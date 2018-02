[{"available":true,"c_guid":"149455e6-05e4-4af7-a8ad-31ccf746c0e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A román gázvezeték-hálózatot kezelő állami vállalat, a Transgaz 60 millió eurós hitelt kapott az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD) a Bulgáriát, Romániát, Magyarországot és Ausztriát összekötő BRUA-gázvezeték első romániai szakaszának megépítésére.","shortLead":"A román gázvezeték-hálózatot kezelő állami vállalat, a Transgaz 60 millió eurós hitelt kapott az Európai Újjáépítési és...","id":"20180224_60_millio_euros_hitel_a_BRUAgazvezetek_romaniai_szakaszara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149455e6-05e4-4af7-a8ad-31ccf746c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa29b3d0-b949-4590-b7ff-bb002e171419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180224_60_millio_euros_hitel_a_BRUAgazvezetek_romaniai_szakaszara","timestamp":"2018. február. 24. 15:27","title":"60 millió eurós hitel a BRUA-gázvezeték romániai szakaszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93e2f07-d984-47de-a852-0e2cab057d8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáry Krisztián írt lábjegyzetet a magyar korcsolyacsapat aranyérméhez. 