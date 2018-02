[{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bank akár az idén távozhat a Brexit miatt.","shortLead":"A bank akár az idén távozhat a Brexit miatt.","id":"20180222_Itt_az_elso_nagy_ceg_amelyik_lekapcsolja_maga_utan_a_villanyt_Londonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb7e661-0f16-4361-80fe-c500aefe841e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_Itt_az_elso_nagy_ceg_amelyik_lekapcsolja_maga_utan_a_villanyt_Londonban","timestamp":"2018. február. 22. 15:11","title":"Itt az első nagy cég, amelyik lekapcsolja maga után a villanyt Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ded9fa0-ea57-4977-b723-12f10d886737","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bécs az Európai Bizottságot pereli.","shortLead":"Bécs az Európai Bizottságot pereli.","id":"20180222_Nincs_visszaut_tenyleg_pert_inditott_Ausztria_a_paksi_bovites_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ded9fa0-ea57-4977-b723-12f10d886737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da099ccd-d8d6-4eb2-b191-29b098615b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_Nincs_visszaut_tenyleg_pert_inditott_Ausztria_a_paksi_bovites_miatt","timestamp":"2018. február. 22. 16:18","title":"Nincs visszaút: tényleg pert indított Ausztria a paksi bővítés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ff23c1-d982-438e-846f-b0a2d448793e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Pride Fesztivál szervezői előbb felkérték Kiss Noémi írót, hogy tartsa meg ő a nyitóbeszédet júniusban, majd hirtelen lemondták Kiss beszédét. A munkássága során szociálisan érzékeny témákkal foglalkozó író szereplését azért utasították vissza, mert állításuk szerint Kiss megbántotta a transznemű közösséget. ","shortLead":"A Budapest Pride Fesztivál szervezői előbb felkérték Kiss Noémi írót, hogy tartsa meg ő a nyitóbeszédet júniusban, majd...","id":"20180222_A_Pride_szervezoi_cenzuraztak_a_transzipart_kritizalo_Kiss_Noemi_beszedet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2ff23c1-d982-438e-846f-b0a2d448793e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bbd629-5789-42be-ab12-401a1ed6b3d3","keywords":null,"link":"/elet/20180222_A_Pride_szervezoi_cenzuraztak_a_transzipart_kritizalo_Kiss_Noemi_beszedet","timestamp":"2018. február. 22. 12:02","title":"A Pride szervezői cenzúrázták a \"transzipart\" kritizáló Kiss Noémi beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint meghosszabbítják Zuschlag János előzetes letartóztatást, akit a NAV pénzügyi nyomozói vettek őrizetbe, még januárban. A kormánypárti Magyar Idők azt írta, Zuschlag és társai négy pártot akartak létrehozni adatlopással. ","shortLead":"A gyanú szerint meghosszabbítják Zuschlag János előzetes letartóztatást, akit a NAV pénzügyi nyomozói vettek őrizetbe...","id":"20180223_Zuschlag_hekkerrel_szerezhetett_adatokat_hogy_kamupartokat_inditson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925f8d3f-2d4c-4927-807e-781e2b208167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3157306-6d2a-494d-b2da-de61ecc095f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Zuschlag_hekkerrel_szerezhetett_adatokat_hogy_kamupartokat_inditson","timestamp":"2018. február. 23. 11:06","title":"Zuschlag hekkerrel szerezhetett adatokat, hogy kamupártokat indítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43172147-d06d-45c2-af3f-0c92fe686688","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemhiába Rogán Antal a propagandaminiszter, a Figyelőnek adott interjúban mutatta be, hogyan kell minden témát laza mozdulattal elintézni. A hvg.hu segít, és a háromoldalas beszélgetést fideszes politikusok számára hasznos panelekké tömörítettük össze.","shortLead":"Nemhiába Rogán Antal a propagandaminiszter, a Figyelőnek adott interjúban mutatta be, hogyan kell minden témát laza...","id":"20180222_Gyorstalpalo_Hazudj_ugy_ahogy_csak_Rogan_Antal_tud","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43172147-d06d-45c2-af3f-0c92fe686688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9d3d7f-0f66-40b7-87d4-9b1450841f60","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Gyorstalpalo_Hazudj_ugy_ahogy_csak_Rogan_Antal_tud","timestamp":"2018. február. 22. 09:48","title":"Gyorstalpaló: Hazudj úgy, ahogy csak Rogán Antal tud!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b664d75-bd24-494a-8056-ff0efd1f6444","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem csak a Transparency International friss jelentése lesújtó Magyarország számára. Egymás mellé tettük az elmúlt 15 év korrupciós jelentéseit, ezekből pedig jól látszik, hogyan épült ki a rendszerszintű korrupció.","shortLead":"Nem csak a Transparency International friss jelentése lesújtó Magyarország számára. Egymás mellé tettük az elmúlt 15 év...","id":"20180223_Igy_reformalta_meg_a_Fidesz_a_magyar_korrupciot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b664d75-bd24-494a-8056-ff0efd1f6444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83259bd0-b9ca-4379-87df-acaed252d15d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_Igy_reformalta_meg_a_Fidesz_a_magyar_korrupciot","timestamp":"2018. február. 23. 06:30","title":"Így reformálta meg a Fidesz a magyar korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14416904-9754-4afd-80e8-a14ad74befab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos, ami biztos, megkérdezték írásban a nemzeti fejlesztési minisztert is az Elios-ügyhöz kapcsolódó OLAF-jelentésről. Fónagy János, a tárca parlamenti államtitkára válaszolt az elmúlt napok kormányzati kommunikációjából megismert panelekkel. \r

","shortLead":"Biztos, ami biztos, megkérdezték írásban a nemzeti fejlesztési minisztert is az Elios-ügyhöz kapcsolódó...","id":"20180223_olaf_jelentes_fonagy_janos_is_engedelmeskedett_a_part_parancsanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14416904-9754-4afd-80e8-a14ad74befab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e4ae7f-48dd-4f1c-8a7f-6436c07e8f59","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_olaf_jelentes_fonagy_janos_is_engedelmeskedett_a_part_parancsanak","timestamp":"2018. február. 23. 10:34","title":"OLAF-jelentés: Fónagy János is engedelmeskedett a párt parancsának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyermekbántalmazással vádolják őket. ","shortLead":"Gyermekbántalmazással vádolják őket. ","id":"20180222_Sotet_szobaba_zarta_negy_orokbefogadott_gyereket_egy_arizonai_hazaspar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197dab24-629b-47bf-a15c-6391b281cff5","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Sotet_szobaba_zarta_negy_orokbefogadott_gyereket_egy_arizonai_hazaspar","timestamp":"2018. február. 22. 20:16","title":"Sötét szobába zárta négy örökbefogadott gyerekét egy arizonai házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]