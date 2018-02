[{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatót az AWS nyerte, egy furcsa rockzenét játszó, mit játszó, zúzó zenekar, ők mennek az Eurovízióra, de ennél sokkal fontosabb hétvégi történés, hogy fellegvárában kapott ki a Fidesz. A kettőt együtt próbálta bemutatni Andy Vajna rádiójában Sebestyén Balázs és csapata.","shortLead":"A magyar válogatót az AWS nyerte, egy furcsa rockzenét játszó, mit játszó, zúzó zenekar, ők mennek az Eurovízióra, de...","id":"20180226_Sebestyen_Balazsek_az_Eurovizios_valogatoval_elemeztek_a_Fidesz_hodmezovasarhelyi_vereseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109f9121-104d-4ca8-a3b7-3aea8db46127","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Sebestyen_Balazsek_az_Eurovizios_valogatoval_elemeztek_a_Fidesz_hodmezovasarhelyi_vereseget","timestamp":"2018. február. 26. 13:38","title":"Sebestyén Balázsék az eurovíziós válogatóval elemezték a Fidesz hódmezővásárhelyi vereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 1-jétől a Windows Defender automatikusan törli majd a gépről azokat a programokat, amelyek csak azért küldenek (megtévesztő) üzenetet a felhasználónak, hogy azzal bírják rá a fizetésre.","shortLead":"Március 1-jétől a Windows Defender automatikusan törli majd a gépről azokat a programokat, amelyek csak azért küldenek...","id":"20180226_windows_10_frissites_windows_defender_scareware_virus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14aff27-0cf3-425e-9d21-ef9edbf92745","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_windows_10_frissites_windows_defender_scareware_virus","timestamp":"2018. február. 26. 07:02","title":"3 nap van hátra: csütörtökön fontos változás jön a Windowsba – önnek is sokat spórolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41790715-7432-4141-b9f2-852836aa7325","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly lépésre szánták el magukat az EU-hatóságok: bezáratják azt a lettországi pénzintézetet, az ABLV Bankot, amely amerikai vádak szerint Észak-Koreához köthető, sokmillió dolláros pénzmosási akcióban vállalt komoly szerepet. Az ABLV-ügy mellett az is megrengette Lettországot, hogy vesztegetési kísérlettel vádolják Ilmars Rimsevics lett központi banki elnököt.","shortLead":"Komoly lépésre szánták el magukat az EU-hatóságok: bezáratják azt a lettországi pénzintézetet, az ABLV Bankot, amely...","id":"20180225_Lettorszag__tovabb_hompolyog_a_bankbotrany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41790715-7432-4141-b9f2-852836aa7325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767afb75-0f64-42dd-9d60-120871ab0999","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Lettorszag__tovabb_hompolyog_a_bankbotrany","timestamp":"2018. február. 25. 09:55","title":"Lettország – tovább hömpölyög a bankbotrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a0370c-791c-46c0-b146-aa689452681a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok szempontból hasznos játék a Minecraft, hiszen egyfelől remek stresszoldó, másrészt kiváló társ a programozás alapjainak elsajátításához. Most újabb téren hasznosították: elkészítették vele a hírek szerint a valóságban is megtalálható atombunkerek játékbeli mását.","shortLead":"Sok szempontból hasznos játék a Minecraft, hiszen egyfelől remek stresszoldó, másrészt kiváló társ a programozás...","id":"20180226_nuklearis_haboru_pentagon_bunker_minecraft","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a0370c-791c-46c0-b146-aa689452681a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25595e46-213a-4997-910d-68d11e22b469","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_nuklearis_haboru_pentagon_bunker_minecraft","timestamp":"2018. február. 26. 12:03","title":"Kíváncsi, hova bújna Putyin és Trump egy nuklerális háború esetén? Itt még be is kukkanthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy cég webáruház nyitására kapott uniós támogatást, a szerződésben vállalta, hogy a saját erő egy részét bankhitelből fedezi, továbbá mindenben együttműködik a közreműködő szervezettel. Mindkét kötelezettségét megszegte, teljes lett a bukás.","shortLead":"Egy cég webáruház nyitására kapott uniós támogatást, a szerződésben vállalta, hogy a saját erő egy részét bankhitelből...","id":"20180226_Ilyen_is_van_visszavettek_az_unios_tamogatast_egy_magyar_cegtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0f9728-b2eb-4fa8-8d24-9c5fe3d969f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Ilyen_is_van_visszavettek_az_unios_tamogatast_egy_magyar_cegtol","timestamp":"2018. február. 26. 11:21","title":"Ilyen is van: visszavették az uniós támogatást egy magyar cégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c762ed-6fff-4be2-8fb8-00e602345ac2","c_author":"Kovács Gellért","category":"elet","description":"Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró harmadik közös munkája értékes, szép film. Odaadással és szívből teljesíti, amit a tavalyi Gulág-emlékév megkívánt tőle. Örök tél. Kritika.","shortLead":"Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró harmadik közös munkája értékes, szép film. Odaadással és szívből...","id":"20180224_Orok_tel_Kobli_Norbert_Szasz_Attila_Gera_Marina_Dobrosi_Laura_Kiss_Diana_Magdolna_Kurta_Nike_Farkas_Franciska_Csanyi_Sandor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c762ed-6fff-4be2-8fb8-00e602345ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c52b1d-86e4-4ed7-af32-89fb1de2cd3c","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Orok_tel_Kobli_Norbert_Szasz_Attila_Gera_Marina_Dobrosi_Laura_Kiss_Diana_Magdolna_Kurta_Nike_Farkas_Franciska_Csanyi_Sandor","timestamp":"2018. február. 24. 20:00","title":"Ennél okosabban aligha lehetne mesélni a málenkij robotról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c47bd88-867f-4b19-ba0f-9870f79cb290","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A város keleti részében történt a detonáció, a beszámolók szerint még a robbanástól több utcányira is megremegtek a házak. Az eset a rendőrség szerint nem terrorcselekmény. ","shortLead":"A város keleti részében történt a detonáció, a beszámolók szerint még a robbanástól több utcányira is megremegtek...","id":"20180225_robbanas_leicesterben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c47bd88-867f-4b19-ba0f-9870f79cb290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8771f2-1cc6-4548-8bb6-f057fcfd446f","keywords":null,"link":"/vilag/20180225_robbanas_leicesterben","timestamp":"2018. február. 25. 21:22","title":"Nem terrorcselekmény a leicesteri robbanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f25d5bc-a2e4-4124-aed9-f8dee52e1f59","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"Azt, hogy az AWS nyeri az idei eurovíziós dalválogatót, nem nagyon, sőt, nagyon nem láttuk jönni. De nem is ez a legérdekesebb A Dalban, sőt, nem is A Dal maga az érdekes, hanem valami más.","shortLead":"Azt, hogy az AWS nyeri az idei eurovíziós dalválogatót, nem nagyon, sőt, nagyon nem láttuk jönni. De nem is...","id":"20180225_A_Dal_donto_2018_AWS_Viszlat_nyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f25d5bc-a2e4-4124-aed9-f8dee52e1f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141a762f-5f93-4946-ba22-a2294eee46af","keywords":null,"link":"/elet/20180225_A_Dal_donto_2018_AWS_Viszlat_nyar","timestamp":"2018. február. 25. 08:59","title":"Viszlát, nyál? - ez volt A Dal döntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]