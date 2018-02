[{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kórház orvos-igazgatója hangsúlyozta, elszigetelt esetről van szó.","shortLead":"A kórház orvos-igazgatója hangsúlyozta, elszigetelt esetről van szó.","id":"20180223_Kanyaros_beteget_apoltak_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4745b39-366a-4647-a994-b615ea4fe338","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Kanyaros_beteget_apoltak_Budapesten","timestamp":"2018. február. 23. 17:58","title":"Kanyarós beteget ápoltak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57113f1-044d-45b9-82c2-30aa0d160a7a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Rátelepszik-e a Jobbik azzal a péntek esti diáktüntetésre, hogy bejelentette, Vona Gábor és Dúró Dóra is részt vesz az eseményen? A szervezők szerint nem, ameddig nem jelennek meg a pártzászlók, pártlogók. ","shortLead":"Rátelepszik-e a Jobbik azzal a péntek esti diáktüntetésre, hogy bejelentette, Vona Gábor és Dúró Dóra is részt vesz...","id":"20180223_Ratelepedne_a_Jobbik_a_mai_diaktuntetesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b57113f1-044d-45b9-82c2-30aa0d160a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caae7695-7581-431d-9a55-145f772aec7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Ratelepedne_a_Jobbik_a_mai_diaktuntetesre","timestamp":"2018. február. 23. 12:19","title":"Rátelepedne a Jobbik a mai diáktüntetésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661e5a59-f558-4548-a636-bbd36b8e1bdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párizsi belváros egyik nagyáruháza (BHV) tetején ma zöldségek, színes gyümölcsöket hozó bokrok teremnek. Ez fura, de nem egyedi látvány a zord párizsi télben.","shortLead":"A párizsi belváros egyik nagyáruháza (BHV) tetején ma zöldségek, színes gyümölcsöket hozó bokrok teremnek. Ez fura, de...","id":"20180224_Mit_keres_a_repa_a_salata_meg_a_kaposzta_a_parizsi_haztetokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661e5a59-f558-4548-a636-bbd36b8e1bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c43ffa-9d23-4176-a7db-e8b270f50c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Mit_keres_a_repa_a_salata_meg_a_kaposzta_a_parizsi_haztetokon","timestamp":"2018. február. 24. 09:28","title":"Mit keres a répa, a saláta meg a káposzta a párizsi háztetőkön?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15dad04-732b-4d34-9f79-8149059c3dc0","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Mindent elvállal a „Putyin szakácsaként” ismertté vált Jevgenyij Prigozsin: álhírgyártó központokat hoz létre Szentpéterváron, orosz zsoldosokat toboroz szíriai munkára, eteti az iskolásokat és a katonaságot, s megszervezi az állami vezetők fogadásait. Vagyona már 45 milliárd forint körül jár, és nem foglakozik a személyét sújtó külföldi szankciókkal.","shortLead":"Mindent elvállal a „Putyin szakácsaként” ismertté vált Jevgenyij Prigozsin: álhírgyártó központokat hoz létre...","id":"20180223_Putyin_szakacsa_bortonbol_a_csucsra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15dad04-732b-4d34-9f79-8149059c3dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d559ee-80de-4e6b-abd0-545ab7ce09cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_Putyin_szakacsa_bortonbol_a_csucsra","timestamp":"2018. február. 23. 20:16","title":"Habony és Mészáros sehol nincs kavarásban Putyin szakácsához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rakétacsapások és légitámadások tucatjait hajtották végre a szíriai kormányerők péntek este óta Kelet-Gúta ellen, miközben az ENSZ Biztonsági Tanácsa a térségre kihirdetendő humanitárius tűzszünetről szóló határozat megszavazását többször is elnapolta.","shortLead":"Rakétacsapások és légitámadások tucatjait hajtották végre a szíriai kormányerők péntek este óta Kelet-Gúta ellen...","id":"20180224_Folytatodik_a_pokol_a_sziriai_KeletGutaban_kozel_felezer_civil_halott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff35c5b-214c-4948-8215-544525cd13ae","keywords":null,"link":"/vilag/20180224_Folytatodik_a_pokol_a_sziriai_KeletGutaban_kozel_felezer_civil_halott","timestamp":"2018. február. 24. 11:12","title":"Folytatódik a pokol a szíriai Kelet-Gútában, közel félezer civil halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az E.On a jövő hétre várható hideg időjárásra készülve felfüggeszti a kikapcsolásokat. ","shortLead":"Az E.On a jövő hétre várható hideg időjárásra készülve felfüggeszti a kikapcsolásokat. ","id":"20180223_Jon_a_hideg_az_EOn_most_nem_kapcsolja_ki_senkinel_az_aramot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4b511a-088a-44a9-a6a2-165a35f8251e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_Jon_a_hideg_az_EOn_most_nem_kapcsolja_ki_senkinel_az_aramot","timestamp":"2018. február. 23. 14:47","title":"Jön a hideg, az E.On most nem kapcsolja ki senkinél az áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755de360-5cb8-4e0d-8bb4-7c0783de7dfe","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), mint felszámoló a jogi eljárásai folyamán új információk birtokába jutott, amelyek ismeretében - a Quaestor és a Buda-Cash hitelezői érdekének védelmében - kereseteket nyújtott be a cégek felszámolásának megkezdése előtt a vállalkozásokat vezető személyekkel szemben.","shortLead":"A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), mint felszámoló a jogi eljárásai folyamán új információk...","id":"20180224_Quaestor_es_BudaCash_Ujabb_perek_indulnak_a_cegeket_a_bedoles_elott_iranyito_szemelyek_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=755de360-5cb8-4e0d-8bb4-7c0783de7dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3533bd6b-6f0b-44d0-8c48-6a46c1fa2c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_Quaestor_es_BudaCash_Ujabb_perek_indulnak_a_cegeket_a_bedoles_elott_iranyito_szemelyek_ellen","timestamp":"2018. február. 24. 18:37","title":"Quaestor és Buda-Cash: Újabb perek indulhatnak a cégeket a bedőlés előtt irányító személyek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e70972-9baf-4bd7-bf68-e0d50a4e38e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stephen King Az című, több mint ezeroldalas regényét a filmesek két részre bontották, és az első 500 oldal megfilmesítésének sikere után a múlt nyáron minden filmőrült azt próbálta megtippelni, hogy ki fogja felnőttkorukban eljátszani a rettentő bohóccal szembeszálló gyerekcsapat tagjait.","shortLead":"Stephen King Az című, több mint ezeroldalas regényét a filmesek két részre bontották, és az első 500 oldal...","id":"20180223_Jessica_Chastainnel_keszulhet_az_Az_masodik_resze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3e70972-9baf-4bd7-bf68-e0d50a4e38e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3e44b7-f18f-46cb-8ad1-78bb6419e392","keywords":null,"link":"/kultura/20180223_Jessica_Chastainnel_keszulhet_az_Az_masodik_resze","timestamp":"2018. február. 23. 15:44","title":"Jessica Chastainnel készülhet az Az második része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]