Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2298ec48-8c9b-4ad8-bb51-eaafacc6d14d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa szerte eddig 59 ember életét követelte a hideg és a hóesés, a legtöbben, 23-an Lengyelországban haltak meg.","shortLead":"Európa szerte eddig 59 ember életét követelte a hideg és a hóesés, a legtöbben, 23-an Lengyelországban haltak meg.","id":"20180302_Tomeges_fagyhalal_Europaban__tamad_a_sziberiai_medve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2298ec48-8c9b-4ad8-bb51-eaafacc6d14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5923f6-f467-4a1a-b1e2-63005dcf72f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Tomeges_fagyhalal_Europaban__tamad_a_sziberiai_medve","timestamp":"2018. március. 02. 20:20","title":"Tömeges fagyhalál Európában – támad a szibériai medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Deutsch_allatos_hasonlattal_uzent_Karacsony_Gergelynek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ad26039-b52a-4ea8-89c1-984a68a1bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1037d00-89b3-4a73-8fa6-4197aad7eb5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Deutsch_allatos_hasonlattal_uzent_Karacsony_Gergelynek","timestamp":"2018. március. 03. 17:25","title":"Deutsch állatos hasonlattal üzent Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cdf2e-119e-48a7-b96f-72d9d7c866d3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kórházba került az a bíró, akit egy versenyző elütött az apeldoorni pályakerékpáros világbajnokság pénteki versenynapján.","shortLead":"Kórházba került az a bíró, akit egy versenyző elütött az apeldoorni pályakerékpáros világbajnokság pénteki...","id":"20180302_birot_gazolt_a_versenyzo_a_palyabringavilagbajnoksagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330cdf2e-119e-48a7-b96f-72d9d7c866d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5a9ccf-7f7b-44f6-9128-daaafef35bbf","keywords":null,"link":"/sport/20180302_birot_gazolt_a_versenyzo_a_palyabringavilagbajnoksagon","timestamp":"2018. március. 02. 17:25","title":"Bírót gázolt a versenyző a pályabringa-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8dfc4-e039-4bbe-b302-a26576e3c1d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén sem került magyar alkotás a listára, és erre akár büszkék is lehetünk. A hagyományokhoz híven az Oscar előtt egy nappal kiosztották az Arany Málnákat.","shortLead":"Idén sem került magyar alkotás a listára, és erre akár büszkék is lehetünk. A hagyományokhoz híven az Oscar előtt...","id":"20180303_Tapsoljuk_meg_Vajnat_ezt_a_dijat_meg_sosem_nyerte_magyar_film","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d8dfc4-e039-4bbe-b302-a26576e3c1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763371e-53ed-4f65-bdc9-ad305cd109b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_Tapsoljuk_meg_Vajnat_ezt_a_dijat_meg_sosem_nyerte_magyar_film","timestamp":"2018. március. 03. 17:37","title":"Tapsoljuk meg Vajnát: ezt a díjat még sosem nyerte magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár konkrétumokat továbbra sem tudni, az már bizonyos, hogy hajtogatható kijelzőjű, titokzatos Samsung Galaxy telefon valóban létezik. Az ezzel kapcsolatos kételyeket maga a vállalat mobilos iparágát vezető DJ Koh oszlotta el egy vele készült interjú során Barcelonában. ","shortLead":"Bár konkrétumokat továbbra sem tudni, az már bizonyos, hogy hajtogatható kijelzőjű, titokzatos Samsung Galaxy telefon...","id":"20180303_samsung_osszehajthato_telefon_galaxy_x_dj_koh","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092af826-4af5-4a9b-a326-bc6a2521feb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180303_samsung_osszehajthato_telefon_galaxy_x_dj_koh","timestamp":"2018. március. 03. 08:03","title":"Óriásit durranthat a Samsung, amikor piacra dobja: valóban létezik a hajtogatható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720d342f-59ad-4a5d-8f0b-60abe55f3d0a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A rangidős osztrák aukciósház negyedévenkénti „nagyheteiről” tavaly rendre tudósítottunk, így a 2017-es év rekorderei jórészt ismertek olvasóink előtt. Lapunk terjedelmi korlátai miatt azonban néhány jelentős leütés kimaradt, így ezekről most összefoglaló cikkünkben adunk számot. ","shortLead":"A rangidős osztrák aukciósház negyedévenkénti „nagyheteiről” tavaly rendre tudósítottunk, így a 2017-es év rekorderei...","id":"20180302_Arveresi_rekordok_Schiele_a_csucson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=720d342f-59ad-4a5d-8f0b-60abe55f3d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135c94b0-a90c-427b-9d71-1bde242ec846","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180302_Arveresi_rekordok_Schiele_a_csucson","timestamp":"2018. március. 02. 14:34","title":"Árverési rekordok, Schiele a csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester a Facebookon közvetítette az eseményt.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester a Facebookon közvetítette az eseményt.","id":"20180303_MarkiZay_Peter_leteszi_az_eskut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd31a02-18ff-461f-84ef-16e7aef31418","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_MarkiZay_Peter_leteszi_az_eskut","timestamp":"2018. március. 03. 09:19","title":"Márki-Zay Péter letette az esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42010ea-0c21-44f7-b88c-f8e3921f7e47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jaguar I-Pace nemcsak árban, teljesítményben is odaverne a Teslának.","shortLead":"A Jaguar I-Pace nemcsak árban, teljesítményben is odaverne a Teslának.","id":"20180303_jaguar_ipace_tesla_model_x_elektromos_auto_verseny_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42010ea-0c21-44f7-b88c-f8e3921f7e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768e68fb-8b2f-455e-a6a0-e49cdfa13f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_jaguar_ipace_tesla_model_x_elektromos_auto_verseny_video","timestamp":"2018. március. 03. 09:16","title":"Kiállt két Tesla ellen a Jaguar elektromos autója, meglepő eredmény született – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]