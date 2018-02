[{"available":true,"c_guid":"a4f8d1c3-e13a-4ba2-be13-509538cc1925","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jacob Rees-Mogg a Brexit elszánt harcosa, olyan konzervatív, aki egyik gyermekének sem cserélte a pelenkáját, mert ha ezt tenné, megsértené a dadust.","shortLead":"Jacob Rees-Mogg a Brexit elszánt harcosa, olyan konzervatív, aki egyik gyermekének sem cserélte a pelenkáját, mert ha...","id":"201808_jacob_reesmogg_brexitbajnok_brit_politikus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4f8d1c3-e13a-4ba2-be13-509538cc1925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e853afb2-0496-4af7-adfb-eebfec967244","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808_jacob_reesmogg_brexitbajnok_brit_politikus","timestamp":"2018. február. 24. 08:30","title":"A dúsgazdag, aki leválthatja Theresa Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Balog Zoltán szerint az iskolákban bejött az intézkedés, szeretnék kiterjeszteni.","shortLead":"Balog Zoltán szerint az iskolákban bejött az intézkedés, szeretnék kiterjeszteni.","id":"20180223_Az_ovodakban_is_johet_a_mindennapos_tesi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e289d86-a0cc-4ad6-b982-67ed0fe2807b","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Az_ovodakban_is_johet_a_mindennapos_tesi","timestamp":"2018. február. 23. 18:31","title":"Az óvodákban is jöhet a mindennapos tesi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyermekbántalmazással vádolják őket. ","shortLead":"Gyermekbántalmazással vádolják őket. ","id":"20180222_Sotet_szobaba_zarta_negy_orokbefogadott_gyereket_egy_arizonai_hazaspar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197dab24-629b-47bf-a15c-6391b281cff5","keywords":null,"link":"/elet/20180222_Sotet_szobaba_zarta_negy_orokbefogadott_gyereket_egy_arizonai_hazaspar","timestamp":"2018. február. 22. 20:16","title":"Sötét szobába zárta négy örökbefogadott gyerekét egy arizonai házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28abcdb4-56ff-4407-947f-d351204935cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók esetében 17-20 ezer, a motoroknál 16-17 ezer forintot lehet spórolni a jogszabályban megfogalmazott adásvételnél.","shortLead":"Az autók esetében 17-20 ezer, a motoroknál 16-17 ezer forintot lehet spórolni a jogszabályban megfogalmazott...","id":"20180223_eredetisegvizsgalat_autovasarlas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28abcdb4-56ff-4407-947f-d351204935cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05facd-27b4-4ef3-9506-099bf27619fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180223_eredetisegvizsgalat_autovasarlas","timestamp":"2018. február. 23. 08:21","title":"Olcsóbb lesz az autóvásárlás, nem minden esetben kell eredetiségvizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Remélem, három elmarasztaló ítélet elég ahhoz, hogy harmadfokon is megálljon az elkövető bűnössége – mondta a lúgos támadás sértettje, Renner Erika, miután kilenc évet kapott megismételt eljárásban B. Krisztián.","shortLead":"Remélem, három elmarasztaló ítélet elég ahhoz, hogy harmadfokon is megálljon az elkövető bűnössége – mondta a lúgos...","id":"20180222_Renner_Erika_interju_lugos_tamadas_orvos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63512f60-7b31-4532-81a8-35f1f8c6e298","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Renner_Erika_interju_lugos_tamadas_orvos_video","timestamp":"2018. február. 22. 13:42","title":"Tudnia kellett, hogy belehalhatok – videóinterjú a lúgos támadás áldozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b22258-9838-4465-9494-68282a2e5651","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi elnökségi döntést írják felül. Villanyoszlopokon is lesznek plakátjaik, amelyhez Orbán Viktor barátjának cégével kellett megegyezniük.","shortLead":"A korábbi elnökségi döntést írják felül. Villanyoszlopokon is lesznek plakátjaik, amelyhez Orbán Viktor barátjának...","id":"20180222_Az_LMP_utan_az_MSZP_is_be_meri_vallalni_a_Fideszkozeli_plakatceget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b22258-9838-4465-9494-68282a2e5651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107caf00-64bc-41b3-ad93-145eaa521a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Az_LMP_utan_az_MSZP_is_be_meri_vallalni_a_Fideszkozeli_plakatceget","timestamp":"2018. február. 22. 15:46","title":"Az LMP után az MSZP is be meri vállalni a Fidesz-közeli plakátcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965984df-6b14-46d4-9bb8-fcb22d554b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 36 éves férfi múlt csütörtökön rabolta ki a Bocskai úti ékszerboltot. Társa, egy 46 éves nő a közelben várta.","shortLead":"Egy 36 éves férfi múlt csütörtökön rabolta ki a Bocskai úti ékszerboltot. Társa, egy 46 éves nő a közelben várta.","id":"20180223_elkaptak_a_bocskai_uti_ekszerrablot_es_tarsat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=965984df-6b14-46d4-9bb8-fcb22d554b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea13128-c6f1-4ba4-b349-297215852b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_elkaptak_a_bocskai_uti_ekszerrablot_es_tarsat","timestamp":"2018. február. 23. 05:15","title":"Elkapták a Bocskai úti ékszerrablót és társát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caed66c-4d08-42b4-a999-d903eadf8ca1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A korábban radikálisan tandíjellenes Orbán által bejelentett durván magas képzési díjak után hangos hallgatói demonstrációsorozat rázta meg a fővárost és a vidéki egyetemi városokat, de mára mintha csend lenne az egyetemek körül. Ez azonban csak látszatnyugalom, a miniszterelnök által kirendelt kancellárok által irányított intézményekben ma senki nem mer ugrálni. A felsőoktatás és a szakképzés átszabása tévút, az csak a vállalatok, vállalkozások rövid távú érdekeit szolgálja. Interjú Polónyi István oktatáskutatóval. ","shortLead":"A korábban radikálisan tandíjellenes Orbán által bejelentett durván magas képzési díjak után hangos hallgatói...","id":"20180224_Polonyi_istvan_oktatas_felsooktatas_tandij_szakkepzes_diakok_hallgatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3caed66c-4d08-42b4-a999-d903eadf8ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b656aed5-69b0-4dc0-bb61-76e8097dc507","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Polonyi_istvan_oktatas_felsooktatas_tandij_szakkepzes_diakok_hallgatok","timestamp":"2018. február. 24. 12:30","title":"Polónyi István: \"Hamis tényekre épül az oktatáspolitika\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]