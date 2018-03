Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3c1887b-0619-434b-a71a-851b8b06d83a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kispest Honvéd – Videoton NB 1-es meccs a pálya talajának alkalmatlansága miatt elmaradt szombaton, de így sem múlt szurkolói incidens nélkül a mérkőzés.","shortLead":"A Kispest Honvéd – Videoton NB 1-es meccs a pálya talajának alkalmatlansága miatt elmaradt szombaton, de így sem múlt...","id":"20180304_Kispesti_szurkolok_megtamadtak_a_Vidi_buszat_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1887b-0619-434b-a71a-851b8b06d83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81591f94-fd85-4cda-b0de-3a98a280e55a","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Kispesti_szurkolok_megtamadtak_a_Vidi_buszat_Budapesten","timestamp":"2018. március. 04. 14:08","title":"Kispesti szurkolók megtámadták a Vidi buszát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sikeres lábműtétje után elhagyta a kórházat Neymar, a Paris Saint-Germain brazil futballsztárja.","shortLead":"Sikeres lábműtétje után elhagyta a kórházat Neymar, a Paris Saint-Germain brazil futballsztárja.","id":"20180304_Maganrepulovel_ment_haza_a_korhazbol_Neymar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beda828f-2b3d-42a5-93ab-ce46912901ce","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Maganrepulovel_ment_haza_a_korhazbol_Neymar","timestamp":"2018. március. 04. 17:43","title":"Magánrepülővel ment haza a kórházból Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A győzelmet hozó futam előtti kulisszatitkokról, a rajongókról, az Usian Bolttól várt pezsgőről is meséltek a Vasárnapi Blikknek a férfi gyorskorcsolyaváltó tagjai, akik sporttörténelmet írva megszerezték az első téli olimpiai aranyat.","shortLead":"A győzelmet hozó futam előtti kulisszatitkokról, a rajongókról, az Usian Bolttól várt pezsgőről is meséltek a Vasárnapi...","id":"20180303_Lanyok_es_szponzorok_is_ostromoljak_Shaolinekat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae9c07c-74e2-44d9-be2f-3822bae6c9b7","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Lanyok_es_szponzorok_is_ostromoljak_Shaolinekat","timestamp":"2018. március. 03. 18:37","title":"A lányok ostromolják Liu Shaolinékat, de Bolt még nem küldte a pezsgőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb613da-1e18-4807-8373-054d98b4bc89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szál zakóban, kabát nélkül kampányolt Bicskén a kormányfő Tessely Zoltán mellett. 