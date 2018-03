Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vesztegetéssel és hatalommal való visszaéléssel vádolják a bukott elnököt.","shortLead":"Vesztegetéssel és hatalommal való visszaéléssel vádolják a bukott elnököt.","id":"20180227_Harminc_ev_bortont_is_kaphat_DelKorea_volt_elnoke_korrupcioert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2c14c3-3830-4c8d-bebe-92f9b9fead5b","keywords":null,"link":"/vilag/20180227_Harminc_ev_bortont_is_kaphat_DelKorea_volt_elnoke_korrupcioert","timestamp":"2018. február. 27. 07:40","title":"Harminc év börtönt is kaphat Dél-Korea volt elnöke korrupcióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dacdeb-d49e-4588-93bc-1c41e8cf11c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel is élesen kritizálta a legnagyobb németországi ételbank döntését, miszerint külföldieknek nem juttatnak az ingyenételből.","shortLead":"Angela Merkel is élesen kritizálta a legnagyobb németországi ételbank döntését, miszerint külföldieknek nem juttatnak...","id":"20180228_Nacik__csak_a_nemeteknek_jar_az_etelbank","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3dacdeb-d49e-4588-93bc-1c41e8cf11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f847bb9-ec8c-490c-a90c-a20080a4e6f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_Nacik__csak_a_nemeteknek_jar_az_etelbank","timestamp":"2018. február. 28. 10:57","title":"„Nácik” – csak a németeknek jár az ételbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit. A legfrissebb adatok alapján az egyik trójai nagyon divatba jött: az elmúlt hetekben minden 4-5. vírusfertőzést ez okozott.","shortLead":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk...","id":"20180227_eset_virustoplista_2018_januar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff7991a-0753-4b9c-b325-ca2f9be816aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_eset_virustoplista_2018_januar","timestamp":"2018. február. 27. 08:03","title":"Nagyon agresszíven fertőzi a PC-ket egy vírus – mutatjuk, mik a jelei annak, ha az ön gépén is betalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Két bolti pénztáros szerint az Alaptörvénybe ütközik a vasárnapi nyitvatartás újra engedélyezése, de az Alkotmánybíróság nem hajlandó érdemben megvizsgálni a panaszukat.","shortLead":"Két bolti pénztáros szerint az Alaptörvénybe ütközik a vasárnapi nyitvatartás újra engedélyezése, de...","id":"20180227_Alkotmanybirosag_a_vasarnapi_nyitvatartas_nem_alkotmanyossagi_kerdes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcbc315-d93d-4b16-a408-d8a77708b933","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Alkotmanybirosag_a_vasarnapi_nyitvatartas_nem_alkotmanyossagi_kerdes","timestamp":"2018. február. 27. 18:15","title":"Alkotmánybíróság: a vasárnapi nyitvatartás nem alkotmányossági kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2886d228-fefb-4ccb-9cfd-87c2c9fcc96e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek tartja a 2012-ben hozott, a kisebbségeknek kedvező, nyelvhasználatot szabályozó törvényt. ","shortLead":"Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek tartja a 2012-ben hozott, a kisebbségeknek kedvező, nyelvhasználatot...","id":"20180228_Az_ukran_alkotmanybirosag_kimondta_a_kisebbsegi_nyelvek_vegiteletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2886d228-fefb-4ccb-9cfd-87c2c9fcc96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ccc527-bf0f-47e9-ba25-3a2f425bc2ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180228_Az_ukran_alkotmanybirosag_kimondta_a_kisebbsegi_nyelvek_vegiteletet","timestamp":"2018. február. 28. 20:53","title":"Az ukrán alkotmánybíróság kimondta a kisebbségi nyelvek végítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81395352-cede-4051-8146-163811fa5281","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Lemond elnöki tisztségéről David René de Rothschild, helyét fia, Alexandre veszi át. Tervei szerint a Rothschild név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez.","shortLead":"Lemond elnöki tisztségéről David René de Rothschild, helyét fia, Alexandre veszi át. Tervei szerint a Rothschild név...","id":"20180227_Nagyobb_reszesedesre_vagyik_az_europai_tokebefektetesekbol_a_fiatal_Rothschild","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81395352-cede-4051-8146-163811fa5281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848d7fec-3c81-45e3-ab66-23ba5937b8f5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180227_Nagyobb_reszesedesre_vagyik_az_europai_tokebefektetesekbol_a_fiatal_Rothschild","timestamp":"2018. február. 27. 11:16","title":"Nagyobb részesedésre vágyik az európai tőkebefektetésekből a fiatal Rothschild","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összegyűjtötték, mi a tennivalója annak, aki nem forintban kapja a fizetését.","shortLead":"Összegyűjtötték, mi a tennivalója annak, aki nem forintban kapja a fizetését.","id":"20180227_Kulfoldrol_kap_fizetest_de_itthon_adozna_Mutatjuk_mire_figyeljen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5616e2-8447-4627-8355-bf13d5522ede","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Kulfoldrol_kap_fizetest_de_itthon_adozna_Mutatjuk_mire_figyeljen","timestamp":"2018. február. 27. 08:37","title":"Külföldről kap fizetést, de itthon adózna? Mutatjuk, mire figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bcae73-67db-4767-a8a5-22b515b3a58e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marek Madaric azt mondta, emberileg nem tud beletörődni egy újságíró megölésébe, és elképzelhetetlennek tartja, hogy a továbbiakban nyugodtan üljön a miniszteri székben. ","shortLead":"Marek Madaric azt mondta, emberileg nem tud beletörődni egy újságíró megölésébe, és elképzelhetetlennek tartja...","id":"20180228_Az_ujsagirogyilkossag_miatt_lemondott_a_szlovak_kulturalis_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bcae73-67db-4767-a8a5-22b515b3a58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b491c2-4709-46d0-bf99-9a0c56c8f391","keywords":null,"link":"/vilag/20180228_Az_ujsagirogyilkossag_miatt_lemondott_a_szlovak_kulturalis_miniszter","timestamp":"2018. február. 28. 21:55","title":"Az újságíró-gyilkosság miatt lemondott a szlovák kulturális miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]