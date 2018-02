A Kevin Spacey Foundation befejezi működését Nagy-Britanniában az Oscar-díjas amerikai színészt ért szexuális zaklatási vádak miatt. Az alapítvány kedden jelentette be a honlapján, hogy az igazgatóság döntése szerint a szervezet működése a „továbbiakban nem kivitelezhető”.

Az alapítvány fiatal tehetségeket karolt fel és biztosított számukra képzést, valamint egyéb támogatást a karrierjük beindításához.

Spacey több szálon is kötődik Nagy-Britanniához, ahol tizenegy éven át volt a londoni Old Vic színház művészeti igazgatója. A tekintélyes londoni intézmény vezetése tavaly novemberben jelentette be, hogy a színházból húsz ember vádolta meg szexuális zaklatással Kevin Spaceyt. A londoni rendőrség pedig januárban arról számolt be, hogy három állítólagos szexuális zaklatási ügyben nyomoz a Kártyavár című sorozat egykori sztárja ellen.

A Kevin Spacey Alapítvány szerdán fejezi be hivatalosan a működését.