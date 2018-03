Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frances McDormand a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben nyújtott alakításáért kapta meg az elismerést, amit gyorsan le is nyúltak tőle.","shortLead":"Frances McDormand a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben nyújtott alakításáért kapta meg az elismerést, amit...","id":"20180305_maris_elloptak_a_friss_oscar_dijas_szobrocskajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd312adb-d433-422a-85a3-48ed223cb8b2","keywords":null,"link":"/elet/20180305_maris_elloptak_a_friss_oscar_dijas_szobrocskajat","timestamp":"2018. március. 05. 20:02","title":"Máris ellopták a friss Oscar-díjas szobrocskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e3551e-7799-4c51-85f9-6f203024762c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel alapján jól látható, nem egészen volt szabályos a sötét színű autó kanyarodása.","shortLead":"A felvétel alapján jól látható, nem egészen volt szabályos a sötét színű autó kanyarodása.","id":"20180307_gyor_kozlekedes_manover_savvaltas_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4e3551e-7799-4c51-85f9-6f203024762c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68928ebf-227d-4b28-af13-3d457bc7e6ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_gyor_kozlekedes_manover_savvaltas_autos_video","timestamp":"2018. március. 07. 04:01","title":"Ezért a manőverért simán megbukott volna egy forgalmi vizsgán a győri autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41595ce-bd9c-427a-8cd9-8b9dace2e47d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Éjszakai műszak? Hétvégi buli? Egy kihalt, sötét utca ilyenkor komoly stressz- és veszélyforrás lehet. Létezik azonban egy kapaszkodó: már Magyarországon is elindult a Stockholmban és Berlinben sikerrel működő Hazakísérő Telefon nevű szolgáltatás. A kezdeményezés mögött egyelőre egy személyben álló Molnár-Csiki Maren normáldíjas telefonszámon várja a hívásokat péntek és szombat éjjel, hogy biztonságérzetet és támogatást nyújtson a hazaigyekvőknek.","shortLead":"Éjszakai műszak? Hétvégi buli? Egy kihalt, sötét utca ilyenkor komoly stressz- és veszélyforrás lehet. Létezik azonban...","id":"20180306_Fel_este_az_utcan_Telefonaljon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41595ce-bd9c-427a-8cd9-8b9dace2e47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c00cba-5987-4a0a-ab0c-1f2d65464af2","keywords":null,"link":"/elet/20180306_Fel_este_az_utcan_Telefonaljon","timestamp":"2018. március. 06. 20:00","title":"Fél este az utcán? Telefonáljon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50352c17-d471-4bd8-836e-a5dcf7f5f193","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Statisztikai Hivatal legutóbb 2014-ben mérte fel, hogy melyik a legsportosabb ország az öreg kontinensen. Nem az olimpiai érmek és pontok számát nézték, hanem azt, hogy a lakosság mekkora hányada sportol rendszeresen. A győztes Svédország lett.","shortLead":"Az Európai Statisztikai Hivatal legutóbb 2014-ben mérte fel, hogy melyik a legsportosabb ország az öreg kontinensen...","id":"20180307_A_svedeknel_is_van_tao_csak_ott_nem_a_haverok_meg_a_kormanyfo_kedvteleset_szolgalja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50352c17-d471-4bd8-836e-a5dcf7f5f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eee8add-250e-4983-bc9e-702e0a987022","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_A_svedeknel_is_van_tao_csak_ott_nem_a_haverok_meg_a_kormanyfo_kedvteleset_szolgalja","timestamp":"2018. március. 07. 11:24","title":"A svédeknél is van tao, csak ott nem a haverok meg a kormányfő kedvtelését szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányban tett ígéretet próbálja behajtani rajta. Meg is hekkeli a kormánypropagandát: a városházával szemben kiraknak egy \"migránssszámlálót\", melyen az látszik, Soros György 0 migránst telepített be, míg a kormány a letelepedési kötvény-programmal csaknem 20 ezret.","shortLead":"A kampányban tett ígéretet próbálja behajtani rajta. Meg is hekkeli a kormánypropagandát: a városházával szemben...","id":"20180307_MarkiZay_Peter_talalkozot_ker_Orban_Viktortol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2393f40a-21c9-4397-a277-0028ffad0e21","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_MarkiZay_Peter_talalkozot_ker_Orban_Viktortol","timestamp":"2018. március. 07. 17:37","title":"Márki-Zay Péter találkozót kér Orbán Viktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2f41c0-dd41-487b-977c-3814f08cec0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kielégítő\" megállapodáshoz vezettek Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és a Mun Dzse In elnök által Phenjanba menesztett dél-koreai küldöttség tárgyalásai, egyebek közt egy csúcstalálkozó szándékáról – közölte kedden az észak-koreai állami média.","shortLead":"\"Kielégítő\" megállapodáshoz vezettek Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és a Mun Dzse In elnök által Phenjanba...","id":"20180306_del_koreai_delegaciot_fogadott_kim_dzsong_un","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a2f41c0-dd41-487b-977c-3814f08cec0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9541b1-e2af-4a8f-a007-45f35348f56d","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_del_koreai_delegaciot_fogadott_kim_dzsong_un","timestamp":"2018. március. 06. 08:46","title":"Évek óta nem jártak ilyen látogatók Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni bírságot vezetnek be az illetlen gesztusok, füttyögés és obszcén megjegyzések büntetésére – jelentette be kedden Benjamin Griveaux kormányszóvivő.","shortLead":"Helyszíni bírságot vezetnek be az illetlen gesztusok, füttyögés és obszcén megjegyzések büntetésére – jelentette be...","id":"20180306_90_eurora_buntetik_a_futtyogoket_franciaorszagvan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc74df98-2285-4fe5-97b7-457c7591c35d","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_90_eurora_buntetik_a_futtyogoket_franciaorszagvan","timestamp":"2018. március. 06. 11:03","title":"90 euróra büntetik a füttyögőket Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik minden megyében és a fővárosban összesen 106 jelöltet állított, a listát Vona Gábor vezeti.","shortLead":"A Jobbik minden megyében és a fővárosban összesen 106 jelöltet állított, a listát Vona Gábor vezeti.","id":"20180306_zold_lampat_kapott_a_jobbik_listaja_a_nemzeti_valasztasi_bizottsagtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300ee29-6612-4dde-9705-d69093df77df","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_zold_lampat_kapott_a_jobbik_listaja_a_nemzeti_valasztasi_bizottsagtol","timestamp":"2018. március. 06. 17:45","title":"Zöld lámpát kapott a Jobbik listája a Nemzeti Választási Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]