Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d36bb190-a560-413a-8e41-0c209d36a219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai sofőrje azt hitte, büntetlenül kerülheti ki a feltorlódott kocsisort. Nem jött be a számítása.","shortLead":"A Hyundai sofőrje azt hitte, büntetlenül kerülheti ki a feltorlódott kocsisort. Nem jött be a számítása.","id":"20180302_instant_karma_elozes_szabalytalan_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36bb190-a560-413a-8e41-0c209d36a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f7cec2-e9be-454f-bdd8-fdeb54764586","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_instant_karma_elozes_szabalytalan_autos_video","timestamp":"2018. március. 02. 04:01","title":"Instant karma: agresszíven előzött a szabálytalan sofőr, azonnal ráfázott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7c987d-e97d-4a8b-aa14-2dee60c6c621","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az energiaügyi államtitkárnak láthatóan van véleménye a lovakról és a történelemről is. ","shortLead":"Az energiaügyi államtitkárnak láthatóan van véleménye a lovakról és a történelemről is. ","id":"20180302_A_nap_amikor_az_energiaugyi_allamtitkar_a_lovas_magyar_nemzetrol_nyilatkozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f7c987d-e97d-4a8b-aa14-2dee60c6c621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a01f87e-8227-485d-8fe6-ba655e5fc234","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_A_nap_amikor_az_energiaugyi_allamtitkar_a_lovas_magyar_nemzetrol_nyilatkozik","timestamp":"2018. március. 02. 13:16","title":"A nap, amikor az energiaügyi államtitkár a lovas magyar nemzetről nyilatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b98104-3521-4c2a-9101-4e272053424f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Operettszínház közleményben tudatta, mi lett a belső vizsgálat eredménye a korábban felfüggesztett rendező, Kerényi Miklós Gábor ügyében.","shortLead":"A Budapesti Operettszínház közleményben tudatta, mi lett a belső vizsgálat eredménye a korábban felfüggesztett rendező...","id":"20180301_Lezarult_a_belso_vizsgalat_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kero_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b98104-3521-4c2a-9101-4e272053424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49340145-fc2c-4d53-b1db-575383739f76","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Lezarult_a_belso_vizsgalat_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kero_ugyeben","timestamp":"2018. március. 01. 19:52","title":"Feljelentés nem volt, lezárult a belső vizsgálat Kerényi Miklós Gábor ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defb61-05e2-4944-a962-4ed33a62bc2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Viszonylag rövid időn belül több ország is kifejleszti a mostaniaknál ötször-hatszor gyorsabb repülőket, de mint azt épp az oroszok minapi bejelentése jelzi, az új technológia a fegyverkezési versenyt is felpörgetheti.","shortLead":"Viszonylag rövid időn belül több ország is kifejleszti a mostaniaknál ötször-hatszor gyorsabb repülőket, de mint azt...","id":"201809__hiperszonikus_repules__fegyverkezesi_verseny__ezer_celsius__egyik_labam_itt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54defb61-05e2-4944-a962-4ed33a62bc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c94572b-f8b7-4061-8bc0-60026f811f2c","keywords":null,"link":"/tudomany/201809__hiperszonikus_repules__fegyverkezesi_verseny__ezer_celsius__egyik_labam_itt","timestamp":"2018. március. 03. 09:00","title":"Hiperszonikus repülés: már nemcsak a levegőbe beszélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a357aa-96c0-4e00-a7e2-7fbac6d53bb9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Talán erre a nyilatkozatra szokás azt mondani, hogy nem láttuk jönni.","shortLead":"Talán erre a nyilatkozatra szokás azt mondani, hogy nem láttuk jönni.","id":"20180302_A_Videoton_szerbje_szerint_ot_ev_mulva_olyan_szintu_foci_lesz_itt_mint_Puskas_idejen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a357aa-96c0-4e00-a7e2-7fbac6d53bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16271c10-0d30-4862-af13-1df27c6bc832","keywords":null,"link":"/sport/20180302_A_Videoton_szerbje_szerint_ot_ev_mulva_olyan_szintu_foci_lesz_itt_mint_Puskas_idejen","timestamp":"2018. március. 02. 14:08","title":"A Videoton szerbje szerint öt év múlva olyan szintű foci lesz itt, mint Puskás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a7fbe8-23cb-449f-9256-c026c71cda1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez volt a legszomorúbb hét a világ 500 leggazdagabb emberének.","shortLead":"Ez volt a legszomorúbb hét a világ 500 leggazdagabb emberének.","id":"20180302_Warren_Buffet_feleslegesen_aggodott_hogy_nem_tudja_mibe_fektetni_a_penzet__par_nap_alatt_1000_milliardot_vesztett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a7fbe8-23cb-449f-9256-c026c71cda1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98f708-e484-4aa8-a431-adfe2ebe6247","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Warren_Buffet_feleslegesen_aggodott_hogy_nem_tudja_mibe_fektetni_a_penzet__par_nap_alatt_1000_milliardot_vesztett","timestamp":"2018. március. 02. 13:20","title":"Warren Buffet feleslegesen aggódott, hogy nem tudja mibe fektetni a pénzét – pár nap alatt majdnem 4 milliárd dollárt vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2020e5cc-0171-4738-9750-5d4b28014f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfélszeresére drágultak a banki költségek az adó miatt.","shortLead":"Másfélszeresére drágultak a banki költségek az adó miatt.","id":"20180302_Megszuntetne_az_OTP_elnoke_a_tranzakcios_illeteket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2020e5cc-0171-4738-9750-5d4b28014f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da9ae2c-cac5-4a11-95db-28d6375bbe9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_Megszuntetne_az_OTP_elnoke_a_tranzakcios_illeteket","timestamp":"2018. március. 02. 20:01","title":"Megszüntetné az OTP elnöke a tranzakciós illetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Melyek a határozott időtartamú munkaviszony előnyei és hátrányai? Hány alkalommal lehet jogszerűen meghosszabbítani? A várandós nő munkaviszonya megszűnik a határozott idő lejártával? Ezekre a kérdésekre gyűjtötte össze a válaszokat az Adózóna.","shortLead":"Melyek a határozott időtartamú munkaviszony előnyei és hátrányai? Hány alkalommal lehet jogszerűen meghosszabbítani...","id":"20180302_Hatarozott_ideju_munkaszerzodese_van_Azt_sem_lehet_a_vegtelensegig_megujitgatni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ea785b-d35e-4c30-b546-8905ad09de60","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Hatarozott_ideju_munkaszerzodese_van_Azt_sem_lehet_a_vegtelensegig_megujitgatni","timestamp":"2018. március. 02. 10:46","title":"Határozott idejű munkaszerződése van? Azt sem lehet a végtelenségig megújítgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]