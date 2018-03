Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a60981c-cd7c-4ee2-8fb7-16328ec860a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még ha az életed olyan is volt, mint egy forradalmáré, van, ami miatt megéri tovább élni.","shortLead":"Még ha az életed olyan is volt, mint egy forradalmáré, van, ami miatt megéri tovább élni.","id":"20180301_audi_rs_5_reklam","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a60981c-cd7c-4ee2-8fb7-16328ec860a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2ceb8-919a-4dee-ad78-920dc44576cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_audi_rs_5_reklam","timestamp":"2018. március. 02. 11:26","title":"A kubai forradalomnál is izgalmasabb egy új Audi RS5 – legalábbis a gyártó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0a4e6b-af4f-405b-8cd8-73013ec36704","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két beteg várt orvosra Nairobiban lévő Kenyatta Nemzeti Kórházban, egyiküknek műtéttel kellett volna eltávolítani egy vérrögöt az agyából, a másik arra várt, hogy noninvazív módszerrel kezeljék a fején lévő duzzanatot. Végül az utóbbit műtötték meg, az orvosok arra hivatkoznak, hogy túl vannak terhelve.\r

","shortLead":"Két beteg várt orvosra Nairobiban lévő Kenyatta Nemzeti Kórházban, egyiküknek műtéttel kellett volna eltávolítani...","id":"20180302_Kenyaban_is_javul_az_egeszsegugy__rossz_emberen_hajtottak_vegre_agymutetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0a4e6b-af4f-405b-8cd8-73013ec36704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d16cc60-186a-4dc7-bb8a-8877c3e4092d","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Kenyaban_is_javul_az_egeszsegugy__rossz_emberen_hajtottak_vegre_agymutetet","timestamp":"2018. március. 02. 21:39","title":"Kenyában is javul az egészségügy – rossz emberen hajtottak végre agyműtétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d357a6-8fa3-4028-b630-b7cac9127dd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vissza kellett fordulnia az Antarktiszról leszakadt hatalmas jégself kutatására indult hajónak, mert a tengert borító, helyenként öt méter vastag jégrétegen képtelen volt átjutni - jelentette be pénteken a Brit Antarktiszi Kutatócsoport (BAS).","shortLead":"Vissza kellett fordulnia az Antarktiszról leszakadt hatalmas jégself kutatására indult hajónak, mert a tengert borító...","id":"20180302_A_vastag_jeg_miatt_visszafordult_a_jegselfet_kutato_hajo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23d357a6-8fa3-4028-b630-b7cac9127dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115fa1b8-1d82-493a-ba01-cf451130d922","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_A_vastag_jeg_miatt_visszafordult_a_jegselfet_kutato_hajo","timestamp":"2018. március. 02. 20:19","title":"A vastag jég miatt visszafordult a jégselfet kutató hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy marék üveggyöngyöt is kapott egy korábbi kijelentése miatt.","shortLead":"Egy marék üveggyöngyöt is kapott egy korábbi kijelentése miatt.","id":"20180303_Vona_Gabort_Marosvasarhelyen_is_Allah_akbar_kialtas_fogadta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40692c16-c413-4692-8335-a44a083c9bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Vona_Gabort_Marosvasarhelyen_is_Allah_akbar_kialtas_fogadta","timestamp":"2018. március. 03. 16:34","title":"Vona Gábort Marosvásárhelyen is \"Allah akbar\" kiáltás fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iskolából vitt volna haza három gyereket a sofőr, de balesetet szenvedett.","shortLead":"Iskolából vitt volna haza három gyereket a sofőr, de balesetet szenvedett.","id":"20180302_enese_templomudvar_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c9f9dd-b71f-4c2d-a74a-48860cf1f39f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_enese_templomudvar_baleset","timestamp":"2018. március. 02. 08:16","title":"Templomudvarba hajtott az ittas sofőr Enesén, három gyerek is megsérült a balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35b3713-d46b-4909-9f0b-c155d337e9dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetemi világrangsorokon jobbára listavezető két brit egyetemre az utóbbi három évben 137 magyar diák jutott be.\r

","shortLead":"Az egyetemi világrangsorokon jobbára listavezető két brit egyetemre az utóbbi három évben 137 magyar diák jutott be.\r

","id":"20180302_Eleg_jok_vagyunk_abban_hany_diak_jut_be_Oxfordba_es_Cambridgebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c35b3713-d46b-4909-9f0b-c155d337e9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce2be21-6c50-4d0d-91e6-c062dcdfd0be","keywords":null,"link":"/elet/20180302_Eleg_jok_vagyunk_abban_hany_diak_jut_be_Oxfordba_es_Cambridgebe","timestamp":"2018. március. 02. 11:25","title":"Elég jók vagyunk abban, hány diák jut be Oxfordba és Cambridge-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c34545-de57-4e5a-849b-f2dda0c471b7","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A török–arab világ klasszikus modern kiválósága, Fahrelnissa Zeid (1901–1991) a múlt században a háború utáni nemzetközi művészeti élet közismert szereplője volt – olvasható a tárlat ismertető szövegében. Akkor eddig miért nem hallottunk róla? – ","shortLead":"A török–arab világ klasszikus modern kiválósága, Fahrelnissa Zeid (1901–1991) a múlt században a háború utáni...","id":"20180302_Orientalis_absztrakcio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c34545-de57-4e5a-849b-f2dda0c471b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445564-748d-494c-b769-60b36d5775d7","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180302_Orientalis_absztrakcio","timestamp":"2018. március. 02. 14:41","title":"Orientális absztrakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Havonta két vasárnap zárva kell tartani az üzleteket, ha mégis kinyitnának, a tulajdonosoknak kell a pénztárba állni. 2020-ban már csak évi hét vasárnap lehetnek nyitva.","shortLead":"Havonta két vasárnap zárva kell tartani az üzleteket, ha mégis kinyitnának, a tulajdonosoknak kell a pénztárba állni...","id":"20180302_Bevallaltak_a_lengyelek_a_vasarnapi_boltzarat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97aaa9b-8f4b-4a62-bbb1-92471aaac8b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Bevallaltak_a_lengyelek_a_vasarnapi_boltzarat","timestamp":"2018. március. 02. 11:54","title":"Bevállalták a lengyelek a vasárnapi boltzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]