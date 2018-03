Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8955e0ed-5154-43a0-b399-5c9f166119c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan indul a gyártása a német alapú, de magyar felépítményű buszoknak. ","shortLead":"Hamarosan indul a gyártása a német alapú, de magyar felépítményű buszoknak. ","id":"20180228_debrecen_buszgyar_refrom_500","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8955e0ed-5154-43a0-b399-5c9f166119c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b87fe37-f2db-4216-82d4-cd5012cfbb1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_debrecen_buszgyar_refrom_500","timestamp":"2018. február. 28. 15:16","title":"Évente 1200 jármű is jöhet majd az új debreceni buszgyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"A recept a következő: népszavazást kell csinálni a választásból. Vélemény.","shortLead":"A recept a következő: népszavazást kell csinálni a választásból. Vélemény.","id":"20180228_orban_takarodj_gomperz_hodmezovasarhely","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa1327-d50c-4e98-912e-3b1cae9391c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_orban_takarodj_gomperz_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. február. 28. 09:09","title":"Amikor azt üzenik: Orbán, takarodj!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A hvg.hu birtokába került egy felmérés a miniszterelnök-jelöltek, listavezetők, valamint pártelnökök népszerűségéről, ismertségéről és alkalmasságáról. Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki politikus, de nemcsak ismertségben, hanem népszerűségben is messze van Orbántól. Az ellenzéki jelöltek alkalmasságban egymás mellett állnak.","shortLead":"A hvg.hu birtokába került egy felmérés a miniszterelnök-jelöltek, listavezetők, valamint pártelnökök népszerűségéről...","id":"20180228_Karacsony_Gergely_MSZP_Fidesz_Jobbik_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0da4c6-ffbe-49f0-8641-9d45c0db3a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Karacsony_Gergely_MSZP_Fidesz_Jobbik_valasztas","timestamp":"2018. február. 28. 20:00","title":"Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki, de alig tartják alkalmasabbnak ellenfeleinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330204db-5dcd-4449-abd7-0fb06b7f184a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszer már megfutott, hogy a miniszterelnök a helyi fideszest alázta, most újra előkerült a megjegyzés.","shortLead":"Egyszer már megfutott, hogy a miniszterelnök a helyi fideszest alázta, most újra előkerült a megjegyzés.","id":"20180227_orbantol_kolcsonzott_mondattal_egetik_egerben_nyitrai_zsoltot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=330204db-5dcd-4449-abd7-0fb06b7f184a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d708d-f4f2-4646-9052-afd929760e00","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_orbantol_kolcsonzott_mondattal_egetik_egerben_nyitrai_zsoltot","timestamp":"2018. február. 27. 21:52","title":"Orbántól kölcsönzött mondattal égetik Egerben Nyitrai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemi erőszak áldozatai számára hoztak létre alapítványt francia színésznők. Az interneten a #MaintenantOnAgit (Most cselekszünk) hashtaggel szólították fel a projekt támogatóit az adományozásra. A támogatók között van François Hollande élettársa és Vanessa Paradis is.","shortLead":"Nemi erőszak áldozatai számára hoztak létre alapítványt francia színésznők. Az interneten a #MaintenantOnAgit (Most...","id":"20180228_Segito_kezet_nyujtanak_a_szexualis_zaklatas_aldozatainak_a_francia_szinesznok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3d4eb1-9a1c-49ac-927a-ce6835acd174","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Segito_kezet_nyujtanak_a_szexualis_zaklatas_aldozatainak_a_francia_szinesznok","timestamp":"2018. február. 28. 16:08","title":"Segítő kezet nyújtanak a szexuális zaklatás áldozatainak a francia színésznők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac284402-39ee-43c1-875e-8145c2f8e508","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró harmadik közös munkája most egy hétig legálisan elérhető a neten.","shortLead":"Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró harmadik közös munkája most egy hétig legálisan elérhető a neten.","id":"20180227_Egy_hetig_ingyen_nezhetjuk_az_Orok_tel_cimu_filmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac284402-39ee-43c1-875e-8145c2f8e508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1669f508-b9fe-49f9-a90a-2fb8ddd8522c","keywords":null,"link":"/kultura/20180227_Egy_hetig_ingyen_nezhetjuk_az_Orok_tel_cimu_filmet","timestamp":"2018. február. 27. 10:52","title":"Egy hétig ingyen nézhetjük az Örök tél című filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f6a21a-f9cd-4d55-bfb6-cd54e30deabd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem klasszikus belföldi járatról van szó, de akár újdonságnak is tekinthető.\r

","shortLead":"Egyelőre nem klasszikus belföldi járatról van szó, de akár újdonságnak is tekinthető.\r

","id":"20180227_nyaron_lesz_itthon_olyan_legi_jarat_ami_budapestrol_debrecenbe_megy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f6a21a-f9cd-4d55-bfb6-cd54e30deabd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3436f2e6-6686-4ba9-a22c-f6b00fbbc65e","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_nyaron_lesz_itthon_olyan_legi_jarat_ami_budapestrol_debrecenbe_megy","timestamp":"2018. február. 27. 15:38","title":"Nyáron lesz itthon olyan légi járat, ami Budapestről Debrecenbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af28887-0251-48bf-a877-83fc82e936f9","c_author":"","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Így már könnyebb lesz lekoppintani a dizájnt A szolgálólány meséje, az Agymenők vagy a Jóbarátok sorozatból.","shortLead":"Így már könnyebb lesz lekoppintani a dizájnt A szolgálólány meséje, az Agymenők vagy a Jóbarátok sorozatból.","id":"20180227_Sorozatfuggoknek_kotelezo__itt_a_kedvencek_konyhajanak_alaprajza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4af28887-0251-48bf-a877-83fc82e936f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de4503d-4099-41b8-b0c3-de98bd523fad","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180227_Sorozatfuggoknek_kotelezo__itt_a_kedvencek_konyhajanak_alaprajza","timestamp":"2018. február. 27. 12:24","title":"Sorozatfüggöknek kötelező – itt a kedvencek konyhájának alaprajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]