30a20bd98496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180221_Megdezsmalhattak_a_gyermeketkeztetest_Oroshazan","timestamp":"2018. február. 21. 15:43","title":"Megdézsmálhatták a gyermekétkeztetést Orosházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]