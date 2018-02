[{"available":true,"c_guid":"026c6dd7-835a-479e-94c5-552c4c7dfa3c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Guillermo del Toro a róla elnevezett mozit a Guadalajarai Filmfesztiválon nyitja meg.","shortLead":"Guillermo del Toro a róla elnevezett mozit a Guadalajarai Filmfesztiválon nyitja meg.","id":"20180225_Mozit_neveztek_el_A_viz_erintese_rendezojerol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=026c6dd7-835a-479e-94c5-552c4c7dfa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b81795-5dcd-4704-87f8-4560db32b70b","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Mozit_neveztek_el_A_viz_erintese_rendezojerol","timestamp":"2018. február. 25. 16:31","title":"Mozit neveznek el A víz érintése rendezőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1470d021-228e-4eb0-9924-2a4a18598213","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban ismét többfelé várható havazás, az erős szélben hófúvás. Folytatódik a lehűlés, csütörtökön, a tavasz első napján néhol mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet, azután viszont melegedés kezdődik, a hét végén helyenként plusz 9 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban ismét többfelé várható havazás, az erős szélben hófúvás. Folytatódik a lehűlés, csütörtökön...","id":"20180225_Itt_van_a_tel_itt_van_ujra__mi_varhato_a_jovo_heten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1470d021-228e-4eb0-9924-2a4a18598213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7b04e4-b7cf-42af-911a-e9beccaa6115","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Itt_van_a_tel_itt_van_ujra__mi_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2018. február. 25. 15:43","title":"Itt van a tél, itt van újra - mi várható a jövő héten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52967b5a-77d9-4ab5-9619-c8c6f5adb162","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mongólia diplomáciai úton tiltakozott a japán kormánynál, amiért egy gyermekeknek szánt képregényben \"tiszteletlenül\" ábrázolták Dzsingisz kánt, a mongol birodalom megalapítóját.



","shortLead":"Mongólia diplomáciai úton tiltakozott a japán kormánynál, amiért egy gyermekeknek szánt képregényben \"tiszteletlenül\"...","id":"20180226_Dzsingisz_kanra_peniszt_rajzoltak_Mongolia_tiltakozik_Japannal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52967b5a-77d9-4ab5-9619-c8c6f5adb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600346a6-665e-4c1a-a230-4c2b65583887","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Dzsingisz_kanra_peniszt_rajzoltak_Mongolia_tiltakozik_Japannal","timestamp":"2018. február. 26. 10:10","title":"Dzsingisz kánra péniszt rajzoltak: Mongólia tiltakozik Japánnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jászai Mari tér és az Oktogon között szünetel a közlekedés, pótlóbusz közlekedik helyette. ","shortLead":"A Jászai Mari tér és az Oktogon között szünetel a közlekedés, pótlóbusz közlekedik helyette. ","id":"20180226_Nem_jar_egy_szakaszon_a_4es_6os","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd311ce-0fbd-4d02-b9d0-29c10c4c6f31","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Nem_jar_egy_szakaszon_a_4es_6os","timestamp":"2018. február. 26. 15:37","title":"Nem jár egy szakaszon a 4-es, 6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4192857c-e9e6-4bae-9fea-72334bd50686","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Dóra Dóra szerint a szocialisták már nem képviselnek erőt, az LMP esetében pedig komolytalan erőről van szó.","shortLead":"Dóra Dóra szerint a szocialisták már nem képviselnek erőt, az LMP esetében pedig komolytalan erőről van szó.","id":"20180226_Hodmezovasarhely_utan_is_nemet_mond_a_Jobbik_semmilyen_parttal_nem_targyalnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4192857c-e9e6-4bae-9fea-72334bd50686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88706d0-d7cb-4b1f-a789-b05955a2730d","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Hodmezovasarhely_utan_is_nemet_mond_a_Jobbik_semmilyen_parttal_nem_targyalnak","timestamp":"2018. február. 26. 17:03","title":"Hódmezővásárhely után is nemet mond a Jobbik: semmilyen párttal nem tárgyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Duplájára növeli a szívroham kockázatát, és a leszokást sem feltétlenül segíti. ","shortLead":"Duplájára növeli a szívroham kockázatát, és a leszokást sem feltétlenül segíti. ","id":"20180226_Az_ecigi_sokkal_veszelyesebb_mint_gondoltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c36384-a34b-4e5c-be33-6cdcc41253a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626a771b-aa04-41d1-bb15-7cedd2988e87","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Az_ecigi_sokkal_veszelyesebb_mint_gondoltak","timestamp":"2018. február. 26. 20:39","title":"Az e-cigi sokkal veszélyesebb, mint gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába a több hónapos csúszás, a kormány ellenőrzése mindent rendben talált a szigetszentmiklósi stadion építkezésén.","shortLead":"Hiába a több hónapos csúszás, a kormány ellenőrzése mindent rendben talált a szigetszentmiklósi stadion építkezésén.","id":"20180225_Hiaba_a_csuszas_ujabb_penz_jon_a_stadionra_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c91b07-306d-411c-aacc-1bacbaaa9041","keywords":null,"link":"/sport/20180225_Hiaba_a_csuszas_ujabb_penz_jon_a_stadionra_video","timestamp":"2018. február. 25. 19:32","title":"Hiába a csúszás, újabb pénz jön a stadionra (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csődöt jelentett a Weinstein Company, miután senki nem volt hajlandó megvásárolni a vállalatot.","shortLead":"Csődöt jelentett a Weinstein Company, miután senki nem volt hajlandó megvásárolni a vállalatot.","id":"20180226_Csodot_jelent_a_Weinstein_Company","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9cfa8a9-2e39-41f6-b9a4-6566acc49dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08bb6c8-102c-4cbc-98be-e048f51982a4","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Csodot_jelent_a_Weinstein_Company","timestamp":"2018. február. 26. 10:35","title":"Végleg ráomlik Harvey Weinstein cégére a zaklatási botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]