[{"available":true,"c_guid":"e325c860-40a1-40b2-9cb0-0821a235ef04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes korlátozta eddig nyilvános közösségi médium-oldalainak az elérhetőségét, miután azzal vádolták őt, hogy pozíciójával visszaélve segítette rokonát egy többmillió dolláros állami megrendelés megnyerésében.","shortLead":"Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes korlátozta eddig nyilvános közösségi médium-oldalainak az elérhetőségét...","id":"20180307_Miert_tunteti_el_unokaoccset_az_orosz_miniszterelnokhelyettes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e325c860-40a1-40b2-9cb0-0821a235ef04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90972489-72e8-48a1-911c-fc78ba06753e","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Miert_tunteti_el_unokaoccset_az_orosz_miniszterelnokhelyettes","timestamp":"2018. március. 07. 12:56","title":"Miért tünteti el unokaöccsét az orosz miniszterelnök-helyettes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy idegméreggel próbálták megölni Szergej Szkripalt és lányát az angliai Salisbury városában – közölte a brit rendőrség. \r

","shortLead":"Egy idegméreggel próbálták megölni Szergej Szkripalt és lányát az angliai Salisbury városában – közölte a brit...","id":"20180307_Brit_kemugy__idegmereggel_tamadtak_a_merenylok_ujabb_rosszullet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db03b7a1-9c24-4d14-9eb8-3da77546cf24","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Brit_kemugy__idegmereggel_tamadtak_a_merenylok_ujabb_rosszullet","timestamp":"2018. március. 07. 18:55","title":"Brit kémügy – idegméreggel támadtak a merénylők, újabb rosszullét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fc52cd-c41d-462e-ac75-334a0353c959","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lemond tisztségéről Gary Cohn, Donald Trump amerikai elnök gazdasági főtanácsadója – jelentette be a Fehér ház. A Wall Street egyik legismertebb bankára, a Goldman Sachs bank egykori elnöke már a sokadik, aki otthagyja az elnöki adminisztrációt.","shortLead":"Lemond tisztségéről Gary Cohn, Donald Trump amerikai elnök gazdasági főtanácsadója – jelentette be a Fehér ház. A Wall...","id":"20180307_A_gazdasagi_fotanacsado_is_otthagyta_Trumpot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68fc52cd-c41d-462e-ac75-334a0353c959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf4c5ce-0ac2-422b-84b6-d90a1df5b0a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_A_gazdasagi_fotanacsado_is_otthagyta_Trumpot","timestamp":"2018. március. 07. 00:18","title":"A gazdasági főtanácsadó is otthagyta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e232a-4a7e-41a5-a3b0-0f40aef1deca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kreatív indokkal venne gyártelepet a XVI. kerület: nehogy migránsok legyenek ott. A sajtótájékoztató végén a helyi nyugdíjasok összecsaptak az Együtt képviselőjével.","shortLead":"Kreatív indokkal venne gyártelepet a XVI. kerület: nehogy migránsok legyenek ott. A sajtótájékoztató végén a helyi...","id":"20180306_Megvasarolna_az_Ikarusgyartelepet_az_onkormanyzat_nehogy_migransok_keruljenek_oda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522e232a-4a7e-41a5-a3b0-0f40aef1deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab68e135-af4e-407a-9053-5f733ba2899d","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_Megvasarolna_az_Ikarusgyartelepet_az_onkormanyzat_nehogy_migransok_keruljenek_oda","timestamp":"2018. március. 06. 15:04","title":"Megvásárolná az Ikarus-gyártelepet az önkormányzat, nehogy migránsok kerüljenek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132819e1-fdf9-4eb7-a15a-4e4ede4b06f1","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Kétfarkú Kutya Párt már biztos rajthoz állhat a 2018-as országgyűlési választásokon. Ilyen még nem volt, így meg is ünnepelték a támogató aláírások összegyűjtése után a párt első sikerét. Ott voltunk.","shortLead":"A Kétfarkú Kutya Párt már biztos rajthoz állhat a 2018-as országgyűlési választásokon. Ilyen még nem volt, így meg is...","id":"20180307_MKKP_elnok_Csupa_ertelmes_es_hasznos_dolgot_tervezunk_amit_en_nagyon_sajnalok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=132819e1-fdf9-4eb7-a15a-4e4ede4b06f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00a7194-7c85-49a5-a0a2-c4f886142ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_MKKP_elnok_Csupa_ertelmes_es_hasznos_dolgot_tervezunk_amit_en_nagyon_sajnalok","timestamp":"2018. március. 07. 11:35","title":" „Végül a kutyám lesz a miniszterelnök-jelölt, egy barna labrador” (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88278bb5-edde-421e-8efe-8a0eaa4a4966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek világába is leszivárog a sorosozás, a jobbik eset, amikor csak játszanak ebben az univerzumban, a rosszabbik, amikor félnek és kiközösítenek.\r

","shortLead":"A gyerekek világába is leszivárog a sorosozás, a jobbik eset, amikor csak játszanak ebben az univerzumban...","id":"20180306_Soros_Gyorgy_a_fogonosz__a_gyerekek_es_a_sorosozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88278bb5-edde-421e-8efe-8a0eaa4a4966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dc01ca-f3d7-4d6a-beac-6fda0b269333","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Soros_Gyorgy_a_fogonosz__a_gyerekek_es_a_sorosozas","timestamp":"2018. március. 06. 12:55","title":"Soros György, a főgonosz – a gyerekek és a sorosozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetőnek tűnő álhírek és hihetetlennek tűnő, de teljesen valós információk is bőven keringtek a Facebookon az elmúlt hetekben.","shortLead":"Hihetőnek tűnő álhírek és hihetetlennek tűnő, de teljesen valós információk is bőven keringtek a Facebookon az elmúlt...","id":"20180307_hoaxkviz_facebook_hirfolyam_26_ismeros_tesla_hungary","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3f1893-107c-4908-a18d-269d63384d6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_hoaxkviz_facebook_hirfolyam_26_ismeros_tesla_hungary","timestamp":"2018. március. 07. 07:02","title":"A Facebook a jövőben tényleg csak 26 ismerősünk bejegyzéseit mutatja meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316de1d1-7025-4f4c-9a94-643710d806f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két fő oka volt a GDP-emelkedésnek: az építőipar látványosan felpörgött, a fizetésemelések után pedig egyre bátrabban vásárolnak az emberek.","shortLead":"Két fő oka volt a GDP-emelkedésnek: az építőipar látványosan felpörgött, a fizetésemelések után pedig egyre bátrabban...","id":"20180306_Batran_vasarolnak_a_magyarok_meg_is_loktek_a_GDPt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316de1d1-7025-4f4c-9a94-643710d806f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e6da56-e52d-4d43-bb8e-dec6906460b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_Batran_vasarolnak_a_magyarok_meg_is_loktek_a_GDPt","timestamp":"2018. március. 06. 10:00","title":"Bátran vásárolnak a magyarok, meg is lökték a GDP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]