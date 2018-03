Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A múlt héten a Paks kért segítséget a szurkolóktól, most Kispesten kellenek a hólapátosok. ","shortLead":"A múlt héten a Paks kért segítséget a szurkolóktól, most Kispesten kellenek a hólapátosok. ","id":"20180302_honved_palya_holapatolas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7ea0b1-ee8d-4e4e-9a29-9efa3d027aa0","keywords":null,"link":"/sport/20180302_honved_palya_holapatolas","timestamp":"2018. március. 02. 18:44","title":"Most a Honvéd pályájára keresnek hólapátolni vágyó drukkereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Melyek a határozott időtartamú munkaviszony előnyei és hátrányai? Hány alkalommal lehet jogszerűen meghosszabbítani? A várandós nő munkaviszonya megszűnik a határozott idő lejártával? Ezekre a kérdésekre gyűjtötte össze a válaszokat az Adózóna.","shortLead":"Melyek a határozott időtartamú munkaviszony előnyei és hátrányai? Hány alkalommal lehet jogszerűen meghosszabbítani...","id":"20180302_Hatarozott_ideju_munkaszerzodese_van_Azt_sem_lehet_a_vegtelensegig_megujitgatni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ea785b-d35e-4c30-b546-8905ad09de60","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Hatarozott_ideju_munkaszerzodese_van_Azt_sem_lehet_a_vegtelensegig_megujitgatni","timestamp":"2018. március. 02. 10:46","title":"Határozott idejű munkaszerződése van? Azt sem lehet a végtelenségig megújítgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tóbiás rekorder abban, hogy rendszeresen legelsőként érkezik haza.","shortLead":"Tóbiás rekorder abban, hogy rendszeresen legelsőként érkezik haza.","id":"20180303_Megerkezett_Afrikabol_Tobias_a_golya_most_mar_a_tavasznak_is_jonnie_kell","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efd162d3-d01c-4b91-9db3-a41e2fe3ef23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc53be-40be-4e6d-bc3f-2b98d27d91d4","keywords":null,"link":"/elet/20180303_Megerkezett_Afrikabol_Tobias_a_golya_most_mar_a_tavasznak_is_jonnie_kell","timestamp":"2018. március. 03. 09:37","title":"Megérkezett Afrikából Tóbiás, a gólya, most már a tavasznak is jönnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82abc46-3839-4e19-ab0c-446d8d4dcfd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A plafont verdesi: a lehetséges 100 pontból 99-et bezsebelt a Samsung Galaxy S9+ kamerája a DxOMark tesztjeiben.","shortLead":"A plafont verdesi: a lehetséges 100 pontból 99-et bezsebelt a Samsung Galaxy S9+ kamerája a DxOMark tesztjeiben.","id":"20180302_samsung_galaxy_s9_plus_a_legjobb_mobilkamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82abc46-3839-4e19-ab0c-446d8d4dcfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa91db45-4ecc-4278-b99a-50bcfb005c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_samsung_galaxy_s9_plus_a_legjobb_mobilkamera","timestamp":"2018. március. 02. 10:00","title":"100-ból 99 pontot kapott: megvan, melyik telefonra került minden idők legjobb mobilkamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A téma természetesen a migránshelyzet, de az anyagokhoz használt képeknek még csak köze sincs a bevándorlókhoz, és a portál által beállítani próbált helyszínekhez. ","shortLead":"A téma természetesen a migránshelyzet, de az anyagokhoz használt képeknek még csak köze sincs a bevándorlókhoz, és...","id":"20180301_Durva_ferditeskampanyba_kezdett_a_kormanykedvenc_Origo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d57ecc7-a95a-4d4f-a413-45719aa9122b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d756dcd5-866e-4424-9a95-57742e0f4ad3","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Durva_ferditeskampanyba_kezdett_a_kormanykedvenc_Origo","timestamp":"2018. március. 01. 19:30","title":"Durva ferdítéskampányba kezdett a kormánykedvenc Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Megnéztük azt a levelet, amelyben Hódmezővásárhely észrevételeket fűzött az OLAF megkeresésére még októberben, és amiről Lázár János úgy vélekedett, hogy az OLAF azt úgy sem fogja beépíteni a végső jelentésébe. Az nyolc megállapításából négyre reagáltak, most kiderült, hogy ezek zöme elírásra figyelmeztette az európai hivatalt. Például, hogy nem 2011. május 05-én, hanem 04-én írták alá a szerződést, vagy nem pontosan írták le egy cég nevét.","shortLead":"Megnéztük azt a levelet, amelyben Hódmezővásárhely észrevételeket fűzött az OLAF megkeresésére még októberben, és...","id":"20180302_OLAF_valasz_level_hodmezovasarhely_Elios","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb772d3-3255-4dd0-b66d-f65169987aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c960717a-f36d-44a8-ab90-848c9f5c4d54","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_OLAF_valasz_level_hodmezovasarhely_Elios","timestamp":"2018. március. 02. 17:31","title":"Itt az OLAF-nak írt hódmezővásárhelyi válasz, nincs benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Orbán pedig az országépítő IV. Béláról mintázott aranyérmet kapott.","shortLead":"Orbán pedig az országépítő IV. Béláról mintázott aranyérmet kapott.","id":"20180302_Pocs_Janos_azzal_viccelt_Jezus_magyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ded3a5-6bd3-4f84-8678-0487f85491f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92365805-6f68-4d25-8aac-2054c9c308ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Pocs_Janos_azzal_viccelt_Jezus_magyar","timestamp":"2018. március. 02. 14:16","title":"Pócs János azzal viccelt, Jézus magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte négy év alatt megháromszorozódott a tényellenőrző szervezetek száma. A szorzás a hazai viszonyokra is igaz, de csak azért, mert a nulla bármennyivel szorozva ugyanannyi marad.","shortLead":"Világszerte négy év alatt megháromszorozódott a tényellenőrző szervezetek száma. A szorzás a hazai viszonyokra is igaz...","id":"20180302_reporters_lab_tenyelenorzo_szervezetek_weboldalak_kamuhirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd0bf1b-f454-4b50-9abe-47fcf5e6c727","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_reporters_lab_tenyelenorzo_szervezetek_weboldalak_kamuhirek","timestamp":"2018. március. 02. 00:03","title":"Igény? Az volna rá. – Fájóan hiányoznak Magyarországról a tényeket ellenőrző weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]